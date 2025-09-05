À Rennes, la Joconde s’invite au centre commercial Alma avec le musée du Louvre

Du mercredi 10 au mercredi 17 septembre 2025, le centre commercial Alma se transforme en véritable « mini Louvre ».

Sur un espace scénarisé de 100 m², une quinzaine de reproductions grandeur nature des chefs-d’œuvre les plus célèbres du musée parisien — de la Joconde à la Vénus de Milo en passant par le Scribe accroupi — seront offertes gratuitement au regard du public. Une rencontre insolite entre la vie quotidienne et le patrimoine universel.

Un Louvre hors les murs

L’exposition, intitulée « J’habite au Louvre », s’inscrit dans un projet national mené par le musée et Westfield. Après Rennes, d’autres centres commerciaux accueilleront ce voyage inédit à travers l’histoire de l’art. L’objectif : amener la culture dans des lieux du quotidien, où chacun peut croiser, presque par hasard, les plus grands trésors de l’humanité.

Une quinzaine d’œuvres iconiques

Sur la place de la Fontaine, au cœur d’Alma, les visiteurs découvriront une sélection d’œuvres parmi les plus emblématiques du Louvre. Chaque reproduction sera accompagnée d’explications pédagogiques, permettant de replacer ces chefs-d’œuvre dans leur contexte historique et artistique. Une façon d’éveiller la curiosité, de susciter l’émerveillement, et peut-être d’inciter à franchir un jour les portes du musée parisien.

Un rendez-vous gratuit et accessible

L’exposition est gratuite et accessible à tous, familles, scolaires, amateurs d’art ou simples flâneurs venus faire leurs courses. C’est une première en Bretagne : jamais encore la Joconde et ses illustres compagnons n’avaient élu domicile dans un centre commercial. Un moment éphémère, à ne pas manquer du 10 au 17 septembre.