À Rennes, la pizzeria Basilic & Co de République devient Piatti, trattoria indépendante

Changement d’enseigne au cœur de Rennes. Après sept ans sous franchise Basilic & Co, le restaurant de la place de la République devient Piatti, une trattoria italienne indépendante portée par trois restaurateurs déjà bien connus des Rennais. Au programme : pizzas au four à bois, pâtes fraîches, antipasti et une ambiance conviviale inspirée des tables populaires italiennes.

Fin de la franchise

Ouvert en 2019, l’établissement appartenait à la chaîne Basilic & Co, spécialisée dans les pizzas inspirées des terroirs italiens. Les trois associés rennais – Louis Brochard, Mickaël Pioche et Lino Wallet – ont choisi de ne pas renouveler leur contrat de franchise, arrivé à échéance le 31 janvier 2026.

Le trio n’en est pas à son premier virage entrepreneurial. Il avait déjà transformé un autre Basilic & Co situé boulevard René-Laennec en restaurant indépendant, devenu Polpa.

Selon les restaurateurs, la restauration urbaine évolue vers des lieux plus identitaires et moins standardisés, où l’indépendance permet davantage de créativité.

Piatti : l’esprit d’une trattoria italienne

Le nouveau restaurant prendra le nom de Piatti, qui signifie « les plats » en italien. Le concept s’inspire des trattorie traditionnelles, ces restaurants populaires où l’on partage une cuisine simple et conviviale.

La pizza restera centrale, avec une cuisson au four à bois, mais la carte s’élargira :

antipasti

pâtes fraîches

plats traditionnels italiens

desserts maison

bières et vins italiens

Parmi les recettes envisagées figure notamment la pasta cacio e pepe, spécialité romaine à base de pâtes, pecorino et poivre noir.

L’ambition est de proposer une cuisine italienne artisanale, simple et authentique, avec des produits de qualité.

Des prix volontairement accessibles

Les associés souhaitent conserver un positionnement tarifaire raisonnable :

pizzas entre 8 et 16 €

desserts autour de 5 à 7 €

bouteilles de vin entre 19 et 30 €

« L’idée est de permettre aux clients de se faire plaisir sans exploser le budget », explique Louis Brochard.

Un restaurant transformé et plus lumineux

Le lieu change également d’ambiance. L’ancienne décoration sombre laisse place à un espace plus lumineux et chaleureux, imaginé avec le cabinet Wunder Architects.

Les travaux en cours permettront notamment :

de passer près de 70 couverts

d’installer une cuisine ouverte sur la salle

d’aménager un décor en bois et matières naturelles, avec chaises bistrot et voilages

L’équipe comptera une dizaine de salariés : chef, responsable de salle, serveurs et cuisiniers. La vente à emporter restera possible, mais la livraison via les grandes plateformes sera arrêtée, les restaurateurs estimant que les produits voyagent mal et perdent en qualité.

Ouverture prévue avril 2026

Les travaux devraient encore durer quelques semaines. Si le calendrier est respecté, Piatti ouvrira en avril 2026, dans un quartier très fréquenté entre la place de la République, le centre historique et les quais de la Vilaine.

Le lieu, qui a connu plusieurs vies – de Léon Cochon au Panda, avant Basilic & Co – entame ainsi un nouveau chapitre. Son nouveau nom résume l’esprit de la maison : Piatti, « les petits plats » en italien, pour une trattoria conviviale au cœur de Rennes.

Informations pratiques

Piatti

1 rue du Maréchal-Joffre

Place de la République – Rennes

Tél. : +33 2 99 41 70 12

Horaires