Rues Vivantes à Rennes. Plus de 100 animations dans le centre-ville samedi 14 mars 2026

Le centre-ville de Rennes s’apprête à battre au rythme de la fête. Samedi 14 mars 2026, de 10 h à 19 h, le festival Rues Vivantes revient pour une nouvelle édition de printemps organisée par le Carré Rennais. Durant toute une journée, plus d’une centaine d’animations transformeront les rues commerçantes en un vaste terrain de découverte et de convivialité.

Déambulations artistiques, ateliers, dégustations, jeux pour enfants ou spectacles de rue. L’événement invite les Rennais et visiteurs à redécouvrir le cœur historique autrement, dans une ambiance festive et familiale.

Que faire à Rennes ce samedi 14 mars 2026

Si vous cherchez une idée de sortie à Rennes ce week-end, le festival Rues Vivantes figure parmi les rendez-vous les plus animés du centre-ville. Durant toute la journée, commerçants et artistes proposent animations, démonstrations et activités ouvertes à tous.

Pour celles et ceux qui se demandent quoi faire ou où sortir à Rennes ce samedi, l’événement offre une promenade vivante à travers les rues commerçantes et les places emblématiques du centre historique. Tous les autres événements sont ici.

Une journée piétonne et festive dans le centre-ville

Au fil des rues, les visiteurs pourront croiser fanfares, danse swing, bulles de savon géantes, jeux participatifs et déambulations artistiques. Des échassiers et artistes de rue animeront également les places du centre.

Cette édition printanière réserve aussi plusieurs animations pour les familles, notamment une balade à poney pour les enfants, des jeux collectifs et des rendez-vous artistiques proposés directement devant les boutiques.

Durant toute la journée, les rues du centre-ville de Rennes accueilleront ainsi de nombreuses animations gratuites, confirmant le dynamisme commercial et culturel du cœur historique.

Plus de 100 animations proposées par les commerçants

Le festival met en valeur la créativité des commerces du centre-ville et la diversité de leurs initiatives.

Goûts et saveurs – dégustations de thés, chocolats, bières artisanales, glaces ou produits de la ruche.

– dégustations de thés, chocolats, bières artisanales, glaces ou produits de la ruche. Mode et bien-être – braderies de printemps, défilés de mode en plein air, conseils personnalisés et ateliers de customisation.

– braderies de printemps, défilés de mode en plein air, conseils personnalisés et ateliers de customisation. Ateliers créatifs – fabrication de bougies en cire d’abeille, céramique, peinture sur galet, maquillage festif et coloriages géants pour les enfants.

– fabrication de bougies en cire d’abeille, céramique, peinture sur galet, maquillage festif et coloriages géants pour les enfants. Animations insolites – concerts intimistes, expositions photographiques, jeux culturels ou contes chantés dans certaines librairies du centre.

FANFARE :

15H-15H30 : RUE DE BERTRAND> PLACE DU CHAMP JACQUET

16H-16H30 : PLACE DU CALVAIRE > PLACE ST GERMAIN

17H-17H30 : RUE LE BASTARD > PLACE DE LA MAIRIE

18H-18H30 : RUE MARECHAL JOFFRE > PLACE DU PARLEMENT

SPECTACLE DE CIRQUE :

14H30 : RUE DE BERTRAND > PLACE DU CHAMP JACQUET

16H : PLACE SAINT ANNE > RUE BONNE NOUVELLE > RUE SAINT MELAINE > PLACE HOCHE

17H30 : PLACE ST SAUVEUR > RUE DE CLISSON > RUE DE TOULOUSE > RUE LAFAYETTE

LES MAJORETTES RENNAISES (ANNÉES 80…) :

15H30 : PLACE DU CHAMP JACQUET

16H30 : PLACE SAINT GERMAIN

17H30 : PLACE DE LA MAIRIE

Pourquoi les Rues Vivantes attirent autant de monde

Au fil des années, les Rues Vivantes sont devenues l’un des rendez-vous populaires du centre-ville rennais. L’événement repose sur une idée simple. Transformer l’espace commercial en lieu de rencontre et de promenade.

Boutiques ouvertes, animations de rue et participation active des commerçants créent une atmosphère proche d’une grande fête de quartier à l’échelle du centre historique.

À l’approche du printemps, Rennes multiplie les rendez-vous festifs dans son centre historique. Le festival Rues Vivantes s’inscrit dans cette dynamique qui vise à faire vivre les rues commerçantes et à encourager les rencontres entre habitants, visiteurs et commerçants.

Infos pratiques