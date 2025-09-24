Rennes. Semaine locale du handicap du 27 septembre au 9 octobre 2025 : accessibilité et inclusion

Du samedi 27 septembre au jeudi 9 octobre 2025, la Ville de Rennes organise la cinquième édition de la Semaine locale du handicap. Cet événement met en avant les initiatives des acteurs locaux et propose une programmation riche et variée pour sensibiliser les citoyens aux enjeux de l’accessibilité et de l’inclusion.

Depuis de nombreuses années, la Ville porte l’ambition d’un territoire où chacune et chacun a pleinement sa place, quelle que soit sa situation. Cette semaine thématique vise à favoriser une meilleure compréhension des réalités vécues par les personnes en situation de handicap et à renforcer la solidarité citoyenne.

Les temps forts de la programmation

Mardi 30 septembre : Projection du film Mon inséparable

En présence de l’acteur principal Charles Peccia-Galletto, nommé aux Césars pour ce rôle. Le film raconte l’histoire de Mona et de son fils Joël, travailleur en ESAT, dont la relation fusionnelle est bouleversée par l’annonce d’une grossesse inattendue. La projection sera suivie d’un échange autour du thème : « Moi, mon handicap, devenir parent ».

19h | Cinéma Pathé, Esplanade Général de Gaulle – Rennes

Mercredi 1er octobre : Le village des possibles

Un espace de découvertes et d’expérimentations autour du handicap et du lien intergénérationnel : parcours fauteuil, parcours visuel, Boccia, jeux adaptés, et Olympiades ouvertes à tous sur inscription. Entrée gratuite.

10h – 12h30 | Place Kennedy, Villejean – Rennes

14h30 – 17h | Place Lucie et Raymond Aubrac – Rennes

Mercredi 1er octobre : Stand up « Sans Tribu », de Pierre-Nicolas

Avec humour et autodérision, Pierre-Nicolas raconte son parcours marqué par la dyslexie, la dyscalculie et la dysorthographie. Un spectacle inspirant où les obstacles deviennent des moteurs de vie.

20h | Salle L’Étage, 1 Esplanade Général de Gaulle – Rennes

Tarif plein : 12 € – Tarif Sortir : 6 €

Mercredi 8 octobre : Boom inclusive au Triangle

Un après-midi festif et bienveillant ouvert aux enfants, parents et accompagnants. Avec DJ, danseurs, boule à facettes et ballons, la boom inclusive invite valides et personnes en situation de handicap à partager un moment joyeux de danse.

15h – 17h | Le Triangle, Boulevard de Yougoslavie – Rennes

Gratuit

La programmation complète de la Semaine locale du handicap est à retrouver en ligne sur le site de la Ville de Rennes.