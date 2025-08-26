Rennes. Le monde de Ghibli habite la rue Saint-Louis le temps d’un pop-up store

Un vent nippon souffle dans le centre-ville de Rennes, 28 rue Saint-Louis, avec l’ouverture de la boutique éphémère Shikigami Shop jusqu’au 20 septembre 2025. Dans cette boutique dédiée à l’univers du studio d’animation japonais Ghibli, une sélection de plus de 800 produits de la licence vous attend.

Avec un fond sonore issu, on imagine très bien des Susuwatari (« noiraudes en français), les boules de suie que l’on voit dans Mon voisin Totoro et Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, danser dans les airs de la boutique éphémère rue Saint-Louis. Au rythme d’une bande sonore conçue à partir des musique des films d’animation du Studio Ghibli, elles vadrouillent sur les étagères en bois et les caisses qui débordent de trésors dédié au studio d’animation japonais fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Le duo est à l’origine des plus grands classiques que compte le film d’animation nippon : Princesse Monoké (1997), Le Voyage de Chihiro (2001) et le dernier en date L’Enfant et le Héron (2024) pour Miyazaki et le renversant Le Tombeau des lucioles (1988) pour Takahata.

Charmaine Vivier, fondatrice de Shikigami Shop

Shikigami shop, le nom est tiré du terme qui désigne le esprit (un peu comme les familiers occidentest le rêve de la Nantaise Charmaine Vivier, associée à son père, qu’elle a réalisé en 2023. Pour pallier la rareté des produits Ghibli, le binôme a choisi des proposer des pop-up éphémère en été et en hiver. « Les studios ne produisent pas en fonction de la demande, mais en suivant leurs propres règles », souligne Charmaine.

Consciente de la popularité des longs-métrages Ghibli, elle-même passionnée, la fondatrice a souhaité apporter sa pierre à l’édifice afin d’aider les collectionneurs à trouver des produits en France qui soient sous licence au juste prix, plutôt que de se tourner vers la contre façon vendue par des grosses chaînes comme Ali Express. « Pour reconnaître un produit Ghibli, c’est assez simple : il porte une pastille qui certifie son authenticité », explique-t-elle. « Les Studios produisent au nombre de pastilles imprimés, et pas un produit de plus. » Shikigami shop se fournit directement auprès de Studio Ghibli Europe.

Entrez dans la boutique, c’est pénétrer dans le monde enchanté de Ghibli : de la paire de baguettes pour manger à l’humidificateur d’air ou le puzzle vitrail, des produits utiles comme des bentos aux objets de décoration comme un petit vitrail à accrocher ou des affiche en métal à l’effigie des différents films d’animation. Parmi les produits, l’un des best-sellers reste sans conteste les peluches Totoro. Après tout, comment ne pas craquer devant ces adorables boules de poil ?

Parallèlement aux pop-up éphémères, Charmaine et son père ont ouvert à Nantes un magasin permanent, une boutique Kawaii et Blind Box. Au delà des produits Ghibli, elle propose plus largement des produits issus de la culture japonaise : Animal Crossing, Kurby, Demon Slayer, etc.

Infos pratiques :

Shikigami Shop, jusqu’au 20 septembre 2025

28 Rue Saint Louis, 35 000 Rennes

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h

Site Internet