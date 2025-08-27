Rentrée des Transports 2025 : Rennes accélère sa transition vers une mobilité durable

Avec près de 103 millions de voyageurs transportés en 2024 et une fréquentation en forte hausse en 2025 (+10 %), le réseau STAR confirme son rôle central dans la vie quotidienne des habitants de Rennes Métropole. À l’occasion de la rentrée, la collectivité annonce une série de nouveautés et de projets structurants pour répondre à la demande croissante et poursuivre sa transition écologique.

Métro : un réseau plus fluide et plus vert

La ligne b fait face à une « hyperpointe » entre 7h30 et 8h. Pour désengorger les rames, trois lycées rennais décaleront légèrement leurs horaires dès septembre, une expérimentation inédite en France.

D’ici 2026, les toitures des garages des lignes a et b accueilleront des panneaux photovoltaïques capables de produire 10 % de l’énergie nécessaire au fonctionnement des rames, une première nationale.

Enfin, sur la ligne a, les 44 ascenseurs seront remplacés entre 2026 et 2028 et, à l’horizon 2028, une rame circulera toutes les minutes, augmentant la capacité de 25 %.

Bus et dépôt nouvelle génération

La Métropole poursuit sa transition vers un parc 100 % décarboné d’ici 2030. D’ici fin 2026, huit lignes seront assurées par des bus électriques.

Le futur dépôt de Plaine de Baud, en cours de finalisation, pourra accueillir 180 bus électriques et sera équipé de 1 600 m² de panneaux photovoltaïques, le tout dans un bâtiment éco-conçu.

Trambus : quatre lignes à l’horizon 2030

Après une large concertation citoyenne, les lignes T3 (Saint-Grégoire – Chantepie) et T4 (Saint-Jacques – Bruz) entrent en phase de définition. Elles viendront compléter les futures T1 et T2, avec des travaux échelonnés entre 2026 et 2030. Objectif : offrir une alternative performante à la voiture sur les grands axes métropolitains.

Vélos : un réseau express en plein essor

Le Réseau express vélo (REV) poursuit son déploiement avec six nouveaux itinéraires en 2025-2026, reliant Rennes à Chartres-de-Bretagne, Acigné, Betton, Bruz, Chantepie et Saint-Grégoire.

À noter : l’arrivée de vélos reconditionnés en libre-service, une première en France, et de nouveaux box sécurisés près des gares.

Covoiturage et autopartage : l’essor du partagé

La ligne de covoiturage star’t s’étend avec un arrêt à Montgermont, et le partenariat BlaBlaCar Daily enregistre déjà plus de 82 000 trajets depuis janvier.

Côté autopartage, la flotte Citiz accueille deux vélos-cargos électriques et continue d’intégrer des véhicules de particuliers.

Accessibilité et services

Bonne nouvelle pour les usagers : à partir de septembre, tous les bus marqueront systématiquement l’arrêt lorsqu’une personne attend. Dans le métro, de nouveaux pictogrammes visuels faciliteront l’orientation.

Le service STARmeguide, qui accompagne gratuitement les personnes dans leurs déplacements, connaît un essor remarquable (+350 % de trajets en un an).

Marcher la ville

Enfin, Rennes accueillera les 3ᵉ Rencontres nationales de la marche en ville les 25 et 26 septembre 2025, confirmant sa volonté de mettre le piéton au cœur des mobilités de demain.