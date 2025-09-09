Rennes. Le Wall of Fame de Teenage Kicks : vibrez pour l’art urbain samedi 13 et dimanche 14 septembre

L’association Teenage Kicks et Les Tombées de la nuit présentent la nouvelle édition du Wall of Fame, rendez-vous incontournable de la Biennale d’art urbain de Rennes. Samedi 13 et dimanche 14 septembre, une trentaine de writers de la scène graffiti internationale fera le mur de 900 m² du boulevard du Colombier, avec une programmation musicale qui complète l’artistique.

Depuis la première édition de la Biennale Teenage Kicks à Rennes en 2013, le mur du boulevard du Colombier devient un gigantesque mur d’expression artistique dans un moment propice à l’échange entre artistes et public. Cette année, la nouvelle édition aura lieu du du 11 septembre au novembre 2025 et le centre-ville sera aussi agité que les bombes de peinture utilisées par la trentaine d’artistes aux univers multiples !

Artistes invité.e.s

Que serait un événement phare sans ateliers ? Le weekend éveillera peut-être des passions ou suscitera une vocation chez les enfants et adolescents (accessibles aux moins de 17 ans) : samedi 13 et dimanche 14 septembre, de 14h30 à 16h30, est proposée une initiation gratuite à la pratique artistique aérosol sur l’espace d’accueil du parking en face du mur du Colombier. Ce sont les artistes Moore et Kensa qui seront aux commande des ses heures d’immersion artistique.

Programmation musicale

La fête ne serait pas complète sans musique : un plateau musical exceptionnel rythmera ainsi le week-end, et ce dès samedi 14h30 avec un DJ set de Rock suivi de Disko Klemo et d’un B2B de Dj Pone feat Csen. Pour celles et ceux qui continueraient bien la soirée en musique, un after est prévu en compagnie de Dj Pone et DJ Poch au Brewpub Bloom Pop, de 21h à 23h30.

Dimanche, à partir de 14h30 également, Poch changera de nouveau sa casquette de graffeur pour celle de DJ en prenant place derrière les platines. Vous pourrez également apprécier la power pop aux influences punk des Rennais de The Dirty Faces et des Parisiens Nor Belgraad.

Infos pratiques :

Boulevard du Colombier à Rennes : Ligne C5, arrêt pont de Nantes

Bloom pop, 34 rue des Munitionnettes, Rennes