Romain Jeantet nommé directeur de l’Institut Agro Rennes-Angers

À compter du 1er septembre 2025, Romain Jeantet prend la direction de l’Institut Agro Rennes-Angers pour un mandat de cinq ans. Il rejoint ainsi le directoire de l’Institut Agro aux côtés d’Hélène Poirier (Institut Agro Dijon) et Carole Sinfort (Institut Agro Montpellier), sous la coordination de la directrice générale Anne-Lucie Wack. L’établissement constitue aujourd’hui le plus grand centre français d’enseignement supérieur et de recherche dédié à l’agriculture, à l’alimentation et à l’environnement.

Un parcours ancré à Rennes-Angers

Professeur en génie des procédés et technologie laitière, Romain Jeantet a effectué l’ensemble de sa carrière à l’Institut Agro Rennes-Angers. Ingénieur agronome diplômé de l’ENSAR et docteur en physico-chimie et qualité des bioproduits, il a successivement occupé les postes de maître de conférences, professeur, directeur adjoint en charge de la recherche, directeur des études, avant d’assurer la direction par intérim de l’école depuis février 2025.

Spécialiste des interactions produit/procédé et du comportement des objets biologiques au cours d’opérations comme la filtration, le séchage ou la réhydratation, il a contribué à l’optimisation et à la reconception de procédés alimentaires. Son expertise est reconnue à l’international, avec plus de 140 publications scientifiques, 14 ouvrages, 5 brevets et un logiciel. Il a également dirigé le laboratoire international associé FOODPRINT, en partenariat avec l’Université de Soochow (Chine).

Une vision stratégique tournée vers 2030

Au cours de sa carrière, Romain Jeantet a piloté plusieurs projets structurants : refonte de l’offre de formation, évaluations HCERES et CTI, accompagnement des enseignants-chercheurs, structuration de chaires industrielles avec Lactalis et Bba Milk Valley, encadrement de 25 thèses et 8 post-doctorats.

Membre du comité de direction de l’Institut Agro depuis sa création en 2020, il participe activement à la définition du projet stratégique 2030. Sa feuille de route à la tête de Rennes-Angers s’articule autour de quatre priorités :

renforcer l’engagement de l’école dans les transitions agroécologiques, alimentaires et environnementales ;

accroître l’attractivité et la lisibilité des formations en lien avec la recherche et l’innovation ;

développer la politique internationale et consolider les réseaux européens ;

promouvoir une gouvernance partagée et soutenir les initiatives étudiantes.

« Je suis profondément attaché à cette école, à ses missions et à ses talents. J’y ai grandi professionnellement et humainement. La diriger aujourd’hui est une chance et une responsabilité. Mon engagement est clair : faire de l’Institut Agro Rennes-Angers un acteur majeur et fédérateur des transitions, développer une pédagogie qui touche autant la tête que le cœur, pour donner l’envie d’agir aux jeunes générations. » — Romain Jeantet

L’Institut Agro, un acteur national et européen majeur

Créé en 2020, l’Institut Agro regroupe trois écoles internes : Dijon, Montpellier et Rennes-Angers. Il accueille près de 6 000 étudiants, dont 3 000 élèves ingénieurs, 1 000 apprenants à distance et 450 doctorants, encadrés par 1 400 personnels dont plus de 300 enseignants-chercheurs. Avec un budget consolidé de 150 M€, il s’appuie sur 35 unités mixtes de recherche, 13 chaires partenariales et de nombreux partenariats avec les filières agricoles et alimentaires.

Ancrée au cœur du premier bassin agricole et alimentaire d’Europe, l’école de Rennes-Angers forme près de 2 000 étudiants et bénéficie d’un partenariat privilégié avec INRAE. Ses axes d’excellence portent notamment sur l’agroalimentaire, l’halieutique et le paysage.

Par ses formations, sa recherche et son appui à l’innovation, l’Institut Agro Rennes-Angers entend poursuivre son rôle de locomotive pour les transitions agricoles, alimentaires et environnementales, au service des territoires de Bretagne, des Pays de la Loire et bien au-delà.

Plus d’informations : www.institut-agro.fr | www.institut-agro-rennes-angers.fr