Saint-Jacques-de-la-Lande. À 24 ans, Sébastien Collet fait tomber 55 ans de domination socialiste

On croyait cette commune solidement tenue, presque naturellement acquise à la gauche municipale. Et puis, en une soirée, le décor s’est fendu. À Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, Sébastien Collet, 24 ans, candidat divers centre a battu la maire sortante Marie Ducamin et mis fin à cinquante-cinq ans de domination socialiste. Davantage qu’une alternance, c’est une scène de bascule. Une jeunesse qui entre, une histoire locale qui trébuche, un vieux logiciel politique qui découvre soudain qu’il n’était pas immortel.

Un chiffre tombe, un nom s’efface du fronton, une majorité s’en va. Ce qui s’abîme, au fond, c’est une impression de continuité. Une certitude d’époque. Une manière de croire qu’ici, dans la socialiste Saint-Jacques-de-la-Lande,, les choses ne changeraient pas tout à fait.

Saint-Jacques-de-la-Lande, ce dimanche 22 mars 2026, a offert à la métropole rennaise l’un de ces moments. Le genre de secousse qui oblige à relire la carte autrement. Le genre de résultat qui ne tient pas seulement dans les colonnes d’un tableur électoral, mais dans le frisson politique qu’il déclenche. Sébastien Collet, jeune candidat divers centre de 24 ans, a battu la maire sortante Marie Ducamin et mis fin à un long règne socialiste dans cette commune de la première couronne rennaise.

Les chiffres sont nets, et les chiffres, parfois, ont la brutalité des vérités simples. La liste de Sébastien Collet recueille 46,94 % des suffrages. Celle de Marie Ducamin obtient 43,11 %. La troisième liste, menée par Dimitri Roumagne, atteint 9,95 %. En sièges, la mue est plus impressionnante encore. La nouvelle majorité s’adjuge 25 élus. La sortante n’en conserve que 7. La troisième force, 1. Le verdict n’est pas une vibration. C’est un déplacement réel du pouvoir local.

Et ce déplacement a du poids. Car à Saint-Jacques-de-la-Lande, la gauche n’occupait pas seulement la mairie. Elle occupait le temps long. Elle habitait le décor. Elle faisait presque partie du mobilier institutionnel. Depuis le début des années 1970, la commune s’inscrivait dans une séquence durable, de Georges Cano à Daniel Delaveau, puis Emmanuel Couet et Marie Ducamin. Ce n’était pas seulement une couleur partisane. C’était un climat local, une tradition de gouvernement, une manière d’administrer la ville en continuité avec toute une culture politique rennaise et péri-rennaise.

Voilà pourquoi ce scrutin ne peut être lu comme une alternance ordinaire. Ce n’est pas simplement une équipe qui en remplace une autre. C’est un vieux récit municipal qui se fendille. Et quand un récit se fendille, les appareils découvrent parfois trop tard qu’ils tenaient moins une citadelle qu’une habitude.

La politique locale aussi connaît ses chutes d’empire

On se trompe souvent sur les basculements électoraux. On les imagine soudains, presque inexplicables, comme si l’électeur s’était réveillé d’une humeur neuve. En réalité, les renversements s’annoncent longtemps avant de se montrer. Ils poussent dans les détails. Une majorité paraît moins irrésistible. Un visage s’use. Une méthode lasse. Un lien se distend entre une équipe et une part du pays réel. En face, un adversaire devient peu à peu crédible. Puis, un soir, l’addition se voit.

C’est exactement ce que raconte Saint-Jacques-de-la-Lande. En 2020, Marie Ducamin avait été élue dès le premier tour avec plus de 60 % des voix. Elle semblait alors portée par une forme d’évidence politique. Six ans plus tard, cette évidence a disparu. Non que la gauche soit devenue subitement étrangère à la commune. Mais elle n’en était plus l’horizon automatique. Le premier tour de 2026 montrait déjà une ville plus ouverte, plus divisée, plus disponible au changement. Le second tour a donné à cette disponibilité une traduction historique.

Le terme de séisme, si volontiers employé par la presse pour tout et n’importe quoi, n’est pas absurde ici. Parce qu’il ne s’agit pas d’un simple accroc dans la routine électorale. Il s’agit d’une cassure dans la durée. Une commune dont l’orientation semblait presque naturelle cesse de l’être. Et cela, pour un appareil politique, est toujours plus déstabilisant qu’une défaite numéraire. Un chiffre se compense. Une perte d’évidence est plus difficile à réparer.

La triangulaire, cette machine à faire tomber les sortants

Il faut aussi regarder la mécanique du scrutin sans romantisme excessif. Les bascules ont leurs conditions concrètes. Ici, la triangulaire a joué un rôle central. Avec près de 10 % des voix au second tour, la liste de Dimitri Roumagne n’a pas seulement fait acte de présence. Elle a rendu impossible une reconcentration suffisante du vote de gauche autour de la maire sortante. Dans un duel, l’issue aurait été autre, ou du moins beaucoup plus indécise. Dans une triangulaire, chaque point emporté hors du bloc historique devient une pièce arrachée à l’ancienne majorité.

La leçon vaut bien au-delà de Saint-Jacques-de-la-Lande. Les municipalités tombent souvent moins sous le coup d’une immense vague que sous l’effet d’une fragmentation. Une équipe sortante perd un peu de son autorité. Un challenger gagne en densité. Une troisième force empêche la consolidation. Et voilà comment une forteresse, qui semblait encore debout la veille, découvre qu’elle était déjà lézardée.

La politique locale contemporaine fonctionne de plus en plus ainsi. On n’y vote plus seulement par fidélité. On y arbitre. On y compare. On y sanctionne plus vite. Les vieux blocs idéologiques subsistent, mais ils sont moins étanches. Et lorsqu’ils ne sont plus étanches, ils deviennent vulnérables à des figures nouvelles, à des coalitions inattendues, à des candidatures qui sentent moins le parti que le moment.

Le visage de la victoire, ou la jeunesse comme arme symbolique

Il faut bien sûr parler de l’âge. Non parce qu’il faudrait s’en émerveiller mécaniquement, mais parce qu’en politique l’âge n’est jamais seulement un détail biographique. Il est un signe. À 24 ans, Sébastien Collet n’est pas seulement un élu victorieux. Il devient immédiatement une figure. Le plus jeune maire du département, dit-on. En tout cas, l’un des plus jeunes à accéder à la tête d’une commune de cette taille dans le paysage breton récent.

Sa victoire charrie donc une image très puissante. Celle d’un très jeune homme entrant dans un espace que l’on réservait, implicitement ou non, à des trajectoires plus longues, plus lentes, plus balisées. Cela plaît à une époque fascinée par les accélérations. Cela inquiète aussi, parfois. Car la jeunesse, en politique, n’est jamais une qualité automatique. Elle peut évoquer la fraîcheur ou l’insuffisance, l’audace ou l’inexpérience. Tout dépend du moment, du contexte, du besoin collectif auquel elle répond.

À Saint-Jacques-de-la-Lande, elle a manifestement répondu à quelque chose. Elle a donné un visage au désir de relève. Elle a rendu crédible l’idée qu’une autre génération pouvait prendre la main. Elle a offert une forme visible de rupture, mais sans brutalité doctrinale excessive. C’est là que le positionnement divers centre a probablement compté. Il ne promettait pas un grand soir idéologique. Il offrait un changement de cap, mais dans une tonalité de gestion, de proximité, de renouvellement calme. Pour une partie des électeurs, c’était peut-être la bonne dose de nouveauté.

En ce sens, Sébastien Collet n’a pas gagné seulement parce qu’il était jeune. Il a gagné parce que sa jeunesse a coïncidé avec un moment où la commune semblait prête à déplacer son imaginaire politique. Il a incarné moins une génération qu’une issue.

Saint-Jacques-de-la-Lande ou la métropole rennaise qui se dérègle doucement

Ce scrutin dit aussi beaucoup de la métropole rennaise elle-même. Depuis des années, les communes de la première couronne changent de visage. Elles se densifient, se transforment, s’étendent, accueillent de nouveaux habitants, recomposent leurs sociologies fines. Les équilibres résidentiels, les usages urbains, les attentes en matière de mobilités, de services, de cadre de vie, de sécurité, de vie associative ou d’équipements n’ont plus tout à fait la même texture qu’hier.

Dans ces territoires, les héritages politiques continuent d’exister, mais ils ne gouvernent plus seuls. Ce qui comptait naguère comme un capital historique s’use plus vite. Un parti ne peut plus se contenter d’être chez lui. Il doit encore paraître vivant, ajusté, désirable, capable de relancer son récit. À défaut, l’électeur se détache. Pas toujours dans la fureur. Parfois dans un simple glissement.

Saint-Jacques-de-la-Lande est en cela un révélateur précieux. La commune n’a pas basculé vers un autre monde. Elle a simplement montré que les fidélités automatiques n’existaient plus vraiment. Et c’est souvent ainsi que commencent les reconfigurations plus vastes. Non par une révolution tonitruante, mais par une commune que l’on croyait fixée et qui cesse soudain de l’être.

Autour de Rennes, plusieurs signaux invitent d’ailleurs à la prudence pour les partis installés. Les étiquettes y demeurent importantes, bien sûr, mais elles sont de moins en moins autosuffisantes. Ce qui pèse désormais, c’est aussi le style, la lisibilité, l’incarnation, le sentiment d’utilité concrète, la capacité à donner à voir autre chose qu’une gestion reconduite par inertie. Le vieux monopole affectif des appareils s’effiloche. L’électeur métropolitain, lui, devient plus capricieux, plus mobile, plus exigeant.

Pour le socialisme municipal, une blessure plus symbolique qu’arithmétique

La gauche locale aurait tort de ne lire dans cette défaite qu’un accident de parcours. Ce qui est perdu à Saint-Jacques-de-la-Lande n’est pas qu’une mairie supplémentaire sur une carte. C’est un morceau de cette grande continuité du socialisme municipal breton, faite de gestion locale, d’ancrage territorial, de patience électorale et d’une certaine manière de confondre presque la durée du pouvoir avec la naturalité démocratique.

Or c’est précisément ce genre de naturalité qui s’est évaporée. Quand une commune tenue depuis si longtemps bascule, ce n’est pas seulement le bilan d’une équipe qui est jugé. C’est la capacité d’un camp à continuer d’habiter le présent. Saint-Jacques-de-la-Lande dit à la gauche ce que d’autres villes disent parfois avant elle, ou après elle. L’histoire protège moins qu’on ne le croit. Et quand elle protège trop longtemps, elle endort.

Il serait exagéré d’y voir un effondrement général. Mais il serait naïf d’y voir un simple trou d’air. Car ce type de défaite touche un point névralgique. Il signale que des communes longtemps réputées sûres sont redevenues ouvertes. Et qu’en politique locale, la première défaite d’un bastion vaut toujours plus que la perte d’un siège. Elle agit comme un avertissement adressé à tout un système.

Le plus dur commence toujours après l’exploit

Reste, évidemment, la question essentielle. Que fera le vainqueur de sa victoire ? Car les belles surprises démocratiques ont souvent deux temps. Le premier est euphorique. Il renverse une hiérarchie, produit un récit, crée une figure. Le second est plus sévère. Il consiste à gouverner. À prouver que le surgissement n’était pas un accident heureux, mais le début d’une capacité réelle.

À 24 ans, avec une majorité municipale confortable, Sébastien Collet entre dans cette zone où l’enthousiasme ne protège plus de rien. Il lui faudra décider, arbitrer, durer, construire une relation avec l’administration, avec les habitants, avec les oppositions, avec Rennes Métropole. Il lui faudra aussi résister à la tentation d’être seulement l’homme d’un soir électoral. Les victoires les plus romanesques sont parfois celles que le réel rattrape le plus vite.

Mais pour l’heure, une chose demeure. À Saint-Jacques-de-la-Lande, ce 22 mars 2026, un très jeune homme a fait tomber un vieux royaume municipal. Et toute la métropole rennaise a reçu le message. Les bastions n’existent plus qu’à condition de rester vivants. Sinon, ils deviennent des décors. Et les décors, un jour ou l’autre, tombent.