À Saint-Malo, le sentier qui donne accès à l’île de Cézembre rouvre samedi 4 avril

Le sentier permettant de découvrir l’île de Cézembre, située sur la commune de Saint-Malo, à 4 km au large vers le nord, sera de nouveau accessible aux visiteurs à partir du samedi 4 avril 2026. Une partie de ce sentier restera néanmoins fermée afin de permettre la nidification, en toute tranquillité, de certaines espèces d’oiseaux protégées. Son ouverture complète est envisagée au début de l’été.

À partir de samedi, les visiteurs pourront de nouveau découvrir la partie accessible de l’île en toute sécurité, grâce à un sentier déminé et canalisé formant une boucle de 800 mètres. La fréquentation du site est encadrée de manière à concilier la préservation de la biodiversité et l’accueil du public.

La protection de l’île et la fermeture d’une partie du sentier permettent la reproduction, en grand nombre et dans le calme, d’oiseaux protégés comme le cormoran huppé, le pingouin torda, ainsi que les goélands argenté, brun et marin.

Il est demandé aux visiteurs de respecter la réglementation en vigueur, de rapporter leurs déchets et d’anticiper leur venue, l’île ne disposant ni de poubelles, ni de toilettes, ni d’eau potable. L’île de Cézembre constitue un site naturel particulièrement fragile. Il importe donc d’en prendre soin collectivement et d’adopter une attitude calme et attentive afin de ne pas déranger la faune, notamment en période de reproduction.

Les visiteurs sont également invités à faire preuve de vigilance en empruntant la cale d’accès au sentier, qui peut être glissante en raison de la présence d’algues se développant durant l’hiver. Cette année, la cale sera équipée, à titre expérimental, d’un tapis textile antidérapant sur une longueur de 15 mètres afin de prévenir les risques d’accident.

En savoir plus sur l’île de Cézembre

L’île de Cézembre est une propriété du Conservatoire du littoral, gérée par le Département d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec l’association de protection de la nature Bretagne Vivante. Pendant de nombreuses années, cette petite île de 10 hectares a été préservée par son isolement. Elle est progressivement devenue un refuge naturel pour les oiseaux marins, qui ont peu à peu recolonisé ce territoire dévasté durant la Seconde Guerre mondiale.