Textiles usagés : la Ville de Rennes rappelle de ne pas les déposer dans les bacs jaunes

Depuis plusieurs semaines, Rennes Métropole observe une recrudescence de dépôts inappropriés de vêtements, linges et chaussures usagés dans les bacs jaunes ou les bornes d’apport volontaire destinées aux emballages. Or, ces dépôts perturbent gravement la filière de tri sélectif assurée par l’entreprise Paprec, basée au Rheu.

Les textiles, lorsqu’ils sont mélangés aux emballages, provoquent en effet des dysfonctionnements techniques : certains tissus s’enroulent dans les équipements, entraînant des arrêts de chaîne, une maintenance accrue et, in fine, un ralentissement du traitement de l’ensemble des déchets d’emballages. Une gêne qui impacte toute la filière de tri de Rennes Métropole.

Où déposer ses textiles ?

Pour rappel, les vêtements, linges et chaussures propres et secs doivent être déposés dans des sacs fermés dans l’une des 307 bornes Le Relais installées sur le territoire métropolitain. Ces bornes, temporairement interrompues, ont repris leur collecte depuis le 24 juillet dernier.

En revanche, les textiles sales, humides ou trop usés ne peuvent pas être valorisés. Ils doivent être placés avec les ordures ménagères, dans le bac gris.

Un geste simple pour un tri efficace

En respectant ces consignes, les habitants contribuent à préserver la qualité du tri sélectif, à éviter les pannes coûteuses et à assurer la bonne valorisation des textiles encore utilisables ou recyclables. Rennes Métropole rappelle que chaque geste compte dans la réussite de la politique locale de gestion des déchets.