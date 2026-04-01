Un Tout Rennes Court repensé pour l’édition 2026 les 3 et 4 octobre

L’un des grands rendez-vous sportifs rennais change d’échelle sans renier son ADN populaire. Pour son édition 2026, qui se déroule les 3 et 4 octobre, Tout Rennes Court devient Tout Rennes Court by Harmonie Mutuelle. Nouveau nom, parcours repensé, inscriptions revues et identité visuelle affirmée : l’événement confirme sa place majeure dans le paysage du running en Bretagne.

Harmonie Mutuelle devient partenaire titre

Partenaire depuis trois ans, Harmonie Mutuelle franchit une nouvelle étape en devenant partenaire titre de l’événement. Cette évolution traduit une volonté commune de promouvoir l’activité physique comme levier de santé, de prévention et de lien social. Au-delà du changement de nom, ce partenariat s’inscrit dans une vision plus large de la santé, fondée sur le mouvement, l’engagement collectif et l’ancrage territorial.

© Laurent Herbette

Une édition 2026 tournée vers l’expérience coureur

Fidèle à son identité populaire et fédératrice, Tout Rennes Court by Harmonie Mutuelle poursuit son évolution pour répondre aux attentes d’un public toujours plus nombreux. L’affiche 2026, conçue par l’agence OFFTOULON, prolonge l’identité visuelle initiée en 2025. Elle met en avant la nouvelle zone de départ autour de la Criée, tout en valorisant la diversité des pratiquants et l’ancrage breton de l’événement, à travers des figures emblématiques comme la bigoudène ou les mouettes.

TRC 2022 © Laurent Herbette

Un nouveau parcours pour le semi-marathon

Le S’MI Ouest-France évolue en profondeur. Jusqu’ici organisé en deux boucles, il adopte désormais un parcours unique de 21,1 km. Cette transformation vise à améliorer la fluidité de la course et le confort des participants, notamment en supprimant les croisements entre les têtes de course et les derniers coureurs. Le nouveau tracé permettra de découvrir le quartier Cleunay-Arsenal-Redon avant de rejoindre le cœur de ville via le parcours emblématique du 10 km. Une manière de renouveler l’expérience tout en valorisant le territoire rennais.

© facebook Tout Rennes Court

Pour faire suite à une consultation menée auprès des participants de l’édition 2025, qui avait rassemblé 22 755 inscrits, l’organisation fait évoluer son système d’inscription. Plus de 4 600 coureurs ont répondu à l’enquête, dont 78 % favorables à un modèle basé sur le principe du premier arrivé, premier servi.

Les inscriptions 2026 suivront ainsi un calendrier échelonné :

Du 5 au 8 juin : phase réservée aux licenciés (10 % des dossards)

: phase réservée aux licenciés (10 % des dossards) 9 juin à 7h30 : S’MI Ouest-France et Courses Jeunes Eau du Bassin Rennais

: S’MI Ouest-France et Courses Jeunes Eau du Bassin Rennais 10 juin à 7h30 : 10 km

: 10 km 11 juin à 7h30 : 5 km Decathlon

Plus d’informations : www.toutrennescourt.fr