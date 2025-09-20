En ouverture des JEPM 2025, la Ville inaugure les travaux de toitures de l’église Saint-Melaine

Ce samedi 20 septembre 2025, l’inauguration des travaux des toitures de l’église Notre-Dame-en-Saint-Melaine, classée monuments historiques, a ouvert les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine de Rennes. Des visites sont organisées tout le weekend par Destination Rennes.

L’église Notre-Dame-en-Saint-Melaine est l’un des joyaux du patrimoine religieux de Rennes. Elle s’élève dans toute sa grandeur sur la place Saint Melaine, longeant avec majesté l’entrée du parc du Thabor. Entre janvier 2024 et août 2025, la Ville de Rennes a mené des travaux de restauration des toitures afin de conserver et préserver au mieux cet édifice exceptionnel.

2 millions d’euros de travaux

Les travaux menés à l’intérieur et à l’extérieur de l’église Notre-Dame-en-Saint-Melaine s’inscrit dans le cadre d’une étude en 2019-2020, menée par Catherine Proux, architecte du patrimoine. Au total , 2 millions d’euros ont été investis, avec le soutien important de l’État et de la région Bretagne.

Une première phase de travail a été réalisée sur les quatre collatéraux – intérieur et extérieur – de l’édifice, aussi appelés bas-côtés. « Le principe était d’être le moins intrusif, de garder le plus d’éléments possibles, de faire des restaurations sur les problèmes structurels avec les techniques traditionnelles« , explique Catherine Proux.

Collatéral Nord Collatéral Nord

Le chantier a commencé par le nord et s’est terminé par le sud. Pour résoudre un problème d’étanchéité dans les couvertures et les maçonneries, les charpentes en bois des quatre collatéraux ont été restaurées, ainsi que les enduits et l’intérieur des voûtes. La restauration des voûtes a été réalisée en collaboration avec l’entreprise Galochet et l’atelier de restauration de Géraldine Fray. De même, les installations électriques concernées par les travaux ont été mises aux normes, et la porte ouest et le vitrail associé ont été restaurés.



Quant à l’extérieur, les ardoises, les solins qui protègent la rive des toitures et les gouttières ont été remplacés.



Collatéral Sud Collatéral Sud

L’une des plus anciennes églises de Rennes

Depuis 15 siècles, des milliers des pèlerins ont foulé de leurs pieds le sol de l’église Notre-Dame-en-Saint-Melaine, l’une des plus anciennes églises de Rennes et l’une des plus importantes de l’Ouest de la France, entre le 11e siècle et la Révolution. Classée monuments historiques depuis juillet 2013, elle compte parmi les 97 édifices classés de Rennes.

Son histoire remonte au VIe siècle : elle était à l’origine l’abbatiale d’un monastère, dédiée à saint Melaine, ancien évêque de Rennes. Elle est notamment marquée par l’œuvre de Bénédictins à partir de 1030 et des Mauristes au XVIIe siècle. « Que ces pierres puissent témoigner de ce que les gens viennent chercher« , conclut le père de l’église, reconnaissant des travaux effectués.

Pendant les Journées Européennes de Patrimoine et du Matrimoine, les 20 et 21 septembre 2025, des visites guidées sont organisées par Destination Rennes. Des visites thématiques sont aussi proposées par la direction de la Culture de la Ville de Rennes avec des professionnels qui sont intervenus.

