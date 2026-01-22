Zeytun & Cumin à Rennes, un nouveau restaurant de cuisine levantine ouvre place Rallier du Baty

Un parfum de Méditerranée orientale arrive au cœur de Rennes. Le restaurant Zeytun & Cumin a ouvert place Rallier du Baty, avec la promesse d’une cuisine inspirée de la gastronomie levantine, pensée pour le partage, les épices justes et les assiettes qui réchauffent.

Derrière le projet, on retrouve Ismet Gurbuz, déjà connu à Rennes pour Le Coucou Rennais. Avec Zeytun & Cumin, il signe une seconde adresse et revendique une ligne claire. Il s’agit de proposer une table accessible, conviviale, et fidèle à un bassin culinaire où se croisent influences libanaises, grecques, arméniennes et kurdes.

Ismet Gurbuz raconte un parcours marqué par les déplacements et les cultures. Originaire de l’est de la Turquie, issu d’une famille kurde-arménienne, il dit avoir grandi « au milieu des oliviers » — un symbole qu’il place au centre du nom du restaurant : Zeytun. Après des études de littérature moderne à Istanbul, puis un master à Londres, il entre dans la restauration et construit un itinéraire professionnel au long cours, entre Angleterre, Allemagne et Turquie, dans des cuisines aux répertoires méditerranéens variés.

Installé à Rennes depuis 2011, il revendique désormais une envie : faire goûter une cuisine de souvenirs et de carrefours, sans simplifier le Levant en caricature, mais en assumant ses mélanges, ses gestes et ses parfums.

L’esprit de la maison s’exprime d’abord dans le format : mezzés à partager, petites assiettes qui permettent de composer un repas au fil des envies. Parmi les propositions évoquées à l’ouverture : shawarma (bœuf, poulet ou dinde), falafels, kofte, options végétariennes et salades « levantines ». Le cumin — annoncé dans le nom — sert ici de boussole aromatique, sans écraser le reste.

Le registre sucré prolonge l’idée d’une cuisine généreuse : baklava (mentionnée avec une glace), cheesecake à la fleur d’oranger, fromage blanc aux pistaches ou gâteau de semoule. Détail d’accueil revendiqué : des olives offertes à l’arrivée, comme un petit sas avant le repas.

Zeytun & Cumin s’installe 10 place Rallier du Baty, à deux pas de la place de la Mairie et des rues très vivantes du centre. L’établissement annonce environ 40 couverts en salle et 45 en terrasse : une configuration idéale pour un déjeuner rapide comme pour un dîner qui s’étire quand la place devient plus douce.

Au lancement, le restaurant communique des plats autour de 13 à 18 € et un plat du jour le midi autour de 10–11 €. Côté rythme, l’ouverture est annoncée midi et soir, avec une volonté de démarrer 7 jours sur 7 (des horaires pouvant naturellement évoluer après les premières semaines).

Infos pratiques

Zeytun & Cumin

Adresse : 10 place Rallier du Baty, 35000 Rennes

10 place Rallier du Baty, 35000 Rennes Téléphone : 02 29 00 07 35

02 29 00 07 35 Capacité annoncée : env. 40 couverts en salle + 45 en terrasse

env. 40 couverts en salle + 45 en terrasse Prix indicatifs (lancement) : plats 13–18 € ; plat du jour 10–11 €

Nota : Notre rédaction n’a pas encore testé cette adresse et mettra à jour cet article une fois fait.