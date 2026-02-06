Rennes. Les nouvelles Éditions Panthera gambadent dans les Jardins d’hiver

Panthera, créée à Rennes en 2022, par Marianne Selli et Céline Lefeuvre, fait du dessin un mode d’attention dont l’ambition est de construire, livre après livre, une manière d’habiter le monde.

Le territoire des éditions Panthera, c’est l’illustration, non comme décoration, mais comme pensée en mouvement. Son sujet, c’est le vivant au sens large, animal, végétal, humain, social, tout ce qui respire, bifurque, s’abîme et se répare. Son geste, c’est le graphique, avec une exigence de forme qui ne renonce ni à la jeunesse, ni aux adultes, ni aux récits qui dérangent un peu.

Cette saison, les Champs Libres ont choisi de mettre cette énergie au premier plan. Dans le cadre de Jardins d’hiver 2026, festival littéraire gratuit (du 6 au 8 février 2026), Panthera est la maison d’édition associée et reçoit une carte blanche. Une manière de dire que, pendant trois jours, la littérature ne se contente pas de se lire. Elle s’expose, se fabrique, se dessine, se transmet de main en main.

Des livres éco-conçus, pensés comme des objets qui durent

Panthera revendique des livres durables. Au plan éditorial, cela se traduit par des ouvrages qui parient sur le temps long, sur la relecture, sur le dialogue entre générations. Au plan matériel, la maison assume une fabrication attentive et cohérente avec son imaginaire du vivant, en s’appuyant notamment sur des choix d’éco-conception et une approche collective du livre, de la maquette à l’objet final.

Le catalogue s’organise en quatre collections qui donnent la mesure de l’ambition. Des albums qui bousculent doucement, des documentaires illustrés où la connaissance passe par la sensation, des romans graphiques et de la BD pour explorer d’autres intensités, et du reportage dessiné quand il faut retrouver le terrain, les gestes, les voix.

À Jardins d’hiver, Panthera fait entrer le dessin dans le festival

La carte blanche confiée à Panthera s’incarne dans un ensemble de propositions qui relient explicitement le vivant et l’illustration. Aux Champs Libres, le public est invité à découvrir une exposition intitulée « Dessiner le vivant », conçue comme une traversée d’images issues du catalogue. Ce n’est pas un simple accrochage. C’est une manière de montrer comment une maison d’édition fabrique une sensibilité, comment un trait peut devenir enquête, comment une page peut devenir milieu.

Le festival s’ouvre aussi au participatif. Durant le week-end, Panthera propose des ateliers graphiques pensés pour les familles, un espace de découverte des livres, et un temps plus performatif autour d’un concert dessiné, où l’image se construit en direct, comme si l’illustration redevenait ce qu’elle a toujours été au fond, une action, un geste vivant, un récit qui s’écrit avec les mains.

Dans une ville où la création graphique et la bande dessinée irriguent depuis longtemps l’imaginaire culturel, Panthera apporte quelque chose de précis. Une façon de tenir ensemble ce qu’on sépare trop souvent, la jeunesse et l’exigence, le pédagogique et le sensible, la beauté et le souci du monde. Au plan culturel, c’est une maison qui fait de l’illustré un lieu de pensée. Au plan social, c’est une maison qui rappelle que la lecture peut être un acte partagé, qu’un livre peut être une expérience commune, au même titre qu’un spectacle ou une exposition.

