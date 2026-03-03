ExpoFlo fête ses 50 ans à Angers avec un parcours végétal XXL du 20 au 22 mars 2026

À Angers, l’événement étudiant ExpoFlo célèbrera son 50e anniversaire les 20, 21 et 22 mars 2026 avec une édition qui s’annonce particulièrement ample : un parcours végétal de 20 000 m², pensé et réalisé par les 450 élèves ingénieurs en horticulture et paysage de l’Institut Agro Rennes-Angers (campus d’Angers).

Organisée tous les deux ans, l’ExpoFlo transforme, le temps d’un week-end, un lieu en promenade immersive ponctuée de conférences, de stands scientifiques, de défilés végétaux et d’un spectacle nocturne. Pour cette 24e édition, le thème choisi — « Viens, on sème » — annonce un voyage tourné vers l’interculturalité et les imaginaires du monde d’aujourd’hui et de demain.

Dates, lieu, inauguration

Dates : vendredi 20 , samedi 21 et dimanche 22 mars 2026

: vendredi , samedi et dimanche Adresse : Institut Agro Angers , 2 rue André Le Nôtre, 49045 Angers

: , Inauguration : vendredi 20 mars 2026 à 9h30 (même adresse)

Tarifs 2026

Entrée simple — tarif réduit* : 5 €

: Entrée simple — tarif plein : 8 €

: Pass week-end : 13 €

: Spectacle nocturne : 9 € (voir la page dédiée sur le site officiel)

* Tarif réduit : étudiant.e.s, chômeur.se.s ; personnes en situation de handicap ; moins de 25 ans ; plus de 70 ans ; groupes de plus de 10 personnes ; familles nombreuses.

Infos pratiques