L’Institut Agro Rennes-Angers ouvre les portes du campus de Rennes avec deux nouveaux diplômes en 2026

À quoi ressembleront les formations agricoles, alimentaires et environnementales de demain, quand elles prennent au sérieux l’innovation, la transition et le terrain ? Le campus rennais de L’Institut Agro Rennes-Angers ouvre grand ses portes le samedi 7 février 2026, avec une journée pensée pour les lycéennes, lycéens, étudiants et familles qui veulent comprendre, comparer, et se projeter.

Une Journée Portes Ouvertes pour “voir” l’école et poser les vraies questions

L’idée est simple : permettre aux futurs candidats de découvrir les formations, le campus, et l’écosystème qui entoure l’école. Au-delà des plaquettes, la JPO mise sur les échanges et l’expérience directe, grâce à des visites guidées menées par les étudiant·es et des stands animés par les équipes pédagogiques.

Visites guidées du campus avec des étudiants ingénieurs

Rencontres et discussions sur les stands avec enseignant-chercheurs et étudiants

Échanges sur les modalités d’admission (post-bac, classes préparatoires, concours…)

Informations sur l’accompagnement à l’orientation, les stages et l’insertion professionnelle

Rencontre avec les associations étudiantes

Visite des installations du campus

Nouveautés pour la rentrée 2026 : ce qui change, ce qui s’ouvre

Deux nouveaux diplômes de Bachelor agro (grade licence)

L’école lance un Bachelor agro (ouverture annoncée pour 2026, sous réserve d’accréditation), destiné aux jeunes qui souhaitent entreprendre en agriculture et s’engager de manière concrète dans les transitions agricoles, alimentaires et environnementales, grâce à une pédagogie professionnalisante et ancrée dans les réalités du terrain.

Bachelor agro “Entreprendre, Accompagner et Manager en Agriculture” (EAMA) : parcours “Installation, innovation et résilience en agricultures”.

: parcours “Installation, innovation et résilience en agricultures”. Bachelor agro “Génie Agronomique et Transitions” (GAT) : parcours “Productions végétales spécialisées dans l’Ouest”.

Recrutement post-bac : une nouvelle porte d’entrée vers le diplôme d’ingénieur agronome

Autre évolution : dès la rentrée 2026, la formation d’ingénieur·e agronome ouvre un recrutement post-bac via un cycle préparatoire de deux ans au lycée Le Fresne (Saint-Gemmes-sur-Loire). Objectif : permettre à certains lycéen·s de s’engager dès le baccalauréat dans un parcours d’ingénieur en sciences du vivant, en rejoignant une filière déjà accessible après le bac.

Le double-diplôme avec Sciences Po Rennes : troisième année de déploiement

Le dispositif, présenté comme unique en France, associe sciences de l’ingénieur et sciences humaines et sociales au sein d’un double diplôme d’ingénieur en alimentation avec Sciences Po Rennes. Il vise des profils capables d’analyser, au plan politique, économique, social et environnemental, les transitions alimentaires.

Les candidatures passent par Parcoursup (concours “ingénieur en alimentation”), puis l’accès au double diplôme se fait sur dossier et entretien spécifique. Dix places sont annoncées.

Le programme du 7 février 2026 : conférences, visites, rythme de la journée

Deux conférences clés (20 minutes chacune)

Présentation générale de l’école par le directeur : 10h15–11h15 et 14h15–15h15 (Amphithéâtre Camille Moule)

: 10h15–11h15 et 14h15–15h15 (Amphithéâtre Camille Moule) Modalités d’admission : 10h45–11h45 et 14h45–15h45 (Amphithéâtre Jules Rieffel)

Visites du campus

Départs toutes les 30 minutes à partir de 9h30

à partir de Parcours annoncé : chambre témoin, arboretum, bibliothèque, foyer

Portes ouvertes en ligne : quatre rendez-vous Zoom pour s’informer à distance

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, plusieurs sessions à distance sont annoncées, avec présentation des formations, échanges en direct avec les équipes et réponses aux questions d’orientation.

4 février 2026 , 18h30–19h30 : Bachelor agro (Génie agronomique et transitions)

, 18h30–19h30 : Bachelor agro (Génie agronomique et transitions) 11 février 2026 , 8h30–19h30 : Bachelor agro (Entreprendre, accompagner et manager en agriculture)

, 8h30–19h30 : Bachelor agro (Entreprendre, accompagner et manager en agriculture) 20 février 2026 , 12h30–13h30 : formations ingénieur

, 12h30–13h30 : formations ingénieur 4 mars 2026, 18h00–19h30 : double diplôme avec Sciences Po Rennes

Informations pratiques