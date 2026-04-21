Ligne a du métro à Rennes : remplacement intégral des ascenseurs jusqu’en mars 2028

Rennes Métropole va engager le remplacement progressif des 44 ascenseurs de la ligne a du métro d’ici à fin mars 2028. Cette opération, d’un montant de 8,3 millions d’euros TTC, concerne également les trois parcs-relais souterrains de la ligne, situés à Henri-Fréville, Villejean-Université et J.F. Kennedy.

Plus de vingt-cinq ans après la mise en service de la ligne a, première ligne de métro du réseau STAR, la collectivité lance ainsi une modernisation d’ampleur. Après un quart de siècle d’utilisation, les équipements présentent en effet des signes d’usure normale. Ce renouvellement vise à prévenir les pannes, à moderniser les installations et à améliorer le confort, la sécurité et l’accessibilité pour les voyageurs.

Un chantier lancé à Triangle dès fin avril 2026

Les premiers travaux débuteront la dernière semaine d’avril 2026 à la station Triangle. Ils se poursuivront ensuite à Charles-de-Gaulle et Sainte-Anne au mois de mai, puis à Gares et République durant l’été 2026. Le reste des interventions s’échelonnera jusqu’à la fin du premier trimestre 2028.

Le remplacement d’un ascenseur entraînera une indisponibilité de six à neuf semaines. Pour permettre aux usagers d’anticiper leurs déplacements, Keolis Rennes Métropole, gestionnaire du réseau STAR, diffusera les dates d’indisponibilité directement en station sur les écrans d’information voyageurs, ainsi que sur les supports habituels du réseau, notamment star.fr et STAR l’Appli.

Des travaux sans fermeture de station

Rennes Métropole précise que deux stations adjacentes ne seront jamais concernées en même temps. Dans chaque station, un seul ascenseur sera mis en travaux à la fois. Cette organisation doit permettre aux usagers, et en particulier aux personnes à mobilité réduite, de descendre à la station suivante avant de revenir vers leur destination par un quai disposant d’un ascenseur en fonctionnement.

Ces interventions n’auront pas d’impact sur l’exploitation du métro. Il n’est prévu ni fermeture de station ni fermeture de quai. L’entreprise chargée du chantier devra par ailleurs limiter autant que possible les nuisances pour les voyageurs.

Un marché confié à Schindler

Le coût total de l’opération s’élève à 8,3 millions d’euros TTC. Le marché a été confié à l’entreprise Schindler.