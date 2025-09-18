Paris. Les travaux pour le nouveau look de la Tour Montparnasse débuteront en janvier 2026

La Tour Montparnasse dans le 15e arrondissement de Paris s’apprête à revêtir un nouveau décor, plus contemporain et tourné vers la durabilité. La plus importante rénovation de la tour sera une serre de toiture monumentale attendue pour l’été 2026. Un jardin suspendu sera également installé au 15e étage et les espaces au sol seront valorisés avec la création d’une grande végétalisation.

La Tour Montparnasse, unique gratte-ciel parisien, est inaugurée le 18 juin 1973, après quatre années de travaux orchestrées par les architectes : Eugène Beaudouin (1898-1983), Urbain Cassan (1890-1979) et Louis Hoÿm de Mariën (1920-2007). C’est le président Georges Pompidou, qui est à l’origine de sa construction, soucieux de moderniser les infrastructures de la capitale avec la construction d’une véritable cité moderne dotée d’un centre commercial.

La tour trouve son emplacement sur une colline, rasée en 1725 et qui s’appelait : le mont Parnasse. Les fondations de la tour sont constituées de 56 piliers de béton armé, dont certains atteignent 3,5 mètres de diamètre ; ils descendent jusqu’à 70 mètres en dessous du niveau de la rue. La Tour Montparnasse pèse 130 000 tonnes, possède 57 étages de 1700 m2 chacun, et son point culminant atteint 209 mètres. Sa terrasse accueille un relais d’ondes radio et un héliport.

sur la terasse de la tour Montparnasse

La tour compte 7 200 fenêtres et 25 ascenseurs. La majeure partie de la surface de la tour est occupée par des bureaux, où environ 6 000 personnes y travaillent chaque jour. La Tour Montparnasse est ouverte au public, lui permettant moyennant un tarif d’entrée, de bénéficier d’une vue superbe sur Paris à 360° et de profiter de son bar-restaurant gastronomique et panoramique au 56e étage.

vue du haut de la tour Montparnasse

La tour Montparnasse ne rencontre pas le succès espéré les premières années ; elle a même été détestée par les Parisiens ! Heureusement son image s’est adoucie avec le temps, sans toutefois trouver sa place dans le cœur des Parisiens ! Elle est restée le plus haut immeuble de Paris, jusqu’en 2011, détrônée par la tour First, qui se trouve dans le quartier de la Défense, et qui culmine à Paris avec ses 231 mètres de hauteur.

Les futurs travaux

Initialement prévus entre 2019 et 2023, les travaux de rénovation de la Tour Montparnasse devaient être achevés à temps pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le retard n’a pas empêché la tour d’afficher son soutien aux JO !

Les travaux, qui débuteront en début d’année prochaine, ont pour objectif de transformer le colosse brun en une flèche de verre transparente, le côté noirceur n’ayant jamais été apprécié. Les 7 200 fenêtres opaques vont être remplacées par des vitres transparentes pour former une façade bioénergétique.

Le premier projet est d’en faire une tour avec une serre végétale créée en son sommet pour produire des fruits et des légumes, en espérant casser visuellement l’impression de grande hauteur, un rajout qui demandera pourtant l’élévation de 15 mètres supplémentaires

En plus de l’espace vert culminant et des serres monumentales qui l’accompagneront, un jardin suspendu sera installé au 15e étage. L’énergie électrique sera fournie pour moitié par des panneaux photovoltaïques, ainsi que par le vent, pour la climatisation. Le site rénové de la tour Montparnasse promet l’accès à 12 000 personnes contre 6 000 aujourd’hui, avec des commerces, un hôtel, une crèche et des espaces de divertissement…

Les espaces au sol bétonnés d’aujourd’hui seront largement revalorisés. Le parvis entre la tour et la Gare Montparnasse sera déminéralisé et 1000 et 2000 arbres y seront plantés, venant agrandir le nombre de forêts urbaines à Paris. Ce sera tout un quartier qui sera végétalisé, avec au pied de la tour Montparnasse métamorphosée, une rue centrale bordée de bâtiments en bois, qui hébergera des commerces, des bureaux, des hôtels, des restaurants, des équipements culturels et des appartements, un projet qui pourrait se terminer en 2030…

aujourd’hui après les travaux…

Tour Montparnasse – 33 avenue du Maine – 15e arrondissement de Paris.