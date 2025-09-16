Expo Rennes 2. Les Invisibles de Morgane Reboul se révèlent sur la Mezzanine du Tambour

La Mezzanine du Tambour, de l’Université Rennes 2, accueille la série photographique Invisibles. La beauté dans l’ombre de Morgane Reboul, étudiante en Arts-Plastiques, jusqu’au 31 octobre 2025. Sur le mur bleu du première étage, le public est invité à contempler les portraits intimes de sept personnes, de sept phobies universelles qui sortent de l’ombre par le médium photographique.

Une phobie est la peur incontrôlable et irrationnelle d’un objet, d’une situation ou d’une activité. Si la peinture est initialement son matériau de cœur, Morgane Reboul, étudiante en en licence 3 d’Arts-Plastiques, a expérimenté et apprécié le médium photographique dans le cadre d’un cours suivi en deuxième année. « J’aime la photo pour le plaisir, j’en fais sur mon temps libre« , introduit Morgane. Le professeur avait donné carte blanche à sa classe pour créer une série de photo. Sensible au côté esthétique de la photographie et sa capacité à sublimer les choses, elle s’est intéressé aux thèmes obscurs qu’elle pourrait embellir grâce à cet outil. Les peurs profondes que ressentent chaque individu sont ressorties dans les discussions avec son entourage, celui-là même qui pose sur les photographies de la série Invisibles.

Morgane Reboul

Le mur de la Mezzanine accueille jusqu’au 31 octobre sept portraits au sens double : derrière la beauté du papier glacé et l’esthétique de la composition, se terre une peur profonde et universelle, tant personnelle qu’unique. L’ensemble forme une unité homogène scellée par le motif floral, pour la touche poétique, et la couleur rouge dont l’ambivalence happe le regardant. « C’est une couleur profonde qui interpelle« , exprime Morgane. « Elle possède un double sens : selon la manière dont on l’interprète, le rouge peut être éclatant et renvoyer à la vie, mais fait aussi penser au sang et la mort.«

La Gamophobie, la peur de l’engagement, prend vie dans la légende du fil rouge du destin issue du folklore japonais. Texture douce et délicate, le fil symbolise le lien indestructible qui existe parfois entre deux personnes, mais devient dans la photographie de Morgane Reboul lien coercitif qui s’entremêle entre les doigts de la modèle. La bague à l’annulaire gauche et les fleurs blanches renvoient au mariage, symbole traditionnel de l’engagement par excellence.

Claustrophobie (c) Morgane Reboul Thanatophobie (c) Morgane Reboul

Pour rend compte de l’effet d’oppression, du plastique entoure le visage de la jeune fille qui représente l’une des peurs les plus courantes : la claustrophobie ou la peur de l’enferment. C’est la seule dont le visage est de face, regard tourné vers le spectateur. La buée qu’on devine l’étouffement que peuvent ressentir les personnes claustrophobes. Les fleurs, disposées de telle façon qu’elles recouvrent le visage, symbolisent l’enfermement.

La photographe a aussi joué le jeu, mise à nue quelque part, avec le portrait de la blemmophobie, la peur du regard des autres. A côté d’elle, sa main tient un masque qui lui barre la moitié du visage, protection qui permet de se cacher d’autrui.

Si Morgane se concentrera l’année prochaine à préparer le concours du CAPES en déménageant à Toulouse, elle n’est pas contre l’idée de continuer sa série cette année et reste ouverte aux personnes intéressées à l’idée de tenter l’expérience de sublimer sa phobie… Il suffit pour cela de la contacter sur son compte Instagram directement.

Infos pratiques :

Exposition Invisibles. La beauté dans l’ombre de Morgane Reboul, du 16 septembre 2025 au 31 octobre 2025.

Entrée libre

Campus de Villejean (Rennes), La Mezzanine (bât. O)

Horaire d’ouverture au public : Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00

Accessibilité : Le bâtiment O est accessible aux personnes à mobilité réduite.