Rennes Métropole 2026-2032. Nathalie Appéré reconduite, une majorité installée, une métropole sous tension

Jeudi 9 avril 2026, le nouveau conseil métropolitain s’est installé et a élu Nathalie Appéré à la présidence de Rennes Métropole. L’institution compte 111 élus et s’organise autour de 19 vice-présidences avec une prochaine réunion du conseil prévue le 21 mai. Formellement, la séquence est classique ; politiquement, elle dit beaucoup plus qu’un simple organigramme. Ce qui s’est joué le 9 avril n’est pas seulement une installation protocolaire, mais la mise en ordre d’un pouvoir territorial. Elle montre une majorité qui tient encore la maison métropolitaine, mais qui sait que le temps paisible de la métropolisation heureuse est derrière elle.

Car Rennes Métropole n’est pas un décor administratif. C’est le vrai lieu de commande d’une grande part de la vie quotidienne. Là où se décident les arbitrages lourds au sujet des transports, de l’habitat, de l’aménagement, du climat, de l’eau, des déchets, de l’énergie, du développement économique, de la voirie ou encore de l’enseignement supérieur. La Ville de Rennes capte l’attention symbolique, mais c’est bien souvent la Métropole qui tient les leviers les plus structurants. Le vrai conseil métropolitain ne siège pas seulement dans l’hémicycle mais aussi dans les loyers, les embouteillages, les colères diffuses et les périphéries qui veulent compter.

La reconduction de Nathalie Appéré prolonge donc une continuité. Elle confirme qu’à l’échelle métropolitaine, la gauche de gestion conserve sa capacité à organiser le centre de gravité politique du territoire. Mais cette continuité ne doit pas tromper, car la nouvelle mandature s’ouvre dans un climat moins confortable que les précédentes. Pression immobilière, saturation ou contestation des mobilités, coût de la transition écologique, tensions sur les finances publiques, demandes de sécurité, défiance démocratique, besoin de reconnaissance des communes périphériques – tout cela forme désormais un bruyant fond de scène. La gouvernance métropolitaine ne consiste plus seulement à administrer la croissance ; elle doit absorber des contradictions de plus en plus vives. Longtemps, la métropolisation a pu se raconter comme une promesse, elle doit désormais se justifier comme une épreuve.

Le choix de 19 vice-présidents n’est pas seulement technique, mais territorial et politique. Il permet de distribuer la représentation entre Rennes et les autres communes, entre figures installées et profils plus sectoriels, entre domaines historiquement centraux et thèmes devenus sensibles. L’exécutif mêle ainsi des élus de Rennes, d’Acigné, de Saint-Sulpice-la-Forêt, de Chevaigné, de Saint-Erblon, de Laillé, de Bourgbarré, de La Chapelle-Thouarault, de La Chapelle-Chaussée, de Montgermont ou de Betton. Cette dispersion n’a rien d’anodin. Elle signifie qu’une métropole de 43 communes ne peut pas être durablement gouvernée comme le prolongement administratif de la seule ville-centre.

La hiérarchie des délégations est elle aussi parlante. Le 1er vice-président, Olivier Dehaese, reçoit l’aménagement et le climat. Le signal est net. Désormais, l’urbanisation ne peut plus être présentée comme un pur enjeu de croissance ou de production de logements ; elle doit se justifier sous contrainte écologique. En position très haute également, les finances et le numérique pour Yann Huaumé, puis les mobilités et transports pour Valérie Faucheux. Autrement dit, les trois premiers étages de l’exécutif articulent la fabrique physique de la métropole, sa soutenabilité budgétaire et sa circulation. C’est une manière assez claire de dire où se situeront les arbitrages majeurs du mandat.

Le reste de l’exécutif complète ce triptyque par un jeu d’équilibres. Sébastien Sémeril récupère le développement et l’aménagement économique, Sandrine Vincent la santé, le bien vieillir et l’inclusion sociale, Matthieu Pollet la culture, la communication et les équipements métropolitains, Flavie Boukhenoufa la solidarité, l’égalité et la cohésion sociale, Didier Chapellon la biodiversité, l’eau et l’alimentation, Françoise Louapre l’agriculture, Honoré Puil l’habitat, le logement et les gens du voyage, Soazig Rouillard les déchets et l’énergie, Olivier Roullier la jeunesse et la vie étudiante. Cette répartition dessine un exécutif qui veut tenir ensemble deux récits parfois contradictoires, la métropole attractive, compétitive, innovante, et la métropole protectrice, sociale, écologique, attentive aux vulnérabilités.

C’est sans doute là que se noue la question politique essentielle des années 2026-2032. Rennes Métropole aspire à rester une locomotive économique et universitaire, mais elle doit en même temps répondre à l’usure sociale produite par sa propre attractivité. Plus une métropole attire, plus elle renchérit ; plus elle se développe, plus elle densifie ; plus elle planifie la transition, plus elle expose des conflits d’usage. Plus elle parle d’inclusion, plus elle se heurte à la réalité des inégalités territoriales, générationnelles et résidentielles. Plus la métropole parle d’équilibre, plus elle révèle l’ampleur des déséquilibres qu’elle doit contenir. Le nouvel exécutif n’échappera pas à cette implacable mécanique.

Les conseillers délégués donnent d’ailleurs un aperçu très net des points de friction à venir. Xavier Desmots est délégué au foncier ; Marc Hervé aux formes urbaines et à la rénovation urbaine ; David Le Borgne à la réindustrialisation ; Cyrille Morel à la résilience et à la sécurité ; Claire Sonnet à la démocratie locale et à la participation citoyenne ; Sébastien Guéret à l’assainissement ; Armelle Billard à la politique des temps et à l’évaluation. Dit autrement, la majorité identifie déjà ses zones de turbulence. Le foncier, parce qu’il concentre la question du logement, de la rareté et des conflits d’usage. Les formes urbaines, parce que la densité ne va plus de soi. La réindustrialisation, parce qu’un territoire tertiarisé veut retrouver une base productive. La sécurité, parce qu’elle n’est plus laissée aux seuls étages classiques du régalien dans le débat local. La participation, parce qu’aucune grande collectivité ne peut plus prétendre gouverner uniquement par expertise descendante.

Le bureau, lui aussi, obéit à cette logique d’agrégation territoriale. Des élus de Saint-Jacques-de-la-Lande, de Nouvoitou, de Saint-Grégoire, de Bruz, de Rennes, de Vern-sur-Seiche, de Vezin-le-Coquet, du Rheu ou de Corps-Nuds y siègent. Là encore, l’enjeu n’est pas protocolaire. Il s’agit de maintenir une coalition métropolitaine suffisamment large pour que la machine reste politiquement tenable. Une métropole peut empiler les compétences ; elle ne gouverne vraiment qu’au moment où les intérêts cessent de cohabiter poliment.

Les cinq commissions permanentes prolongent cette lecture. L’une traite de l’aménagement, de l’habitat, de la transition écologique et du climat ; une autre de la cohésion sociale, de la culture, de la jeunesse et de la participation citoyenne ; une autre encore du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; puis viennent les mobilités et services urbains, enfin les finances, ressources et proximité. Le message institutionnel est limpide : les grands blocs métropolitains sont désormais pensés de manière transversale, comme si l’époque interdisait de séparer proprement l’urbain, le social, l’écologique, l’économique et le budgétaire. C’est cohérent, tout en faisant l’aveu qu’aucun de ces sujets ne saura être réglé isolément.

Dans cette nouvelle mandature, Nathalie Appéré ne prend donc pas simplement la tête d’un exécutif, elle hérite d’une équation : comment continuer à produire de l’habitat sans aggraver les résistances à la densification ? Comment accélérer la transition écologique sans nourrir le sentiment de contrainte imposée ? Comment défendre un imaginaire de cohésion métropolitaine alors que les écarts de perception entre Rennes et certaines communes demeurent puissants ? Comment faire de la participation citoyenne autre chose qu’un habillage de décisions déjà ficelées en amont ? Comment tenir enfin une promesse de proximité dans une institution dont la technicité tend naturellement à éloigner les habitants ? L’exécutif est en place. La difficulté commence au moment précis où les mots « transition », « proximité » et « cohésion » doivent survivre au choc des arbitrages. Pas facile…

Le vrai test commencera donc maintenant. Non dans la photographie de l’installation, mais dans les arbitrages concrets : le logement contre la rareté foncière, les mobilités verus les usages enracinés, le climat versus les inerties matérielles, l’attractivité versus la fatigue démocratique, la solidarité versus les contraintes budgétaires. On pourra multiplier les délégations, les commissions et les équilibres territoriaux – aucun intitulé ne supprimera à lui seul la dureté du réel. Rennes Métropole entre dans une période où elle sera moins jugée à l’aune de la qualité de son récit qu’à sa capacité à faire tenir ensemble des intérêts qui divergent de plus en plus ouvertement.

En somme, ce 9 avril n’a pas seulement installé un conseil. Il a mis en place une architecture de pouvoir solide, expérimentée, relativement équilibrée au plan territorial, mais qui devra affronter une réalité plus rugueuse que celle des mandats passés. La majorité métropolitaine a gardé la main. Elle doit désormais prouver qu’elle garde aussi la prise sur le réel. Le 9 avril a distribué les places. Le mandat, lui, distribuera les responsabilités. A suivre…

Les 19 vice-présidences