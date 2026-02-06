Marché gourmand, défilé dragons et lions, ateliers de danse, médecine traditionnelle, musiques électro, dix jours pour célébrer le Nouvel An chinois à Rennes.

强龙难压地头蛇

« Même un dragon puissant ne peut réprimer un serpent. »

Organisée par l’Institut Confucius de Bretagne et ses partenaires, la 16e édition de la Semaine chinoise se déroule à Rennes du 7 au 17 février 2026, pour accompagner le passage à l’Année du Cheval (马年). Fidèle à son esprit, l’événement alterne formats populaires et temps plus réflexifs : marché alimentaire porté par les étudiants bénévoles, animations associatives, défilé en centre-ville, rencontres, ateliers, et un grand focus sur les musiques actuelles.

Note de contexte : comme partout en Europe, la présence des Instituts Confucius suscite un débat public, entre diplomatie culturelle, partenariats universitaires et questions d’indépendance. Rien n’empêche de profiter des manifestations proposées ; il est simplement sain, au plan citoyen, de garder un regard lucide sur les dispositifs de soft power qui accompagnent souvent la circulation des cultures, en particulier quand elles sont dépendantes d’un État-parti autoritaire et d’un régime non démocratique.

Samedi 7 février : le grand week-end d’ouverture

Marché alimentaire + forum des associations + enseignement du chinois

Samedi 7 février 2026 — 12h à 16h (animations associatives jusqu’à 17h) — Institut Confucius de Bretagne.

Le marché alimentaire est devenu l’un des rendez-vous les plus attendus du Nouvel An chinois à Rennes. Grâce à une cinquantaine d’étudiants chinois bénévoles, on y retrouve une cuisine de rue authentique et conviviale : hundun (soupe de raviolis), roujiamo (sandwich), nouilles à l’huile de ciboulette… De quoi goûter, discuter, et circuler d’un stand à l’autre.

En parallèle, le forum associatif et culturel permet de découvrir la richesse des initiatives locales autour de la Chine (jeux, calligraphie, peinture, go, mahjong…), ainsi que les stands dédiés à l’enseignement du chinois dans le primaire et le secondaire.

Partenaires annoncés : Institut Confucius de Bretagne, Rennes-Chine, Encres de Chine, Comité de jumelage Rennes–Jinan, Breizh Mahjong, École de go de Rennes, Rengo, ainsi que les établissements scolaires et enseignants de chinois de la région rennaise.

Éco-geste : tri et limitation des déchets ; un ticket offert si vous venez avec vos contenants.

Défilé : danse des dragons et des lions (itinéraire Institut → Place de la Mairie)

Samedi 7 février 2026 — rendez-vous à 15h30 à l’Institut Confucius de Bretagne.

Au son des tambours et des cymbales, les danseurs de l’Association de la danse du lion feront défiler lions et dragons le long d’un itinéraire en centre-ville, de l’Institut Confucius jusqu’à la Place de la Mairie. Un moment spectaculaire, festif, et traditionnellement associé aux vœux de prospérité pour la nouvelle année. Photos souvenirs autorisées.

Dimanche 15 février : ateliers de danse

Danse de l’éventail + danse du dragon

Dimanche 15 février 2026 — 10h (danse à l’éventail) et 14h (danse du dragon) — Institut Confucius de Bretagne.

Proposés par Liu Chang, ces ateliers invitent à découvrir deux univers chorégraphiques : d’un côté, la précision graphique et la respiration de la danse à l’éventail ; de l’autre, la danse du dragon qui exige coordination, rythme et esprit collectif. Deux plages horaires, deux manières d’entrer physiquement dans la fête.

Inscription obligatoire — participation : 5 € par atelier.

Mercredi 11 février : rencontre – médecine traditionnelle chinoise

Les principes fondamentaux et le diagnostic en médecine traditionnelle chinoise

Mercredi 11 février 2026 — 19h — Institut Confucius de Bretagne — entrée libre.

Conférence d’Élisabeth Rochat de la Vallée, spécialiste française des corpus chinois liés à la médecine traditionnelle. Son approche s’appuie sur un travail rigoureux des textes classiques, le lien entre théorie médicale et grands textes de la pensée chinoise, et une ouverture vers la pratique, dans une logique de transmission et de clarification du vocabulaire technique.

Plus d’informations : elisabeth-rochat.com

Samedi 14 février : SinoSons 2 – la scène électro chinoise (doc + radio + live)

Une après-midi et une soirée en trois temps, à la découverte des musiques électroniques : projection documentaire, émission radio en public avec C-Lab, puis soirée à Grabuge.

16h – Projection + rencontre : « BPM ecstasy, la scène techno entre Pékin et Taipei »

Samedi 14 février 2026 — 16h — Institut Confucius de Bretagne — entrée libre.

Projection d’un épisode de la série documentaire d’Olivier Richard, qui dresse un portrait post-Covid de la scène électro entre Pékin, Taipei et l’Europe, suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

18h-20h – Live radio C-Lab (en direct et en public)

Samedi 14 février 2026 — 18h à 20h — Institut Confucius de Bretagne — entrée libre.

Une émission en public pour contextualiser la scène, les esthétiques et les circulations musicales entre Asie et Europe.

À partir de 21h – Live musique + DJ set à Grabuge

Samedi 14 février 2026 — à partir de 21h — Grabuge, 24 avenue Jules Maniez (La Courrouze), Rennes — entrée libre.

Soirée musicale avec Silverlining, puis DJ set d’Axirable jusqu’à la fermeture.

