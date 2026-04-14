Rennes. Place au Miam et Surprise Party à Maurepas le 30 mai

Le quartier Maurepas à Rennes se met en fête samedi 30 mai 2026 avec Place au Miam & Surprise Party, une journée placée sous le signe du partage, de la découverte et du vivre-ensemble. Marché des cuisines du monde, spectacles, concert, DJ set, ateliers et goûter de clôture rythmeront ce rendez-vous convivial imaginé par plusieurs acteurs du quartier.

À Maurepas, le samedi 30 mai 2026, Place au Miam & Surprise Party invitera habitants, familles, curieux et gourmands à partager une journée festive, entre la place Lucie et Raymond Aubrac et la salle Guy Ropartz de Lillico, où la cuisine, la musique, les spectacles et les rencontres se mêleront dans un même mouvement.

Cette initiative collective réunit La Cohue, Lillico, le Centre social de Maurepas et la Maison de Quartier de la Bellangerais. Ensemble, ces structures ont souhaité construire un temps fort à la fois populaire, accueillant et joyeux, capable de faire dialoguer les talents culinaires du quartier avec une proposition artistique ouverte à toutes et tous.

Un marché des cuisines du monde au cœur de la fête

Le cœur gourmand de la journée battra du côté de Place au Miam. Pensé comme un marché des cuisines du monde à ciel ouvert, l’événement mettra à l’honneur les savoir-faire culinaires des habitantes et habitants de Maurepas. Derrière leurs stands décorés aux couleurs de leurs pays, les cuisinières du quartier proposeront des plats et desserts inspirés de traditions venues notamment d’Inde, du Bénin, du Maroc, du Sénégal, du Liban, de Somalie, des Comores ou encore d’Afrique du Sud.

Le principe est simple et séduisant. Goûter, découvrir, discuter, s’asseoir à une grande tablée et voyager sans quitter Rennes. Au menu, les visiteurs pourront croiser des saveurs et des recettes très diverses, du poulet tandoori au couscous traditionnel, du tiep bou dien aux desserts maison, dans une ambiance pensée moins comme une consommation rapide que comme une vraie expérience de partage.

Au-delà du plaisir gustatif, Place au Miam porte aussi une dimension sociale et collective. Le projet accompagne depuis plusieurs mois des envies, des compétences et parfois même des aspirations plus professionnelles. Formation aux normes sanitaires, mise en réseau, réflexion autour de la cuisine, de l’écologie, du local et de l’équité donnent à cette initiative une profondeur qui dépasse la seule gourmandise.

Une Surprise Party entre bricolage, concert pop et énergie collective

À cette dimension culinaire répond Surprise Party, versant artistique de la journée. L’idée n’est pas d’additionner deux animations, mais de composer un événement commun, au croisement des pratiques artistiques et des dynamiques habitantes. Le quartier devient alors une scène à ciel ouvert, un décor vivant où l’on vient autant pour voir que pour participer.

La compagnie l’Unanime, portée notamment par Laura Fouqueré et Cyril Ollivier, sera l’une des présences marquantes de cette édition. Leur univers, à la lisière du spectacle, de la musique, des arts visuels et du bricolage poétique, irrigue plusieurs temps forts de la journée. Leur concert Vacances, annoncé à 11 h 30, promet un moment pop aux accents de cartes postales sonores, tandis que le spectacle Bob & Casquette, programmé à 14 h 30 à Lillico, s’annonce comme une célébration inventive du système D, de l’amitié et de la puissance créatrice du bricolage.

À cette proposition s’ajoutent la présence de la chorale Ziveli, chœur ouvert aux chants polyphoniques du monde, ainsi qu’un DJ set de Marcel Frontal à 13 h 30, pour prolonger l’élan festif entre funk et électro disco.

Une fête préparée avec les habitants

Ce qui distingue aussi Place au Miam & Surprise Party, c’est son travail en amont. L’événement ne surgit pas comme une animation plaquée sur le quartier. Il se construit avec lui. Des ateliers créatifs ont été menés pour imaginer les stands, fabriquer les décors, transmettre des chants et préparer le goûter de clôture avec les habitantes et habitants.

Cette dimension de co-construction donne à la fête une densité particulière. Elle fait de l’événement un moment de visibilité pour les structures du territoire, mais aussi un espace où les habitants deviennent pleinement acteurs. À Maurepas, le vivre-ensemble prend ici la forme concrète d’une table partagée, d’un décor fabriqué ensemble, d’une chanson apprise à plusieurs voix ou d’un plat préparé pour être offert au regard et au goût des autres.

Un jury, un stand coup de cœur et une bière artisanale de Maurepas

La journée comportera également un temps fort à 13 h avec l’annonce des résultats du jury et l’élection du stand coup de cœur du public. Parmi les participants au jury figurent Olivier Marie, créateur du Marché à Manger, Ludovic Brossard, élu à l’alimentation de la Ville de Rennes, et Marion Juhel, cheffe pâtissière de Seize Heures Trente.

Autre curiosité annoncée, l’événement sera aussi l’occasion d’inaugurer la première bière artisanale de Maurepas, clin d’œil brassicole qui ajoute une touche locale et festive à cette journée déjà généreuse.

Informations pratiques

Place au Miam & Surprise Party

Samedi 30 mai 2026

De 11 h à 17 h

Place Lucie et Raymond Aubrac et Lillico, salle Guy Ropartz, quartier Maurepas à Rennes

Accès

Métro ligne b, arrêt Les Gayeulles

Bus C5, arrêt Parc Gayeulles

Bus 14, arrêt Gayeulles

Parking vélo C-Park, station Les Gayeulles

Entrée libre et gratuite

Plats à 5,50 €

Desserts à 3,50 €

Le programme