Trois ans d’arrêt, des milliers de soudures à reprendre, un constructeur en défaut et une filière énergétique sous tension… L’Unité de valorisation énergétique (UVE) de Villejean, maillon stratégique du réseau de chaleur rennais, entre dans la dernière ligne droite de son vaste chantier de modernisation.

Depuis plus de quarante ans, l’UVE de Villejean transforme les déchets en chaleur pour les habitants. Son arrêt prolongé a fragilisé le réseau de chaleur urbain, pilier de la transition énergétique métropolitaine. Sa remise en service représente donc un enjeu majeur, tant pour la facture des usagers que pour la trajectoire climat de Rennes Métropole.

Des soudures défectueuses au cœur de la crise

Censée incinérer les déchets ménagers résiduels pour fournir une énergie locale et renouvelable, l’UVE de Villejean a été stoppée net en mars 2023. En cause : la découverte de 5 980 soudures non conformes et de collecteurs défaillants sur les chaudières livrées par l’entreprise italienne Ruths. La directive européenne sur les équipements sous pression imposait alors l’arrêt du chantier et une remise aux normes intégrale.

En réponse à ce blocage, Rennes Métropole a notifié en juillet 2024 un marché de substitution à Est Industrie Sentis (souvent mentionnée aussi sous la forme « Est Industries »). L’entreprise a mené un chantier titanesque :

Reprise des 5 980 soudures non conformes.

non conformes. Remplacement de 104 collecteurs (environ 1,2 km au total).

(environ au total). Reconfiguration des chaudières pour garantir leur sécurité.

Le 5 septembre 2025, l’organisme notifié indépendant TÜV a validé la résistance à la pression de la première chaudière après une épreuve hydraulique spectaculaire : injection d’eau froide sous 138 bars de pression, contre 57 bars en fonctionnement normal. Puis, le 30 septembre 2025, les communications institutionnelles annoncent une étape supplémentaire : les deux chaudières sont certifiées selon les normes européennes.

En parallèle, d’autres chantiers se poursuivent (traitement des fumées, automatismes/commandes, valorisation énergétique, production électrique). La séquence d’essais techniques s’est enclenchée à l’automne 2025, avec le retour attendu des équipes de Veolia en début 2026 pour la maintenance et les tests. La remise en service est toujours annoncée pour l’été 2026.

Mais l’affaire n’est pas close au plan juridique. Le Tribunal administratif a exigé que Ruths fournisse l’ensemble de la documentation technique (plans, notices de fonctionnement, schémas d’exécution). Les documents remis durant l’été 2025 ayant été jugés incomplets, Rennes Métropole a indiqué poursuivre ses démarches pour obtenir les pièces manquantes. En attendant, des sociétés spécialisées travaillent à reconstituer la documentation indispensable à l’exploitation et à la maintenance.

Janvier 2026 : la facture du retard et le bras de fer d’expertises

À mesure que l’échéance de redémarrage se rapproche, l’addition du retard s’invite au premier plan. Fin janvier 2026, le coût induit par l’arrêt (notamment les solutions de substitution et l’export/dérivation de déchets) est repris publiquement à hauteur d’environ 2 millions d’euros par mois, dans un contexte où le calendrier initial accuse environ deux ans et demi de décalage.

Dans le même temps, la bataille se déplace vers le terrain des expertises et de la responsabilité. Un élément nouveau apparaît dans la couverture locale : un rapport d’expertise judiciaire remis en novembre chiffrerait à 25 millions d’euros le préjudice de l’entreprise Ruths. Rennes Métropole met en avant des divergences entre expertises et laisse entendre que les procédures de fond (pénalités, responsabilités, demandes indemnitaires) se joueront pleinement une fois l’équipement redémarré.

Le dossier est également appelé à revenir dans la séquence politique : le conseil métropolitain du 5 février 2026 (séance du budget) est présenté comme un rendez-vous où l’UVE pourrait de nouveau être évoquée.

Qui est Ruths ?

Fondée en Italie il y a plus d’un siècle, Ruths S.p.A. s’est spécialisée dans la conception de chaudières industrielles, d’équipements thermiques et de systèmes de cogénération. L’entreprise intervient en Europe et à l’international dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des collectivités. À Rennes, Ruths avait remporté le marché de modernisation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) de Villejean, un chantier stratégique pour la Métropole. Mais en mars 2023, les contrôles de sécurité ont révélé des malfaçons majeures : près de 6 000 soudures non conformes aux normes européennes de sécurité sous pression.

Depuis, l’entreprise est pointée du doigt pour :

des manquements techniques graves,

graves, une documentation incomplète malgré les injonctions de la juridiction administrative,

malgré les injonctions de la juridiction administrative, des retards considérables, ayant entraîné plus de trois ans d’arrêt de l’usine.

Si Ruths reste un acteur reconnu de l’ingénierie thermique, son image est fortement écornée en Bretagne. À Rennes, son nom est désormais associé à un chantier bloqué, à des surcoûts et à une collectivité obligée d’engager des procédures pour obtenir les documents contractuels indispensables.

Chronologie — UVE de Villejean : trois ans d’arrêt, certifications et relance sous conditions