Le Réseau express vélo de Rennes pourrait atteindre 80 km fin 2026

Le Réseau Express Vélo (REV) de Rennes Métropole est entré, en 2025, dans une phase charnière. Après les premières liaisons ouvertes en 2024, deux nouveaux axes structurants ont été mis en service et inaugurés, tandis que d’autres tronçons majeurs poursuivent leur montée en puissance jusqu’en 2026.

Le REV est le grand projet cyclable métropolitain destiné à relier Rennes et les communes de la première couronne par des itinéraires continus, lisibles et sécurisés. L’ambition affichée reste de 104 km de liaisons dédiées, conçues pour des trajets quotidiens rapides et confortables.

Les chantiers, engagés depuis 2021, avancent par phases, au rythme des aménagements de voirie, des franchissements complexes (rocade, carrefours, passages à niveau) et des arbitrages de sécurité. Au 1er septembre 2025, Rennes Métropole indiquait que 69 km de REV étaient déjà aménagés, dans le cadre d’un schéma directeur vélo réalisé à plus de 50 %.

En 2024, deux liaisons ont été inaugurées : Rennes–Pacé (6,5 km) et Rennes–Cesson-Sévigné (4,5 km), marquant l’entrée du REV dans le quotidien des trajets pendulaires à l’ouest et à l’est de la métropole.

En 2025, deux nouvelles liaisons ont franchi le cap de la mise en service et de l’inauguration, consolidant la toile nord-est et nord de l’agglomération.

La liaison Rennes–Acigné (environ 6 km) a été mise en service avant l’été, puis inaugurée le 28 août 2025. Elle connecte ViaSilva à la salle multisports du Chevré, en longeant l’avenue Belle-Fontaine puis la RD 29 pour rejoindre Acigné par la porte de Tizé. L’itinéraire dessert notamment la zone artisanale de la Boulais, le moulin de Tizé, le village des collectivités et le lycée Frédéric-Ozanam. Séparés du trafic automobile par une noue sur une large partie du tracé, les cyclistes circulent sur des aménagements unidirectionnels de part et d’autre de la route, avec un franchissement sécurisé du grand giratoire au droit de la rocade.

La liaison Rennes–Betton a, de son côté, été inaugurée le 24 mai 2025. Au départ de l’avenue Patton, elle relie la commune via le secteur Maison-Blanche (Saint-Grégoire) et la voie de la Liberté : un axe attendu au nord, où la continuité et la lisibilité des parcours pèsent particulièrement dans le report modal.

Deux autres liaisons restent, à ce stade, à écrire au présent progressif plutôt qu’au futur certain : elles avancent, mais leur calendrier s’étire et leur mise en service se fait par séquences, au gré des derniers ouvrages et des sécurisations de points noirs.

La liaison Rennes–Saint-Jacques-de-la-Lande–Bruz (environ 8 km) demeure en cours de réalisation. Elle doit desservir la station de métro Gaîté (ligne B), l’aéroport, le Parc Expo et le campus de Ker Lann. Un jalon important a toutefois été franchi : à partir du 15 décembre 2025, la passerelle de Ker Lann (au-dessus de la RD177) a ouvert provisoirement, avant une fermeture d’environ un mois et demi au printemps 2026 afin de finaliser l’aménagement. Cette passerelle connecte la zone d’activité de la Porte de Ker Lann et le campus, et constitue l’un des points-clefs de continuité du tracé.

Entre Rennes et Chantepie (environ 6 km), la liaison traverse le secteur de la Pommeraie et vise une continuité jusqu’au sud de la commune via les rues de Châteaugiron, du Verger, Robert-Schuman et des Quatre-Vents. En 2025, une phase lourde a nécessité la fermeture de la rue de Châteaugiron au droit du passage à niveau du 7 juillet au 29 août 2025, le temps de mener les travaux REV et les interventions associées sur le franchissement ferroviaire. À la fin 2025, certains secteurs (notamment sur le boulevard Villebois-Mareuil) étaient annoncés comme devant retrouver leurs circulations à l’issue du chantier, mais l’état d’achèvement global du tracé se lit plutôt comme une mise en service progressive, ponctuée de réglages et sécurisations de carrefours.