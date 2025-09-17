Rennes. Pratiques amateur et professionnelle forment la saison 2025-2026 de La Paillette

Le théâtre La Paillette fête ses 30 ans au Lavoir dimanche 21 septembre 2025. Pour l’occasion, le public est invité à un après-midi festif en extérieur (en intérieur si la pluie pointe le bout de son nez) marqué par un lancement de saison ludique et enthousiasmant. Aperçu du programme de la saison 2025-2026.



Le Lavoir est un de ces bâtiments qui fait l’histoire de la ville de Rennes. S’il est habité par une partie de l’équipe de La Paillette depuis trois décennies, il en était tout autre autrefois. Les pierres tombales fraîchement restaurées et alignées que l’on aperçoit par la fenêtre en racontent l’histoire. Elle rappellent le vécu du parc Saint-Cyr, ancien lieu de vie d’une communauté de religieuses. En contrepartie de la donation du terrain à la ville de Rennes, aucune activité lucrative ne devait occuper le terrain. Depuis 30 ans, le Théâtre prend plaisir à y développer ses activités, profitant de l’espace vert, en plein cœur de Rennes, pour organiser des événements conviviaux, comme EXTRA! Lancement de saison, dimanche 21 septembre.

Le Lavoir (c) Laurent Guizard

Les activités du théâtre La Paillette se développent autour en deux volets principaux : les pratiques amateur au Lavoir et la pratique professionnelle au Théâtre. Chaque année, ces deux activités construisent une programmation dans laquelle une attention particulière est portée à la création régionale dans les spectacles présentés et à la pratique théâtre pour les ateliers, tout en étant dans l’accompagnement des jeunes compagnies qui souhaitent utiliser les locaux mis à disposition gracieusement.

Les ateliers théâtre font cap sur l’Outre-Mer

Depuis trois ans, une thématique est proposée en début d’année (civile) et un appel à candidature est envoyé aux intervenants. Les ateliers 2025-2026 changent de cap et d’horizon et portent un regard sur les cultures, l’imaginaire les arts et les écritures des territoire ultramarins de l’Union européenne. Ce choix n’est pas anodin et fait écho à un projet de collaboration avec les territoires outra-marins en cours de lancement de collaboration. « Dans les trois années qui arrivent, vous aurez l’occasion, si tout se passe comme prévu de voir un spectacle porté par une compagnie originaire d’un territoire outra-marin« , informe Marthe Bouillaguet, programmatrice jeune public et coordinatrice des actions pédagogiques. Le projet est encore à l’état de construction, mais plusieurs actions sont déjà envisagées : accueil d’un équipe artistique, échange d’intervenants et d’artistes, accueil de groupes de jeunes en formation, etc.

Parmi les ateliers théâtre proposés, Eric Antoine de la Compagnie Kali&co plongera les étudiants initiés et confirmés dans l’univers du surf (ateliers le mardi de 20h45 à 22h45). Destination la Polynésie, notamment Taïti, avec un texte qui brosse l’histoire de cette pratique aquatique, de sa découverte à Tahiti il y a 250 ans aux JO de 2024. De même, pour les débutants cette fois, Alain Petit de la Compagnie du Chiendent invite son groupe à travailler sur un texte sur le pouvoir et la colonialisme, En pleine mer de Slawomir Mrozek (ateliers le jeudi de 18h45 à 20h45).

Atelier Théâtre, La Paillette

Concernant les ateliers de théâtre adultes : les initiés et confirmés découvriront la culture caribéenne en compagnie Gaëtan Emeraud de Lycanthrope Théâtre (ateliers le lundi de 20h45 à 22h45). Partant sur les origines antillaises de l’auteur rennais Alexandre Koutchevsky, cet atelier s’intéresse à son texte Rivages, aux œuvres d’Édouard Glissant et à la poésie de Patrick Chamoiseau. Un autre groupe travaillera avec Philippe Fagnot de Scen’Attitudes sur l’histoire des bagnes en Guyane (ateliers le jeudi de 20h45 à 22h45) .

Proposé par l’association Micro-sillon, l’Atelier Labo mettra en avant des textes d’auteurs francophones. L’atelier de lecture à voix haute, animé par Frédérique Mingant et Bérengère Lebâche, propose quant à lui une compilation de textes.

4 spectacles à voir au premier semestre 2025-2026

Dans le cadre du festival Marmaille, La Paillette accueille Les Abîmés, un texte de Catherine Verlaguet mis en scène par Bénédicte Guichardon de la compagnie Le Bel après-minuit (jeudi 16 octobre, 19h). On y suit l’histoire de deux frères qui subissent la violence de leur père. Le plus grand s’échappe de la maison en fuguant, le plus jeune est placé dans un foyer d’accueil. « On suit la façon dont ils vont se sortir de cette histoire sombre grâce à de belles amitiés et de belles rencontres, et la pratique artistique aussi. » Texte sensible et d’une grande beauté sur les violences familiales, Les Abîmés prennent la parole avec espoir. Ils racontent la manière dont on peut se reconstruire et s’émanciper d’un vécu traumatique grâce à la fraternité et l’amitié.

Les Abimes (c) Sebastien North

Si son cœur de métier reste le théâtre, La Paillette invite à un ciné-concert-documentaire : La Part des singes de Yannick Charles et Next Quartet (vendredi 7 novembre, 20h30). Baigné d’une photographie immersive, le long-métrage donne la parole à cinq chefs de navire de plein mer. Le public sera touché par le lien fort qu’entretiennent les capitaines de pêche au bateau, à leur métier, mais surtout à la mer. « Quand ils rentrent, ils n’ont qu’un envie, c’et repartir, parce que la vie manque de piment sur terre. » En avant ciné-concert, à 19h dans le hall du théâtre, Michel Autran et Eric Brochard invitent à une dégustation de vin blanc accompagnée d’une lecture musicale de textes poétiques.

Venise, récit chanté d’un corps porté par Fanny Chériaux de la compagnie La Volige (26 et 27 novembre, 20h). Accompagnée de deux danseurs, elle irradie la scène de sa présence, jouant et chantant une ode à la femme. Elle raconte avec humour et émotions les galères qu’elle a traversé : née avec un handicap, parcours de PMA, etc. Mais si la comédienne part de son histoire, c’est pour mieux aborder des sujets universels.

Quant au seul en scène Holden, porté par Maryline Leray de Le Café Vainqueur, il est inspiré de L’Attrape-cœur de J. – D. Salinger (jeudi 4 décembre, 20h). « On est face à une jeune fille adolescente qui nous amène dans les affres de sa tête« , résumé Marthe. « C’est un très beau témoignage sur l’adolescence, la comédienne tient le public en haleine en réussissant à installer une tension incroyable. »

Holden (c) Marc Tsypkine de Kerblay

Un lancement de saison dimanche 21 septembre

Ateliers et animations en plein air sont prévus durant cet après-midi convivial en immersion pour célébrer les 30 ans de La Paillette au Lavoir.

Dès 14h, plusieurs ateliers seront proposés : danse parent-enfant, théâtre, maquillage, arts-plastiques avec dessin géant au posca sur les vitres ou encore broderie sur carte postale, etc. De même, le parcours de billes géant de Breizh Billes Tour revient cette année, comme les jeux géants et le jeu de piste.

A 16h30, le public pourra assister à la résidence du spectacle Un momen tpour rien du Clown Pétrole avant de profiter, à 17h30, du concert de Bard Box, le one-man band cosmique. Celles et ceux qui préfèrent l’histoire à la musique, une visite guidée du Lavoir est proposée par Destination Rennes à la même heure.

Infos pratiques :

EXTRA ! Lancement de saison, dimanche 21 septembre, au Lavoir, de 14h à 19h

Voir l’intégralité de la saison 2025 – 2026

Voir l’intégralité des ateliers