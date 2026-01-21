À Brest, le centre d’art contemporain Passerelle déménage provisoirement au Cercle naval

Le centre d’art contemporain Passerelle quitte temporairement son bâtiment historique du quartier Saint-Martin (41, rue Charles-Berthelot, Brest). À partir de janvier 2026, et pour environ un an, ses activités se déploient hors les murs, principalement dans l’ancien Cercle naval (rue du Château, Brest) et, en parallèle, au manoir de Kerlaouen à Lesneven.

La Ville de Brest engage d’importants travaux dans le bâtiment de la rue Charles-Berthelot, mis à disposition de l’association Passerelle. Le chantier, estimé à près de 700 000 euros, vise d’abord le maintien et l’amélioration des conditions de sécurité. Une seconde phase est programmée en 2027, avec des travaux orientés vers l’accessibilité et l’accueil des publics. Ces interventions imposent une interruption de l’occupation du site et le déménagement des équipes et des activités.

Un « changement de plateau », fermeture temporaire au public

Le temps du démontage des expositions et de l’installation du nouveau lieu, la Passerelle ferme au public du lundi 5 janvier au jeudi 5 mars 2026. Le centre annonce toutefois que sa programmation et ses missions (expositions, médiation, résidences) se poursuivent, simplement relocalisées.

Où retrouver la Passerelle en 2026

À Brest : l’ ancien Cercle naval (rue du Château) devient le cœur de la programmation, dans un bâtiment emblématique mais encore méconnu d’une partie du public. Le site accueille déjà des artistes (ateliers) et héberge depuis novembre 2025 l’Office de tourisme de Brest métropole.

: l’ (rue du Château) devient le cœur de la programmation, dans un bâtiment emblématique mais encore méconnu d’une partie du public. Le site accueille déjà des artistes (ateliers) et héberge depuis novembre 2025 l’Office de tourisme de Brest métropole. À Lesneven : le manoir de Kerlaouen accueille une partie des expositions et projets, dont une exposition collective annoncée.

Réouverture et premier temps fort au printemps 2026

La réouverture du Cercle naval est annoncée avec le vernissage de la saison Printemps 2026 le jeudi 5 mars 2026.

Dès le lendemain, la Passerelle inaugure notamment une exposition consacrée à l’histoire du graffiti à Brest, intitulée Brest sous les bombes, couvrant la période 1984–2004 (présentée au Cercle naval, en collaboration avec le Centre national des archives numériques de l’art urbain, Arcanes). Les saisons Printemps, Été et Automne 2026 sont annoncées comme délocalisées, avec plusieurs rendez-vous au Cercle naval et au manoir de Kerlaouen.

Ce que cela change (et ne change pas) pour le public

Pour les visiteurs, l’enjeu principal tient au calendrier (fermeture jusqu’au 5 mars) et au déplacement des expositions dans de nouveaux lieux. Pour la Passerelle, ce déménagement est présenté comme une opportunité : investir un site iconique, toucher de nouveaux publics, et maintenir un rythme d’activité malgré le chantier. Les actions de médiation et d’éducation artistique (Atelier des publics) sont annoncées comme maintenues, dans des espaces dédiés au sein du Cercle naval.