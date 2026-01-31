À Brest, l’exposition « Tactile Tour » invite à voir l’art autrement à la médiathèque des Capucins

Et si l’on pouvait lire un tableau comme on lit un relief, du bout des doigts, en retrouvant la composition, les corps, les lignes de force, l’espace, la tension d’une scène ? C’est la promesse de Tactile Tour, une exposition itinérante qui transforme de grandes œuvres de l’histoire de l’art en reproductions tactiles en trois dimensions, accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, mais aussi passionnantes pour tous les visiteurs curieux de déplacer leur regard.

Toucher une œuvre : d’ordinaire, la consigne tombe avant même l’émotion. Ici, c’est l’inverse. Avec Tactile Tour, l’art sort du cadre — littéralement — et devient une expérience de relief, de formes, de volumes, de trajectoires. À la Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, l’exposition invite à (re)découvrir de grandes images de l’histoire de l’art à travers des reproductions tactiles en trois dimensions, pensées d’abord pour les personnes aveugles et malvoyantes, mais capables de déplacer aussi le regard des visiteurs voyants.

Les personnages, les lignes de force, l’architecture d’une scène, les plans, les détails… tout ce qui, sur une toile, se déploie en surface, devient ici une topographie. On ne « regarde » plus seulement : on explore, on revient, on compare, on comprend. Cette approche a une conséquence immédiate : elle impose un tempo plus lent. Là où l’œil survole parfois, la main enquête. Et ce ralentissement, très concret, redonne de la densité à l’image.

Les pièces présentées sont réalisées grâce à des procédés de modélisation et d’impression 3D, afin de rendre lisibles les formes et les volumes. L’enjeu n’est pas de “remplacer” les originaux, mais d’en proposer une traduction accessible, une lecture tactile qui restitue, au plan esthétique comme au plan pédagogique, une part essentielle de l’œuvre : sa construction. L’exposition est annoncée comme un parcours autour d’œuvres emblématiques de grands artistes (par exemple Léonard de Vinci, Vincent van Gogh), adaptées pour être comprises autrement, dans une logique d’ouverture et de partage.

Le choix de la médiathèque des Capucins a du sens : c’est un équipement où l’on vient déjà pour multiplier les accès — à la lecture, aux images, aux savoirs, aux formats. Dans ce grand vaisseau culturel au cœur des Ateliers, Tactile Tour s’inscrit naturellement comme un geste d’inclusion : non pas un “dispositif à part”, mais une proposition qui fait bouger la norme.

Et pour le public voyant, l’expérience agit aussi comme un décentrement : elle rappelle que l’art n’est pas seulement affaire de vision, mais de perception, d’attention, de corps.

