À Brest, L’Odyssée Lumineuse investit le Conservatoire botanique national

L’Odyssée Lumineuse est une expérience immersive et spectaculaire qui transforme les espaces publics en véritables œuvres d’art lumineuses. À travers un parcours poétique, interactif et enchanteur, les visiteurs sont invités à explorer des univers magiques où la lumière prend vie.
L’Odyssée Lumineuse illuminera le Conservatoire botanique national de Brest du 6 février au 1er mars 2026.. L’entrée est payante : 13 euros par adulte, 11 par enfant. Un prix sans doute un peu élevé dans une période difficile et aux lendemains des fêtes de Noël…
Une balade nocturne entre lanternes monumentales et tableaux scénographiés
Installée dans les jardins du Conservatoire botanique national de Brest (Vallon du Stang-Alar), cette première brestoise promet une déambulation de nuit au milieu d’une grande exposition de lanternes : scènes monumentales, silhouettes lumineuses, univers fantastiques. Le parcours annonce une succession de « mondes » à traverser — du grand Nord aux ambiances plus tropicales, avec des détours par des imaginaires très colorés.
Dates, horaires, fermetures exceptionnelles
- Du vendredi 6 février au dimanche 1er mars 2026
- Ouverture : à partir de 19h
- Dernières entrées : jusqu’à 21h30
- Fermeture : 22h
- Fermetures exceptionnelles : 9, 10 et 11 février 2026
À titre indicatif, la durée de visite généralement annoncée pour ce type de parcours est d’environ 1h30 (variable selon l’affluence et votre rythme).
Ce que comprend le billet
Selon l’organisation, le billet inclut l’accès au parcours d’illuminations et à plusieurs animations annoncées sur la période :
- Installations d’“aurores boréales” visibles pendant la soirée
- Spectacle de drones (annoncé, avec dépendance aux conditions météo)
- Spectacle de bulles géantes (horaires susceptibles d’être précisés au fil de la communication)
Tarifs et billetterie
Billet daté (valable sur une soirée précise) :
- 13 € par adulte
- 11 € par enfant (3–12 ans)
- Gratuit pour les moins de 3 ans (selon conditions indiquées)
Billet “open” (non daté, utilisable le jour de votre choix dans la période) : il existe généralement à un tarif plus élevé, selon les réseaux de vente.
Une billetterie sur place est annoncée, mais la réservation en ligne est recommandée, notamment pour éviter l’attente et sécuriser votre venue sur les soirées les plus demandées.
Accès et informations pratiques
- Lieu : Jardin du Conservatoire botanique national de Brest, Rampe du Stang-Alar, 29200 Brest
- Accès visiteurs / parking : l’événement communique aussi sur une entrée par la rue du Ster (selon signalétique et dispositif du parcours)
- Bus (Bibus) : lignes 17 ou 19, arrêt “Jardin botanique”
- Accessibilité : parcours annoncé accessible aux fauteuils roulants et poussettes
- Animaux : chiens non admis (hors chiens guides, selon les règles annoncées)
- Entrées / sorties : l’accès est généralement géré par un point d’entrée unique ; une sortie peut être définitive selon le règlement affiché
- Sur place : toilettes et petite restauration annoncées