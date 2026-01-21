À Brest, L’Odyssée Lumineuse investit le Conservatoire botanique national

L’Odyssée Lumineuse est une expérience immersive et spectaculaire qui transforme les espaces publics en véritables œuvres d’art lumineuses. À travers un parcours poétique, interactif et enchanteur, les visiteurs sont invités à explorer des univers magiques où la lumière prend vie.

L’Odyssée Lumineuse illuminera le Conservatoire botanique national de Brest du 6 février au 1er mars 2026.. L’entrée est payante : 13 euros par adulte, 11 par enfant. Un prix sans doute un peu élevé dans une période difficile et aux lendemains des fêtes de Noël…

Une balade nocturne entre lanternes monumentales et tableaux scénographiés

Installée dans les jardins du Conservatoire botanique national de Brest (Vallon du Stang-Alar), cette première brestoise promet une déambulation de nuit au milieu d’une grande exposition de lanternes : scènes monumentales, silhouettes lumineuses, univers fantastiques. Le parcours annonce une succession de « mondes » à traverser — du grand Nord aux ambiances plus tropicales, avec des détours par des imaginaires très colorés.

Dates, horaires, fermetures exceptionnelles

Du vendredi 6 février au dimanche 1er mars 2026

Ouverture : à partir de 19h

Dernières entrées : jusqu'à 21h30

Fermeture : 22h

Fermetures exceptionnelles : 9, 10 et 11 février 2026

À titre indicatif, la durée de visite généralement annoncée pour ce type de parcours est d’environ 1h30 (variable selon l’affluence et votre rythme).

Ce que comprend le billet

Selon l’organisation, le billet inclut l’accès au parcours d’illuminations et à plusieurs animations annoncées sur la période :

Installations d’“aurores boréales” visibles pendant la soirée

visibles pendant la soirée Spectacle de drones (annoncé, avec dépendance aux conditions météo)

(annoncé, avec dépendance aux conditions météo) Spectacle de bulles géantes (horaires susceptibles d’être précisés au fil de la communication)

Tarifs et billetterie

Billet daté (valable sur une soirée précise) :

13 € par adulte

par adulte 11 € par enfant (3–12 ans)

par enfant (3–12 ans) Gratuit pour les moins de 3 ans (selon conditions indiquées)

Billet “open” (non daté, utilisable le jour de votre choix dans la période) : il existe généralement à un tarif plus élevé, selon les réseaux de vente.

Une billetterie sur place est annoncée, mais la réservation en ligne est recommandée, notamment pour éviter l’attente et sécuriser votre venue sur les soirées les plus demandées.

Accès et informations pratiques