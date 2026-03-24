Matisse 1941-1954 au Grand Palais : les treize dernières années d’un peintre qui réinventa la lumière

Du 24 mars au 26 juillet 2026, le Grand Palais à Paris consacre une grande exposition à l’ultime période de création de Henri Matisse. Intitulée Matisse 1941-1954, elle réunit plus de 300 œuvres et retrace treize années d’une fécondité stupéfiante, alors même que le peintre, affaibli par la maladie, semblait devoir ralentir. C’est tout l’inverse qui se produit. Dans cette dernière séquence de sa vie, Matisse ne s’éteint pas : il se transforme. Et de cette transformation naît une œuvre d’une liberté presque inouïe.

Il faut sans doute commencer par là. Cette exposition n’est pas seulement une rétrospective de plus sur un monstre sacré de l’art moderne. Elle ne se contente pas de redire que Matisse fut un génie de la couleur, un chef de file du fauvisme, un peintre de la volupté, de l’arabesque, du bonheur sensuel. Elle choisit un angle plus resserré, plus audacieux, et peut-être plus bouleversant : celui des années 1941-1954, autrement dit le moment où un artiste déjà consacré, déjà historique, entre dans ce que lui-même ressent comme une « seconde vie ».

Ce choix est décisif. Car ces années tardives ne sont pas un appendice au reste de son parcours. Elles en sont au contraire l’un des sommets. On y voit un Matisse contraint par son corps, mais dégagé de bien des inerties. Un Matisse obligé d’inventer autrement. Un Matisse qui simplifie, tranche, découpe, allège, ouvre. Un Matisse qui, au lieu de s’enfermer dans son style, en déplace le centre. Et qui, ce faisant, donne à la modernité quelques-unes de ses images les plus souveraines.

L’Arbre de vie, 1949, papiers découpés sur carton préparatoire.

Une exposition d’envergure, centrée sur une métamorphose

Organisée par le Grand Palais en partenariat avec le Centre Pompidou, actuellement fermé pour travaux, l’exposition rassemble plus de 300 œuvres — peintures, dessins, gouaches découpées, livres illustrés, textiles, vitraux — venues des collections nationales et de prêts internationaux majeurs. L’ambition n’est pas seulement documentaire. Elle est démonstrative. Il s’agit de montrer que les dernières années de Matisse constituent un immense laboratoire, une période de synthèse, mais aussi de radicalité.

Le parcours met en évidence la variété presque insolente des supports et des techniques abordés par l’artiste durant ces treize années. On y découvre un peintre qui ne renonce ni au dessin ni à la couleur, un créateur qui passe du tableau au livre, du carton découpé au projet monumental, de l’intime au décoratif, du petit format à l’ambition architecturale. Cette plasticité n’a rien d’un papillonnage. Elle est le fruit d’une concentration extrême. Matisse n’éparpille pas son énergie : il la redistribue.

L’exposition présente notamment des ensembles majeurs de cette période, tels que les Intérieurs de Vence, l’album Jazz, les grandes figures en gouaches découpées, ou encore des compositions monumentales comme La Gerbe, Les Acanthes et La Tristesse du roi. Ce choix permet de saisir un aspect essentiel de la dernière manière de Matisse : elle ne procède pas par retrait triste ou par dessèchement, mais par condensation. Le monde s’y raréfie pour mieux rayonner.

Nu bleu II

1941, ou le passage dans une « seconde vie »

Le point de départ biographique est connu, mais il prend ici une portée presque existentielle. En 1941, Henri Matisse subit une grave opération. Il échappe de peu à la mort. L’événement est plus qu’un accident de santé : il agit comme un seuil. À partir de là, l’artiste entre dans une autre temporalité. Son corps est diminué, ses capacités physiques restreintes, sa station debout réduite, ses gestes transformés. Mais cette limitation devient le levier d’une réinvention.

On insiste souvent, à juste titre, sur la résilience du peintre. Mais le mot reste un peu faible. Ce que Matisse accomplit alors tient moins du courage moral que d’une transmutation artistique. Il ne s’agit pas seulement de continuer malgré tout. Il s’agit de trouver, dans la contrainte elle-même, la possibilité d’un langage plus libre. L’infirmité relative ne produit pas une œuvre diminuée. Elle force l’invention d’un autre rapport au faire.

Cette mutation n’est pas soudaine, ni purement technique. Elle touche au rythme même de la pensée visuelle. Travaillant de plus en plus depuis son lit ou son fauteuil, Matisse ne peint plus seulement en face de la toile comme autrefois. Il compose à distance, imagine autrement la surface, l’équilibre, la circulation du regard. Le mur devient une aire de montage. L’atelier devient presque une scène. Et la couleur, libérée des pesanteurs de la matière picturale traditionnelle, gagne une mobilité nouvelle.

La gouache découpée, ou la couleur devenue acte souverain

C’est évidemment le cœur incandescent de cette période. La gouache découpée, que le grand public identifie souvent immédiatement à Matisse, apparaît ici non comme une trouvaille décorative, mais comme une révolution. En peignant des feuilles à la gouache, puis en les découpant aux ciseaux pour les assembler, l’artiste invente un mode de création où le dessin et la couleur cessent d’être séparés.

Jusque-là, dans la tradition occidentale, la ligne avait souvent pour fonction de contenir la couleur, de lui donner une limite. Avec les découpages de Matisse, cette hiérarchie vacille. La forme naît de la couleur elle-même. Le trait n’encadre plus : il est absorbé dans la découpe. Ce qui compte n’est plus le contour dessiné puis rempli, mais l’apparition immédiate d’une forme colorée dans l’espace. C’est sans doute cette immédiateté qui donne aux œuvres tardives de Matisse une impression de pure évidence, comme si elles étaient nées d’un seul souffle. Or cette évidence est le fruit d’une élaboration immense.

La force de la gouache découpée vient aussi de sa souplesse. Elle permet l’essai, le déplacement, la permutation, le montage. Les formes peuvent être épinglées, retirées, reprises, équilibrées différemment. Matisse travaille alors presque comme un musicien qui réorchestrerait inlassablement une partition visuelle. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que ses œuvres tardives donnent souvent une impression de rythme pur : elles avancent par pulsation, contrepoint, reprise, suspension.

Ce qui pourrait sembler enfantin — des ciseaux, du papier, de grandes couleurs plates — devient chez lui l’instrument d’une souveraineté plastique absolue. Les Nus bleus, par exemple, sont tout sauf naïfs. Ils sont l’aboutissement d’une vie entière à chercher comment faire tenir le corps humain dans le moins de moyens possible sans perdre ni sa sensualité ni sa dignité. Peu d’artistes auront autant montré qu’un art très simple en apparence peut être d’une sophistication extrême.

Pourquoi ces dernières années comptent tant dans l’histoire de l’art

On présente parfois les œuvres tardives comme une phase crépusculaire, plus spirituelle, plus dépouillée, presque détachée du tumulte du monde. C’est vrai en partie, mais insuffisant. Car ce que Matisse accomplit entre 1941 et 1954 ne relève pas seulement d’une sagesse de la fin. C’est aussi un geste d’avant-garde. Son travail anticipe nombre de développements de l’art du second XXe siècle : l’autonomie de la forme, l’importance de l’environnement, la relation au mur, l’extension de l’œuvre vers l’architecture, la porosité entre art majeur et arts décoratifs, la monumentalité née d’éléments simples.

En ce sens, l’exposition du Grand Palais ne raconte pas seulement la fin de Matisse. Elle raconte aussi une origine. Une source vive à partir de laquelle beaucoup d’artistes, après lui, pourront penser autrement la couleur et l’espace. Les grandes compositions découpées, avec leurs aplats flottants, leurs signes végétaux, leurs corps stylisés, semblent parfois annoncer à la fois la peinture abstraite lyrique, certains environnements muraux, et même des formes de design visuel contemporain. Elles restent pourtant irréductiblement matissiennes. Leur modernité ne procède pas de l’effet de nouveauté. Elle procède de la justesse.

Matisse, la joie, mais une joie conquise

Le grand public associe volontiers Matisse à la joie. Le raccourci n’est pas faux. Son œuvre respire la lumière, l’ornement, la clarté, une certaine idée du bonheur visuel. Mais l’un des mérites de cette exposition est de rappeler que cette joie n’a rien d’une facilité. Elle n’est ni un divertissement décoratif, ni un optimisme de surface. Elle est une conquête, parfois même une résistance.

Les années 1941-1954 traversent en effet une période historique lourde : la guerre, l’Occupation, l’inquiétude intime, la maladie, la conscience aiguë du temps compté. Dans ce contexte, l’éclat des œuvres tardives prend un sens particulier. La couleur chez Matisse n’est pas un déni du tragique. Elle est une réponse. Elle affirme, contre l’épreuve, la possibilité d’un ordre sensible encore habitable. Il y a chez lui une confiance presque métaphysique dans le pouvoir des formes à réaccorder l’être au monde.

C’est aussi pour cela que ses œuvres tardives touchent si largement. Elles parlent à la fois aux amateurs avertis et à un public plus vaste. Elles semblent immédiatement accessibles, parce qu’elles sont lisibles, franches, lumineuses. Mais plus on les regarde, plus elles se révèlent complexes. Un Matisse tardif n’est jamais seulement “joli”. Il est construit comme une évidence après l’épreuve.

Les odalisques

Du Nord à la Méditerranée, une vie entière tendue vers la simplification

Pour comprendre ce que l’exposition révèle de neuf, il faut la replacer dans la trajectoire plus vaste du peintre. Né en 1869 au Cateau-Cambrésis, grandi à Bohain-en-Vermandois, Henri Matisse ne vient pas d’un milieu d’artistes. Il découvre la peinture relativement tard, après des études de droit et un début de carrière de clerc. Cette entrée presque accidentelle dans l’art ne l’empêche nullement d’en devenir l’un des plus grands réformateurs.

Sa formation parisienne, notamment auprès de Gustave Moreau, lui donne très tôt une leçon précieuse : il ne suffit pas de bien peindre, il faut penser sa peinture. Cette exigence d’invention ne le quittera jamais. Des premières natures mortes aux expériences du fauvisme, des odalisques niçoises aux grands décors, Matisse cherche moins à imposer une signature qu’à atteindre une nécessité. Toute son œuvre semble tendue vers une simplification qui ne soit jamais simpliste.

Le fauvisme, au début du XXe siècle, fait de lui une figure majeure de la modernité. Mais Matisse ne se laisse jamais enfermer dans une école. Ce qui l’intéresse, plus profondément, c’est la possibilité pour la peinture d’organiser un espace sensible où tout concourt à l’équilibre : la ligne, la couleur, le motif, la lumière, le vide, le décor. Il est peintre du corps, certes, mais aussi des surfaces, des fenêtres, des étoffes, des plantes, des intérieurs. Chez lui, le décor n’est jamais secondaire. Il est une manière d’habiter le monde.

Les dernières années ne rompent donc pas avec le reste. Elles poussent à son point extrême une aspiration ancienne. Lorsque Matisse découpe de grandes formes bleues, corail ou noires, lorsqu’il compose des végétations imaginaires, des visages réduits à quelques courbes, il n’abandonne pas son art antérieur. Il le mène à une intensité supérieure.

Une exposition qui intéressera autant l’amateur que le visiteur occasionnel

Le pari du Grand Palais est intelligent, car cette période tardive de Matisse permet justement de parler à plusieurs publics à la fois. Les amateurs de longue date y verront une exposition de référence, d’autant plus précieuse qu’elle rassemble un ensemble exceptionnel de prêts et d’œuvres rarement réunis. Les visiteurs plus occasionnels, eux, entreront sans doute avec plus de facilité dans un univers immédiatement séduisant par sa limpidité, sa couleur, sa monumentalité sereine.

Mais le vrai mérite de l’exposition est ailleurs. Elle permet de comprendre pourquoi Matisse reste si contemporain. Non parce qu’il serait devenu une simple icône visuelle, reproduite partout, mais parce qu’il continue d’offrir une leçon décisive : l’art peut être à la fois simple et exigeant, populaire et raffiné, hospitalier et radical. Il peut parler largement sans céder sur sa profondeur.

C’est peut-être cela, au fond, que montre Matisse 1941-1954. Qu’au terme d’une vie immense, un peintre n’a pas seulement perfectionné son style. Il a trouvé une manière plus nue, plus ouverte, presque plus fraternelle, d’adresser la couleur au regard humain.

Henri Matisse Henri Matisse avant la maladie

Une fin de vie qui ressemble à un commencement

Henri Matisse meurt à Nice le 3 novembre 1954. Il laisse derrière lui une œuvre immense, dont les dernières années constituent l’un des chapitres les plus libres. À l’âge où beaucoup répètent, il recommence. À l’âge où beaucoup résument, il ouvre encore. À l’âge où le corps rappelle ses limites, il donne à la couleur une amplitude nouvelle.

Il y a dans cette exposition quelque chose de profondément revigorant. Elle rappelle qu’une œuvre tardive n’est pas forcément une œuvre de retrait. Elle peut être une œuvre de condensation, d’audace, de mise à nu. Celle de Matisse, entre 1941 et 1954, ressemble à un testament, certes, mais à un testament traversé par l’avenir.

La Tristesse du roi

Infos pratiques :

Matisse 1941-1954, du mardi 24 mars au dimanche 26 juillet 2026

Grand Palais, Galeries 3 et 4, 17 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Horaires : du mardi au jeudi, samedi et dimanche de 10 h à 19 h 30 ; le vendredi jusqu’à 22 h

Tarifs : de 0 à 19 €. Sur réservation

Contact : 01 44 13 17 17