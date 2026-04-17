Paris. Les secrets du peintre Henri  Rousseau dévoilés au musée de l’Orangerie

L’exposition Henri Rousseau, l’ambition de la peinture est à découvrir au musée de l’Orangerie, à Paris, jusqu’au lundi 20 juillet 2026. Elle prolonge l’exposition Henri Rousseau: A Painter’s Secrets, présentée du 19 octobre 2025 au 22 février 2026 à la Barnes Foundation de Philadelphie, aux États-Unis.

Pour la première fois, le musée de l’Orangerie consacre une exposition à Henri Rousseau. Réunissant un ensemble remarquable d’œuvres venues notamment de la Barnes Foundation, elle éclaire d’un jour neuf la trajectoire, les ambitions et les procédés d’un artiste longtemps enfermé dans l’étiquette réductrice de « peintre naïf ». L’enjeu de cette manifestation n’est pas seulement rétrospectif. Il est aussi analytique. Grâce aux recherches conduites autour des œuvres, le visiteur entre dans la fabrique même de la peinture de Rousseau et découvre un créateur bien plus construit, stratégique et inventif qu’on ne l’a souvent dit.

Le parcours met en valeur les analyses scientifiques menées sur plusieurs tableaux, grâce à différents examens techniques, et révèle la matérialité des œuvres autant que certains aspects du processus créatif du peintre. Cette approche permet de dépasser les clichés attachés au Douanier Rousseau pour mieux mesurer la cohérence de sa démarche, son sens de la composition, son goût de l’expérimentation et son ambition réelle dans le champ artistique de son temps.

Parmi les œuvres marquantes, Portrait de femme dans un paysage de 1899 ouvre l’exposition avec sa végétation luxuriante, déjà caractéristique d’un imaginaire où la précision botanique se mêle à l’étrangeté poétique.

Henri Rousseau, Portrait de femme dans un paysage, 1899

Henri Rousseau, souvent tourné en dérision par une partie de la critique de son temps, a fini par s’imposer comme une figure majeure de la modernité picturale. Surnommé le Douanier Rousseau en raison de son emploi à l’octroi de Paris, il développe une œuvre immédiatement reconnaissable, à la fois frontale, minutieuse, rêveuse et profondément singulière. Le parcours thématique de l’exposition revient sur les débuts du peintre, sur ses ambitions professionnelles, sur ses portraits, sur ses paysages et sur ses célèbres jungles. On y découvre un artiste qui cherche à séduire marchands, collectionneurs et amateurs, tout en inventant une langue picturale d’une étrangeté incomparable.

Henri Rousseau, Combat de tigre et de buffle, 1908

L’un des temps forts de l’exposition réside dans la réunion, pour la première fois côte à côte, de trois toiles parmi les plus mystérieuses du peintre, où se croisent la peur, le conte, le rêve et la menace : La Bohémienne endormie (1897), Mauvaise surprise (vers 1901) et La Charmeuse de serpents (1907). Cet ensemble donne toute sa mesure à l’univers rousseauiste, cet espace mental où la nature devient décor de légende et où l’inquiétante étrangeté surgit sans bruit.

Henri Rousseau, La Bohémienne endormie

Henri Rousseau, ou la conquête patiente d’une singularité

Henri Rousseau naît le 21 mai 1844 à Laval, en Mayenne, dans un milieu modeste. Après divers emplois, il gagne Paris, où il entre dans les services de l’octroi, ce qui lui vaut plus tard son surnom de Douanier. C’est en marge de cette vie professionnelle qu’il commence à peindre, d’abord en autodidacte, puis en fréquentant le Louvre et en observant avec passion les œuvres des maîtres.

À partir de 1885, il expose régulièrement au Salon des Indépendants, espace décisif pour un artiste qui n’entre dans aucune norme académique. Sa peinture, longtemps raillée pour son absence de perspective traditionnelle, sa frontalité, sa simplification apparente et son climat d’étrangeté, frappe pourtant plusieurs artistes et critiques par sa nouveauté. Camille Pissarro, Odilon Redon, puis plus tard Guillaume Apollinaire ou Pablo Picasso reconnaîtront en lui un créateur à part entière.

Henri Rousseau

En 1891, Rousseau inaugure véritablement le grand thème des jungles, qui deviendra l’un des sommets de son œuvre. Il n’a pourtant jamais voyagé dans des contrées tropicales. Son exotisme est un exotisme de rêverie, nourri par le Jardin des Plantes, ses serres, sa ménagerie, les illustrations imprimées, les récits et les images qui circulent alors. C’est de ce mélange entre observation, mémoire et imagination que naissent ses forêts denses, ses fauves silencieux, ses scènes à la fois immobiles et hallucinées.

Le Rêve, son immense chef-d’œuvre de 1910, en offre l’une des plus belles synthèses. Dans cette toile tardive, un nu féminin surgit au cœur d’une végétation foisonnante peuplée d’animaux et de présences énigmatiques. La scène est irréelle, presque hypnotique, mais composée avec une rigueur qui rappelle à quel point Rousseau fut un peintre conscient de ses effets et de ses inventions.

Henri Rousseau, Le Rêve

Lorsqu’il prend sa retraite de l’octroi, à 49 ans, il décide de se consacrer entièrement à la peinture, malgré une situation matérielle fragile. Il vit difficilement, donne des leçons, fréquente un milieu artistique qui oscille entre ironie, curiosité et admiration, puis finit par être défendu par quelques figures essentielles, parmi lesquelles le marchand Wilhelm Uhde et le poète Guillaume Apollinaire. Peu à peu, l’artiste marginal devient un peintre admiré des avant-gardes.

Henri Rousseau meurt le 2 septembre 1910 à Paris, à l’âge de 66 ans. Longtemps tenu pour un peintre à part, presque inclassable, il apparaît aujourd’hui comme l’un des artistes majeurs du tournant du XXe siècle. Son œuvre échappe aux catégories simples. Elle est à la fois populaire et savante, ingénue et calculée, limpide et troublante. C’est précisément cette tension que l’exposition du musée de l’Orangerie met admirablement en lumière.

Infos pratiques

Exposition Henri Rousseau, l’ambition de la peinture

Du 25 mars au 20 juillet 2026

Musée de l’Orangerie

Jardin des Tuileries, place de la Concorde, côté Seine, 75001 Paris

Horaires

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 9h à 18h

Fermeture le mardi