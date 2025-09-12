Paris. Une exposition vise à découvrir le peintre américain John Singer Sargent, à partir du 23 septembre au musée d’Orsay

L’exposition Sargent. Les années parisiennes est présenté au Musée d’Orsay de Paris du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026. En partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York, elle rassemble plus de 90 œuvres de l’artiste John Singer Sargent (1856-1925) dont certaines n’ont jamais été présentées en France.

Musée d’Orsay

En 2007, une exposition au Petit Palais de Paris avait permis de présenter l’artiste au public français, mais aucune exposition monographique ne lui a jamais été consacrée. Pourtant c’est bien en France, et plus précisément à Paris, que le jeune peintre s’est formé, qu’il a développé son style et qu’il a connu ses premiers succès. L’exposition Sargent. Les années parisiennes, est orchestrée par Caroline Corbeau-Parsons, conservatrice des arts graphiques et des peintures avec Paul Perrin, directeur des collections du musée d’Orsay.

L’exposition retrace l’ascension fulgurante de ce jeune artiste de 18 ans, arrivé à Paris en 1874. L’exposition couvre son parcours jusqu’au milieu des années 1880, période où il s’installe à Londres, après le scandale suscité par son portrait de Madame X au Salon de Paris..

John Singer Sargent Madame X : 1883-84

John Singer Sargent est l’un des artistes américains les plus célèbres de sa génération et l’un des plus grands peintres du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Avec son portrait de Madame X (Madame Gautreau), considéré comme la Joconde de la collection d’art américain du Metropolitan Museum of Art à New York, il est adulé aux États-Unis. Prêtée exceptionnellement par le Metropolitan Museum of Art, l’œuvre sera visible pour la première fois à Paris depuis sa création en 1884, qui à l’époque avait suscité des réactions hostiles sur la moralité du modèle…

Biographie

John Singer Sargent est né le 12 janvier 1856 à Florence en Italie, mais originaire de Philadelphie aux Etats-Unis. Fitz William, son père, qui exerce la profession d’ophtalmologue, décide avant la naissance de son fils de rejoindre l’Italie, pour venir en aide à son épouse qui souffre de dépression depuis la mort de leur fille survenue à l’âge de deux ans. La famille devient nomade : elle a un pied-à-terre à Paris, et se déplace, suivant les saisons, à la mer et dans les montagnes de France, d’Allemagne, d’Italie et de Suisse. Mary, la mère de famille souhaite rester vivre en Europe et estime que voyager à travers l’Europe, visiter les musées et les églises, est bon pour l’éducation des enfants…

Venise

Pour John Singer Sargent, la passion pour le dessin est née dès son plus jeune âge. Sa mère, artiste amateur, encourage le talent naturel de son fils, qui aime dessiner sur ses carnets les paysages qui l’entourent. Dès qu’il a treize ans, il suit les cours d’aquarelle de Karl Friedrich Welsch (1828-1904), un peintre paysagiste allemand. Son éducation est multiculturelle : il étudie l’art, la musique, la littérature, la géographie, l’arithmétique et parle plusieurs langues : l’italien, le français et l’allemand.

Après des études à l’Académie de Florence, John Singer Sargent rejoint l’Ecole des Beaux Arts de Paris et prend des cours de dessin composés par l’anatomie et la perspective, notamment aux côtés des peintres Léon Bonnat (1833-1922) et Charles Auguste Émile Durand, dit Carolus-Duran (1837-1917). Il devient rapidement un élève talentueux. En 1879, il visite l’Espagne et se passionne au cours de son voyage pour les danses et la musique du pays ; elles vont réveiller son propre talent pour cet art. A son retour à Paris, John Singer Sargent reçoit rapidement plusieurs commandes de portraits, ce qui lance sa carrière…

C’est à Paris, que John Singer Sargent réalise ses plus grands chefs-d’œuvre : Dr Pozzi chez lui en 1881 ; les Filles d’Edward Darley Boit en 1882. Pendant une décennie, il forge à la fois son style et sa personnalité dans le monde étourdissant de l’art parisien. Il multiplie les expositions, développe le naturalisme et l’impressionnisme, et participe à la montée en puissance de Paris comme capitale mondiale de l’art. Le peintre américain s’intègre parfaitement à la société française en forgeant des liens avec un cercle d’artistes, d’écrivains, et de mécènes éclairés.

Dr Pozzi chez lui les Filles d’Edward Darley

Constamment en quête de nouvelles inspirations, John Singer Sargent dépeint la vie parisienne mais effectue aussi de nombreux voyages en Europe et en Afrique du Nord. Il en rapporte de nombreux tableaux, qui associent l’exotisme, le mystère et la sensualité.

C’est cependant dans le domaine du portrait que John Singer Sargent s’impose comme l’artiste le plus talentueux de son temps : il surpasse ses maîtres et égale les grands artistes du passé. Le public est séduit par sa formidable habileté technique et par le chatoiement de ses couleurs, un public parfois troublé devant l’assurance provocante de ses compositions.

Quant à ses nus masculins, non exposés en public, qui révèlent une sensibilité artistique complexe de l’anatomie et la sensualité masculine, ils lui valent des soupçons sur une probable homoséxualité, bien qu’il aie entretenu deux liaisons sérieuses, sans jamais s’être marié ni avoir créer une famille…

John Singer Sargent s’installe à Londres, dans la capitale anglaise en 1886, après le scandale de Madame X. Son premier grand succès à la Royal Academy, a lieu en 1887, avec Carnation, Lily, Lily, Rose, une grande composition peinte en extérieur, représentant deux fillettes allumant des lanternes dans un jardin anglais. Il voyage beaucoup et peint des paysages époustouflants du monde entier, ainsi que des fresques murales, notamment aux États-Unis pour la Boston Public Library et le Boston Museum of Fine Arts.

Carnation, Lily, Lily, Rose,

Mais c’est en France que Sargent connaît une première forme de reconnaissance institutionnelle, lorsque l’État fait l’achat de son portrait de la danseuse Carmencita pour le musée du Luxembourg en 1892. Au cours des années 1900, John Singer Sargent est à l’apogée de sa renommée !

John Singer Sargent Carmencita

John Singer Sargent meurt dans son sommeil le 14 avril 1925 à Londres, à l’âge de 69 ans. Les artistes qui l’avaient admiré jusque là changent radicalement d’opinion et considèrent que ses œuvres sont inappropriées et sans rapport avec l’ère du modernisme. Ainsi, son réalisme fut presque instantanément déclaré anachronique et superficiel, en disant de lui qu’il était un carriériste à succès qui satisfaisait les caprices des aristocrates…

Pendant sa longue carrière, John Singer Sargent a peint plus de deux mille aquarelles, allant de la campagne anglaise à Venise, en passant par le Tyrol, Corfou, la Floride et le Moyen-Orient. Chaque destination a offert un trésor de stimulation picturale. Il a peint toute sa vie durant, avec une intensité infatigable, souvent du matin jusqu’au soir, même pendant ses périodes de loisirs…

dans le parc du musée du Luxembourg de Paris

Infos pratiques :

Exposition : Sargent. Les années parisiennes, consacrée au peintre John Singer Sargent, du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026

Musée d’Orsay – Esplanade Valéry Giscard d’Estaing – 1, rue de la Légion d’Honneur – 7e arrondissement de Paris

Horaires : du mardi au dimanche de 9h30 à 18h – Nocturne le jeudi jusqu’à 21h45.

Tarifs : plein : 16 euros – réduit : 13 euros – Gratuit pour les moins de 18 ans et les résidents de l’Union Européenne de moins de 26 ans.



