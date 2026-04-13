Paris. Les peintures du Hongrois Karoly Ferenczy sont exposées au Petit Palais à partir du 14 avril

Le Petit Palais (Paris 8e) présentera, pour la première fois en France, une rétrospective dédiée à Karoly Ferenczy (1863-1917). Visible jusqu’au 6 septembre 2026, elle mettra en avant cette figure majeure de la modernité hongroise, aussi célèbre en Hongrie que méconnue encore dans notre pays.

L’exposition Modernité hongroise, une collaboration entre le Petit Palais de Paris et le musée des Beaux-Arts de Budapest, montre l’œuvre profondément singulière de Karoly Ferenczy, composée de 140 toiles. Elle conjugue naturalisme et esthétisme de la fin du XIXe siècle, et a fait de lui l’un des grands peintres du tournant des XIXe et XXe siècles.

L’exposition rassemble des prêts exceptionnels issus de nombreux musées hongrois et de collections privées de Budapest et d’ailleurs. Son parcours met en lumière la singularité de la peinture de l’artiste, tout en replaçant celle-ci dans le contexte artistique européen de son temps. Elle met en évidence les multiples facettes de la démarche de Karoly Ferenczy avec des paysages, des portraits, des scènes familiales, des motifs religieux, des nus et même des caricatures. Karoly Ferenczy aime peindre en plein air. Il cherche dans la nature l’expression d’une spiritualité syncrétique.

L’accent est également mis sur le dialogue culturel et esthétique entre la France et la Hongrie, auquel Karoly Ferenczy a participé amplement, autant par sa formation que par ses influences. Le peintre incarne le cosmopolitisme de la fin-de-siècle dans toute l’étendue de sa culture…

Au sommet de la colline : 1901.

Biographie :

De sa vraie identité Carl Freund, Karoly Ferenczy vient au monde le 8 février 1862 à Vienne dans l’Empire Austro-Hongrois. Karel Freund, son père, est officier de construction ferroviaire. Le jeune Karoly Ferenczy commence des études de droit, puis fréquente la faculté d’économie à Vienne. En 1885, à l’âge de 23 ans, il suit une formation en Italie, à Munich puis à l’Académie Julian à Paris de 1887 à 1889. Cette dernière formation lui permet de poser les bases de sa peinture dans le style du naturalisme français.

Karoly Ferenczy évolue ensuite vers un style plus décoratif, aux couleurs éclatantes. En 1896, il choisit de retourner dans son pays natal et de s’établir dans le village de Nagybanya, où il restera plusieurs années. C’est ici qu’il rejoint une colonie d’artistes, qui pratiquent la peinture en plein air, animés par une quête spirituelle avec un lien profond avec la nature. Karoly Ferenczy démontre sa maîtrise de la coloration à travers une variété de tons verts qui capturent l’essence de la nature au printemps et en été. Sous son pinceau, le soleil est central dans des paysages d’une lumière sans équivalent. L’utilisation du vert, ainsi que des coups de pinceau de brun et d’ocre, crée une sensation de chaleur et de tranquillité…

Karoly Ferenczy atteint sa maturité artistique en oscillant entre naturalisme et symbolisme. Il élabore une œuvre originale, nourrie de thèmes religieux et mythologiques. Son style est marqué par des couleurs vibrantes. En 1900, le peintre hongrois partie des artistes qui participent à l’Exposition universelle de Paris.

la femme peintre : 1903



Karoly Ferenczy

Porté par le soutien d’une clientèle prestigieuse, Karoly Ferenczy enseigne à partir de 1906 à l’École des Beaux-Arts de Budapest et côtoie de nombreux intellectuels. En 1907, Il est considéré comme le père de l’impressionnisme et du post-impressionnisme hongrois et le fondateur de la peinture hongroise moderne !

Karoly Ferenczy s’éteint le 18 mars 1917 à Budapest à l’âge de 53 ans. Il repose au cimetière de Fiumei ut à Budapest.

Infos pratiques :

Du 14 avril au 06 septembre 2026, exposition Modernité hongroise dédiée à Karoly Ferenczy

Petit Palais – Avenue Winston-Churchill – 8e arrondissement de Paris

Horaires : du mardi au dimanche : de 10h à 18h – Nocturnes : vendredi et samedi jusqu’à 20h.

Tarifs :

Plein : 17 euros – Réduit : 15 euros – Gratuit : pour les moins de 18 ans