Rennes. Le bistrot Le Kleber ouvre place Saint-Germain

Mercredi 11 mars 2026, un nouveau bistrot restaurant ouvrira ses portes au cœur de Rennes. Installé place Saint-Germain, au pied du métro, Le Kléber promet d’ajouter une adresse élégante et contemporaine au paysage gastronomique du centre-ville. Unidivers a découvert les lieux en avant-première.

En fin d’après-midi, la lumière du soleil glisse doucement à travers les grandes vitrines du restaurant. Elle traverse les rideaux crème, s’étire sur les tables encore nues et fait scintiller les suspensions dorées. Le lieu est presque prêt, mais encore silencieux — comme suspendu une semaine avant l’ouverture.

Le Kléber, nouveau bistrot rennais situé place Saint-Germain à Rennes, ouvrira ses portes mercredi prochain au-dessus de la station de métro.

Sur les banquettes, des coussins aux motifs végétaux attendent les premiers convives. Les tables sont déjà en place, alignées sur un sol recouvert d’un tapis floral noir et beige qui donne à l’ensemble une atmosphère feutrée, presque théâtrale. Le décor mêle bois clair, velours sombre et laiton, dans une esthétique qui évoque autant les bistrots parisiens revisités que certains restaurants contemporains scandinaves. Le résultat est chaleureux sans être ostentatoire, élégant sans rigidité.

Au centre du restaurant, une pièce attire immédiatement le regard : le bar en marbre rouge veiné de blanc. Massif, profond, presque sculptural, il structure l’espace. Au-dessus, une série de luminaires cylindriques noirs descend du plafond comme une constellation moderne. Derrière le comptoir, les tireuses et les frigos sont déjà installés. Ici, tout indique que le bar sera l’un des points de vie majeurs du lieu. Dans l’esprit des grands bistrots urbains, on imagine déjà les clients s’y accouder pour un verre de vin, un apéritif ou un dernier café en fin de soirée.

Le Kléber bénéficie d’un emplacement particulièrement visible. Situé à quelques mètres de la station de métro Saint-Germain, le restaurant occupe l’angle d’un immeuble moderne face à l’un des axes les plus fréquentés du centre-ville. La façade reste volontairement sobre. Au-dessus de l’entrée, une enseigne simple annonce : Le Kléber – restaurant place Saint-Germain. Sur la vitrine latérale, une autre inscription précise l’identité du lieu : Bistrot rennais. Un positionnement clair qui revendique une cuisine accessible et un esprit de quartier malgré un décor travaillé. Somme toute, un style très rennais.

Lors de notre visite, les derniers réglages étaient encore en cours : installation du matériel, déballage de la verrerie, ajustement du bar. L’équipe s’active, visiblement impatiente d’accueillir les premiers clients. Si tout se déroule comme prévu, Le Kléber ouvrira mercredi prochain, et pourrait rapidement devenir l’une des nouvelles adresses en vue du centre rennais, dans un quartier déjà animé par les restaurants et les terrasses autour de Saint-Germain.

Dans quelques jours, le silence feutré de cette salle baignera dans le brouhaha familier des conversations, des verres qui s’entrechoquent et des cuisines en mouvement. Le bistrot pourra alors commencer sa véritable vie.