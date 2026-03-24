Le Cirque d’Hiver Bouglione va retrouver l’éclat de 1852 grâce à une restauration hors norme

À Paris, le Cirque d’Hiver Bouglione s’apprête à vivre l’un des plus grands chantiers de son histoire. Dès l’été 2026, le mythique bâtiment du 11e arrondissement doit entrer dans un vaste programme de restauration patrimoniale, conduit sur plusieurs années, avec une ambition rare : retrouver, autant que possible, l’éclat visuel du cirque tel qu’il apparaissait lors de son inauguration en 1852. Un projet spectaculaire, à la croisée du patrimoine, du spectacle vivant et de la mémoire parisienne.

Le Cirque d’Hiver est l’un des plus anciens cirques en dur au monde encore en activité, et l’un des lieux les plus singuliers du paysage culturel parisien. Propriété de la famille Bouglione depuis 1934, ce monument chargé d’histoire a confié sa restauration à l’architecte et décorateur Stéphane Millet, habitué des lieux patrimoniaux d’exception. L’enjeu n’est pas mince : il s’agit tout à la fois de restaurer un édifice emblématique, d’améliorer son confort et son accessibilité, et de redonner à ses décors leur profondeur historique, sans éteindre pour autant la vie du lieu.

Le projet a quelque chose de fascinant, presque romanesque. Derrière les velours, les ors, la piste et la coupole, ce sont en effet des strates entières de décor, de mémoire et d’usages qui ressurgissent peu à peu. Le Cirque d’Hiver n’est pas seulement une salle de spectacle : c’est une sorte de capsule architecturale du Paris du Second Empire, du triomphe équestre, des grandes pantomimes, des fauves, de la télévision populaire et du cirque comme imaginaire collectif. Restaurer ce lieu, ce n’est donc pas simplement refaire des peintures ou changer des fauteuils. C’est rouvrir un pan de l’histoire du spectacle en France.

Retrouver le Cirque Napoléon sous les couches du temps

Le cœur du chantier réside dans cette idée de restitution. L’ambition affichée est de se rapprocher du dessin initial conçu par l’architecte Jacques Ignace Hittorff, à l’époque où le bâtiment s’appelait encore Cirque Napoléon. Cette logique suppose un patient travail d’archéologie décorative. Sous des repeints, des habillages plus récents, des tissus, des panneaux ou des couches de restauration anciennes, les équipes ont déjà retrouvé des éléments du décor originel, notamment des fresques murales du XIXe siècle longtemps dissimulées.

Cette redécouverte change tout. Elle donne au projet une profondeur nouvelle. Il ne s’agit plus seulement d’une rénovation esthétique, mais d’une réapparition. On ne plaquera pas un décor “à l’ancienne” sur une salle modernisée ; on tentera de faire remonter à la surface les traces réelles du lieu, son vocabulaire décoratif premier, sa narration visuelle, sa tonalité historique. En cela, le chantier s’inscrit dans une tendance patrimoniale exigeante : restaurer en documentant, en retrouvant, en révélant, plutôt qu’en réinventant arbitrairement.

Dans le même temps, la restauration doit répondre à des besoins très concrets. L’accessibilité doit être améliorée pour tous les publics, le confort des spectateurs renforcé, notamment avec le renouvellement des fauteuils, et les équipements remis à niveau pour que le Cirque d’Hiver continue à vivre comme un lieu de représentation pleinement contemporain. C’est tout l’équilibre du projet : rendre le monument plus juste historiquement, mais aussi plus accueillant au présent.

Une fresque de 1852 retrouvée sous des décors plus récents.

Le plus intéressant, peut-être, est que ce chantier ne vise pas à muséifier le Cirque d’Hiver. Le lieu doit continuer à fonctionner pendant la durée des travaux, grâce à un phasage progressif. On restaurera donc sans figer, on modernisera sans banaliser. Cette continuité est précieuse. Elle rappelle que le patrimoine le plus vivant est souvent celui qui reste en usage, celui qu’on ne contemple pas seulement, mais que l’on continue à habiter.

1852, naissance d’un monument spectaculaire

L’histoire du Cirque d’Hiver commence au lendemain du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. L’autorisation de construire est accordée le 17 décembre 1851 grâce au duc de Morny. Le commanditaire Louis Dejean fait appel à Jacques Ignace Hittorff, l’architecte de la gare du Nord et de la place de la Concorde. Les travaux débutent le 17 avril 1852 et durent huit mois. Le bâtiment est inauguré le 11 décembre 1852 sous le nom de Cirque Napoléon.

Dès l’origine, l’édifice impressionne. Son plan polygonal de 42 mètres de diamètre, ses 20 pans, ses 40 fenêtres, ses lustres à gaz et sa capacité d’accueil en font un lieu spectaculaire, conçu pour émerveiller autant que pour recevoir. Le décor intérieur et extérieur est confié à des artistes de renom, parmi lesquels Pradier, Bosio, Gosse et Barrias. Le cirque n’est pas un simple espace de représentation : c’est un manifeste architectural, un théâtre populaire de prestige, un monument à la gloire du spectacle moderne.

Le lieu entre définitivement dans la légende le 12 novembre 1859, lorsque Jules Léotard y invente le trapèze volant. Ce geste fondateur suffit à inscrire le Cirque d’Hiver dans l’histoire mondiale des arts du cirque. Sous sa coupole, le vide devient scène. L’aérien y conquiert sa noblesse. Le bâtiment n’est plus seulement un écrin : il devient un laboratoire de l’exploit et de l’imaginaire.

Jules Léotard, « l’artiste volant », entre ici dans l’histoire du trapèze.

Du Cirque Napoléon au Cirque d’Hiver

La chute du Second Empire change le nom du lieu. Le Cirque Napoléon devient d’abord Cirque National, puis prend en 1873 celui de Cirque d’Hiver, resté depuis dans l’histoire parisienne. Cette continuité de destination est remarquable. Le bâtiment traverse les régimes, les modes, les usages du spectacle, sans perdre sa vocation première : accueillir du merveilleux, du risque, du collectif, du regard levé.

Le XXe siècle apporte ses propres mutations. En 1907, Pathé transforme le lieu en « Temple de l’Art nouveau ». Puis le Cirque d’Hiver redevient pleinement cirque en 1923 avec l’arrivée de Gaston Desprez. Cette année-là, une restauration importante remplace les gradins en bois par des structures en béton, rénove les peintures et modernise les installations techniques. Une piscine de 4,20 mètres de profondeur est même aménagée sous la piste, inaugurée par Mistinguett. Le monument prouve déjà sa capacité à se transformer sans cesser d’être lui-même.

Les Bouglione, ou la dynastie du lieu

Le 28 octobre 1934, les quatre frères Bouglione deviennent propriétaires du Cirque d’Hiver. Cette date marque un tournant majeur. Le nom des Bouglione se confond peu à peu avec celui du monument. Leur histoire n’est pas celle de simples gestionnaires, mais d’une dynastie du spectacle qui fait du lieu un navire amiral du cirque français.

Les Bouglione imposent un souffle neuf, porté par les grandes pantomimes, les fauves, les tournées sous chapiteaux et les spectacles à grand déploiement. La Perle du Bengale, La Princesse Saltimbanque ou Les Aventures de la Princesse de Saba appartiennent à cette époque faste où le cirque conjugue performance, narration, exotisme et faste populaire.

Les années 1950 donnent au Cirque d’Hiver une notoriété nationale encore plus large. Le lieu accueille le tournage de Trapèze de Carol Reed en 1955 et entre dans les foyers grâce à La Piste aux étoiles, émission emblématique d’abord présentée par Michel Francini, puis surtout par Roger Lanzac. Jusqu’en 1978, elle ancre le Cirque d’Hiver dans la mémoire affective de générations entières. Le monument devient alors à la fois un lieu physique et un décor mental de l’enfance française.

La Piste aux étoiles avec Roger Lanzac.

Un chantier patrimonial, mais aussi un projet de continuité

Depuis 1999, la nouvelle génération Bouglione revendique ce double mouvement : préserver l’héritage et renouveler l’adresse au public. Le chantier annoncé pour 2026 s’inscrit pleinement dans cette logique. Il ne s’agit pas d’un simple ravalement, mais d’une opération de long souffle destinée à projeter le Cirque d’Hiver dans les décennies à venir.

Ce qui se joue ici dépasse le cadre du bâtiment lui-même. Dans une capitale où tant de lieux culturels oscillent entre muséification, rentabilisation ou banalisation fonctionnelle, le Cirque d’Hiver tente autre chose : redevenir plus lui-même. C’est là, sans doute, le paradoxe le plus fécond de cette restauration. Revenir à 1852, non par nostalgie, mais pour mieux rappeler ce qu’était ce lieu à son origine : un monument populaire, spectaculaire, ambitieux, fait pour émerveiller.

Si le chantier tient ses promesses, Paris ne gagnera pas seulement une salle restaurée. Elle retrouvera l’un de ses grands théâtres du merveilleux.

Cirque d’Hiver Bouglione

110 rue Amelot, 75011 Paris

Contact : 01 47 00 22 81

À Paris, le Cirque d’Hiver Bouglione s’apprête à vivre l’un des plus grands chantiers de son histoire. Dès l’été 2026, le mythique bâtiment du 11e arrondissement doit entrer dans un vaste programme de restauration patrimoniale, conduit sur plusieurs années, avec une ambition rare : retrouver, autant que possible, l’éclat visuel du cirque tel qu’il apparaissait lors de son inauguration en 1852. Un projet spectaculaire, à la croisée du patrimoine, du spectacle vivant et de la mémoire parisienne.

Le Cirque d’Hiver est l’un des plus anciens cirques en dur au monde encore en activité, et l’un des lieux les plus singuliers du paysage culturel parisien. Propriété de la famille Bouglione depuis 1934, ce monument chargé d’histoire a confié sa restauration à l’architecte et décorateur Stéphane Millet, habitué des lieux patrimoniaux d’exception. L’enjeu n’est pas mince : il s’agit tout à la fois de restaurer un édifice emblématique, d’améliorer son confort et son accessibilité, et de redonner à ses décors leur profondeur historique, sans éteindre pour autant la vie du lieu.

Le projet a quelque chose de fascinant, presque romanesque. Derrière les velours, les ors, la piste et la coupole, ce sont en effet des strates entières de décor, de mémoire et d’usages qui ressurgissent peu à peu. Le Cirque d’Hiver n’est pas seulement une salle de spectacle : c’est une sorte de capsule architecturale du Paris du Second Empire, du triomphe équestre, des grandes pantomimes, des fauves, de la télévision populaire et du cirque comme imaginaire collectif. Restaurer ce lieu, ce n’est donc pas simplement refaire des peintures ou changer des fauteuils. C’est rouvrir un pan de l’histoire du spectacle en France.

Retrouver le Cirque Napoléon sous les couches du temps

Le cœur du chantier réside dans cette idée de restitution. L’ambition affichée est de se rapprocher du dessin initial conçu par l’architecte Jacques Ignace Hittorff, à l’époque où le bâtiment s’appelait encore Cirque Napoléon. Cette logique suppose un patient travail d’archéologie décorative. Sous des repeints, des habillages plus récents, des tissus, des panneaux ou des couches de restauration anciennes, les équipes ont déjà retrouvé des éléments du décor originel, notamment des fresques murales du XIXe siècle longtemps dissimulées.

Cette redécouverte change tout. Elle donne au projet une profondeur nouvelle. Il ne s’agit plus seulement d’une rénovation esthétique, mais d’une réapparition. On ne plaquera pas un décor “à l’ancienne” sur une salle modernisée ; on tentera de faire remonter à la surface les traces réelles du lieu, son vocabulaire décoratif premier, sa narration visuelle, sa tonalité historique. En cela, le chantier s’inscrit dans une tendance patrimoniale exigeante : restaurer en documentant, en retrouvant, en révélant, plutôt qu’en réinventant arbitrairement.

Dans le même temps, la restauration doit répondre à des besoins très concrets. L’accessibilité doit être améliorée pour tous les publics, le confort des spectateurs renforcé, notamment avec le renouvellement des fauteuils, et les équipements remis à niveau pour que le Cirque d’Hiver continue à vivre comme un lieu de représentation pleinement contemporain. C’est tout l’équilibre du projet : rendre le monument plus juste historiquement, mais aussi plus accueillant au présent.

Une fresque de 1852 retrouvée sous des décors plus récents.

Le plus intéressant, peut-être, est que ce chantier ne vise pas à muséifier le Cirque d’Hiver. Le lieu doit continuer à fonctionner pendant la durée des travaux, grâce à un phasage progressif. On restaurera donc sans figer, on modernisera sans banaliser. Cette continuité est précieuse. Elle rappelle que le patrimoine le plus vivant est souvent celui qui reste en usage, celui qu’on ne contemple pas seulement, mais que l’on continue à habiter.

1852, naissance d’un monument spectaculaire

L’histoire du Cirque d’Hiver commence au lendemain du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. L’autorisation de construire est accordée le 17 décembre 1851 grâce au duc de Morny. Le commanditaire Louis Dejean fait appel à Jacques Ignace Hittorff, l’architecte de la gare du Nord et de la place de la Concorde. Les travaux débutent le 17 avril 1852 et durent huit mois. Le bâtiment est inauguré le 11 décembre 1852 sous le nom de Cirque Napoléon.

Dès l’origine, l’édifice impressionne. Son plan polygonal de 42 mètres de diamètre, ses 20 pans, ses 40 fenêtres, ses lustres à gaz et sa capacité d’accueil en font un lieu spectaculaire, conçu pour émerveiller autant que pour recevoir. Le décor intérieur et extérieur est confié à des artistes de renom, parmi lesquels Pradier, Bosio, Gosse et Barrias. Le cirque n’est pas un simple espace de représentation : c’est un manifeste architectural, un théâtre populaire de prestige, un monument à la gloire du spectacle moderne.

Le lieu entre définitivement dans la légende le 12 novembre 1859, lorsque Jules Léotard y invente le trapèze volant. Ce geste fondateur suffit à inscrire le Cirque d’Hiver dans l’histoire mondiale des arts du cirque. Sous sa coupole, le vide devient scène. L’aérien y conquiert sa noblesse. Le bâtiment n’est plus seulement un écrin : il devient un laboratoire de l’exploit et de l’imaginaire.

Jules Léotard, « l’artiste volant », entre ici dans l’histoire du trapèze.

Du Cirque Napoléon au Cirque d’Hiver

La chute du Second Empire change le nom du lieu. Le Cirque Napoléon devient d’abord Cirque National, puis prend en 1873 celui de Cirque d’Hiver, resté depuis dans l’histoire parisienne. Cette continuité de destination est remarquable. Le bâtiment traverse les régimes, les modes, les usages du spectacle, sans perdre sa vocation première : accueillir du merveilleux, du risque, du collectif, du regard levé.

Le XXe siècle apporte ses propres mutations. En 1907, Pathé transforme le lieu en « Temple de l’Art nouveau ». Puis le Cirque d’Hiver redevient pleinement cirque en 1923 avec l’arrivée de Gaston Desprez. Cette année-là, une restauration importante remplace les gradins en bois par des structures en béton, rénove les peintures et modernise les installations techniques. Une piscine de 4,20 mètres de profondeur est même aménagée sous la piste, inaugurée par Mistinguett. Le monument prouve déjà sa capacité à se transformer sans cesser d’être lui-même.

Les Bouglione ou la dynastie du lieu

Le 28 octobre 1934, les quatre frères Bouglione deviennent propriétaires du Cirque d’Hiver. Cette date marque un tournant majeur. Le nom des Bouglione se confond peu à peu avec celui du monument. Leur histoire n’est pas celle de simples gestionnaires, mais d’une dynastie du spectacle qui fait du lieu un navire amiral du cirque français.

Les Bouglione imposent un souffle neuf, porté par les grandes pantomimes, les fauves, les tournées sous chapiteaux et les spectacles à grand déploiement. La Perle du Bengale, La Princesse Saltimbanque ou Les Aventures de la Princesse de Saba appartiennent à cette époque faste où le cirque conjugue performance, narration, exotisme et faste populaire.

Les années 1950 donnent au Cirque d’Hiver une notoriété nationale encore plus large. Le lieu accueille le tournage de Trapèze de Carol Reed en 1955 et entre dans les foyers grâce à La Piste aux étoiles, émission emblématique d’abord présentée par Michel Francini, puis surtout par Roger Lanzac. Jusqu’en 1978, elle ancre le Cirque d’Hiver dans la mémoire affective de générations entières. Le monument devient alors à la fois un lieu physique et un décor mental de l’enfance française.

La Piste aux étoiles avec Roger Lanzac.

Un chantier patrimonial, mais aussi un projet de continuité

Depuis 1999, la nouvelle génération Bouglione revendique ce double mouvement : préserver l’héritage et renouveler l’adresse au public. Le chantier annoncé pour 2026 s’inscrit pleinement dans cette logique. Il ne s’agit pas d’un simple ravalement, mais d’une opération de long souffle destinée à projeter le Cirque d’Hiver dans les décennies à venir.

Ce qui se joue ici dépasse le cadre du bâtiment lui-même. Dans une capitale où tant de lieux culturels oscillent entre muséification, rentabilisation ou banalisation fonctionnelle, le Cirque d’Hiver tente autre chose : redevenir plus lui-même. C’est là, sans doute, le paradoxe le plus fécond de cette restauration. Revenir à 1852, non par nostalgie, mais pour mieux rappeler ce qu’était ce lieu à son origine : un monument populaire, spectaculaire, ambitieux, fait pour émerveiller.

Si le chantier tient ses promesses, Paris ne gagnera pas seulement une salle restaurée. Elle retrouvera l’un de ses grands théâtres du merveilleux.

Cirque d’Hiver Bouglione

110 rue Amelot, 75011 Paris

Contact : 01 47 00 22 81