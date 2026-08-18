H+ La Trame, III, 55 à 56 : Fracture

La fracture qui traverse le monde atteint désormais le cœur de l’Ordre. À Samos, Pierre de Chardin réunit son Conseil dans la Trame afin de décider comment répondre aux assassinats de pythas, à la progression de Bloc9 et à la révélation des pythasangs. Riposte, transparence, contrôle, alliance avec les États, stratégie d’influence : les conseillers s’opposent tandis que leurs intentions prennent corps dans l’espace astral. Mais au moment même où Pierre envisage de livrer aux autorités une liste de pythasangs, une autre liste apparaît sur les réseaux : 8 882 noms de pythas accompagnés de leurs localisations.

Intelligence artificielle, transhumanismes, écologie, recompositions impériales, distribution, manipulation et captation des énergies, soin du corps et de l’esprit, spiritualités nouvelles, éclatement des régimes de vérité et nouvelles conceptions du vivant : le roman d’anticipation H+ La Trame ne cherche pas à isoler l’une de ces mutations, mais à imaginer ce qui advient lorsqu’elles commencent à former un seul monde. Découvrez-le en feuilleton tout au long du mois d’août avant sa parution imprimée prévue début 2027.

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H+ La Trame est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou situations réelles doit être comprise comme un effet de recomposition imaginaire et non une description fondée sur l’existence réelle d’éléments du parc humain.

Chapitre 55 — 37e jour — Le Conseil de la Trame

À Samos, le bureau ovale surmonté de l’œil mati bruisse de rapports contradictoires et alarmants : courbes d’émeutes, hashtags incandescents, visages d’enfants guéris, 432 personnes assassinées en raison de leur appartenance supposée à l’Ordre, seules 208 d’entre elles en faisaient réellement partie…

Pour tenter de juguler une situation qui dégénère, le Grand-Maître a convoqué son Conseil à Samos en physique pour une réunion projetée dans la Trame. Il espère qu’une réunion en toute transparence astrale permettra d’y voir plus clair et débouchera sur une marche à suivre unanime. Tous sont arrivés à Samos : Ishtar dès le matin ; le soir est tombé depuis un moment quand Abdullah et Gilga arrivent les derniers. La nuit dépose une braise mauve sur la grande Tétraktys pavée devant la Maison de Pythagore.

Le cercle se forme : Pierre donne la main à Moran — les trois autres Cavaliers, Audra, Hel et Izanami, restent en veille à proximité du cercle — et à Noor, qui la donne aux autres membres du Conseil : Cixi, Martine, Ishtar, Helena, Iko, Matt, Gilga, Abdullah.

Toutes les mains sont jointes. Pierre va parler, mais soudain le vent apporte une pointe de sel. Une torche craque — résine et miel brûlé.

Il inspire. Un instant. Puis ordonne :

— Projetons-nous et formons un cercle !

La Trame s’ouvre à eux.

En elle circulent toujours des milliers de pythas : seuls, couplés ou en cercle. Certains sont en station immobile ou bondissant par la force de la pensée auprès d’un proche. Plusieurs centaines de gendarmes qui se relaient heure après heure pour faire régner l’Ordre, autrement dit traquer les actes de succion ou de siphonnage. Il y a aussi des dizaines, voire des centaines, de profanes qui ont le Troisième Œil ouvert, de plus en plus nombreux à mesure que les jours passent. Toutes les présences énergétiques se doublent de leurs visages réels en filigrane, suspendus entre lieu terrestre et corps astral. Sur une paroi, une horloge immense sans aiguille pend dans le vide ; elle n’indique rien sinon la vacuité du temps.

À leur arrivée, les membres du Conseil de Pierre voient bondir une centaine de gendarmes qui dessinent autour d’eux un cocon hermétique.

À l’intérieur du cercle, la diction vibratoire de Pierre se figure en un bourdon de basalte — fréquence grave, stable — qui lisse les remous. Une auréole graphite colle à ses tempes — concentration extrême.

… Vous le savez, depuis l’extension publique de la Trame, le monde hésite à adopter une position tranchée à notre égard. Notre singularité inspire autant de défiance que de confiance. Au début, la confiance avait l’air de l’emporter grâce au soutien de la majorité des dirigeants de ce monde. Mais c’était sans compter ce message chinois qui dévoile un comportement proscrit par notre Ordre ; comportement qui, nous le savons tous, existe — hélas ! Et puis il y a un certain aspirant recalé qui s’acharne à dresser les réseaux contre nous en se faisant appeler Ezekiel. Cet homme est un dangereux désaxé qui veut notre mort. La situation est épineuse, tendue, explosive : près de cinq cents personnes ont déjà été assassinées en raison de leur supposée appartenance à l’Ordre, dont la moitié en faisaient réellement partie. C’est une catastrophe, une tragédie…

Les gestes et paroles de Pierre prennent une résonance imagée ; l’éther devient matière, harmoniques, fines vagues chromatiques qui émanent du front et des mains de son corps énergétique avant de se disloquer en dentelle sur les membranes mouvantes.

… Il est urgent de trouver les bonnes réponses à cette situation catastrophique avec pour objectif d’assurer la reconnaissance pleine et sûre de notre communauté par le grand public. Des décisions doivent être prises. Vous êtes mes conseillers. Je vous écoute. Martine, peut-être un mot, toi qui avais pris cet Ezekiel pour apprenti ?…

À ces mots, une fissure ardoise court sur une paroi de la Trame : brève illusion d’une mer soulevée qui se referme aussitôt.

La présence de Martine se densifie ; une roue lumineuse argent vif mord l’air.

… Vous imaginez tous combien je suis désolée d’avoir pris comme apprenti cet être peu doué mais véritablement nocif. J’ai bien réfléchi à la situation et je ne vois que deux alternatives : tendre la joue ou contre-attaquer. Ne rien faire, c’est quitte ou double : peut-être que le public se ralliera en notre faveur, cela serait bien, mais même alors, ça n’empêchera pas les tarés du Bloc9 de continuer à nous dégommer les uns après les autres — ce qui veut dire vivre dans la peur. L’autre solution consiste à contre-attaquer en rappelant que notre communauté, comme toutes les autres, a le droit de se défendre si on la cherche. On peut commencer par une action symbolique : mettre le feu à son église de Sedona, en faisant bien sûr attention qu’il n’y ait personne dedans…

À cette phrase, des éclats anguleux partent de son cortex astral et vont heurter les membranes. Une odeur froide, métallique, d’acier lessivé. Ses éclats ricochent, mais derrière perce une braise rouge. Autour d’elle, un chien de pierre invisible aboie, bouche ouverte, sans émettre de son.

… Moran, le point de vue de la Gendarmerie ? demande Pierre…

Moran émet des pointillés bleus, nets, cadrés : protocole, perquisitions, franchise militaire.

… Je ne peux que répéter la mise en garde que la Cavalerie a envoyée ces derniers jours à nos frères et sœurs et à leurs apprentis : « La situation est alarmante. Ne vous projetez plus dans la Trame qu’en cas de nécessité. »…

Maintenant, pour répondre à Martine, je dirai : on frappe à notre tour ? Oui, mais après ? Si ça part en conflit, la Gendarmerie compte un peu plus de 2 000 femmes et hommes. On ne tiendra pas longtemps contre une armée de paramilitaires survoltés et une foule persuadée que tous les pythas sont des vampires sanguinaires. Il faut avant tout que les États et les forces armées nous assurent de leur soutien réel et indéfectible. Sinon…

Dans le silence, la vibration d’une culasse qu’on arme résonne, sans qu’aucune arme n’existe.

Gilga est un halo basalte à la voix de lave et au rythme lent :

… Il faut évidemment éviter toute manifestation de violence. Cette mauvaise idée de Martine, mettre le feu, consiste précisément à mettre le feu. Ce qu’il faut absolument éviter. Je pense que la Gendarmerie doit s’allier aux forces de sécurité profanes pour traquer et neutraliser les pythasangs. Au demeurant, mon Berger nous donne une piste. Les États suivront celui qui maîtrise l’astral. Si nous arrivons à unir technologie et Trame, nous ne serons pas seulement tolérés, nous serons indispensables. Unir technologie et Trame, c’est l’avenir, pour le bien de tous. Il faut faire pression sur l’ONU et les États pour nous assurer une protection renforcée des pythas le temps de déployer notre technologie dans le monde entier…

De brèves étincelles pétillantes effleurent Cixi. Noor croit discerner, sous une complicité passagère, un battement sombre qui révèle une faim plus vaste que la diplomatie. Son ombre se détache, elle avance seule, en décalé, comme une panthère aux pieds d’encens. La parole de Cixi quadrille l’espace en lignes céladon, odeur d’encre fraîche et de nacre.

… Le chaos n’est pas un péril, c’est une opportunité. L’architecture énergétique doit être stabilisée, comme on stabilise un marché anthropologique. Envoyons des équipes de chercheurs au cœur de la Trame. Cherchons ce qui se cache derrière les membranes. Quant au reste, restons très discrets. Cela étant, il faut tout de même préciser que Bloc9 ne ferait pas autant de bruit si quelques jeunes pythas, principalement occidentaux d’ailleurs, n’avaient pas pris pour prétexte l’expansion de la Trame aux non-doués pour révéler à la télé ou balader leur talent dans des soirées branchées OpenMind…

Ses lignes rassurent le cercle, mais sous ses grilles passe un frisson, une crainte sourde de perdre… de perdre la maîtrise du jeu… le jeu en soi peut-être. Autour d’elle, des pions de go s’alignent sur un damier infini avant de s’effacer, chassés par un vent d’hiver.

Lors de la dernière phrase prononcée par Cixi, un sursaut parcourt les énergies jusque-là impassibles de Pierre et de Moran.

Moran demande la parole à Pierre, qui la lui accorde.

… C’est vrai que beaucoup de pythas manquent de prudence. Mais il est vrai aussi qu’ils ont vécu les premiers jours dans l’espoir confiant d’une immédiate intégration normalisée. Ce que Pierre espérait également, je crois, comme nous tous…

Il semble réfléchir un instant ; des spirales multicolores embrasent une partie de son cortex avant qu’il poursuive :

… Personne n’aurait imaginé qu’il y aurait une fuite à propos des habitudes, bonnes ou mauvaises, des pythas. À qui profite le crime ? Qui l’a organisé ? Des pythas contrariés, peut-être occidentaux, peut-être orientaux, voire asiatiques…

Les énergies de Cixi ne varient pas.

… Dès lors que l’un de nous a trahi tout l’Ordre, on peut malheureusement redouter qu’il soit prêt à dénoncer les coordonnées terrestres d’un frère ou d’une sœur. On recense déjà officiellement plus de cent règlements de comptes entre pythas. Ça, à la rigueur, mes gendarmes peuvent le gérer. Mais ce qui m’inquiète le plus et qui va devenir ingérable, c’est la multiplication des non-pythas dans la Trame qui voient nos visages et nos coordonnées GPS. Qu’en font-ils ? Combien d’ordinaires qui passent en touristes dans la Trame racontent à qui veut l’entendre ce qu’ils ont vu : description de visage et localisation en bonus ?…

Silence approbateur, long. De nombreuses formes indistinctes s’ébrouent, s’échangent, et la paroi de la Trame réfléchit un passage d’un vieux film d’espionnage en noir et blanc qui finit par un coup de feu meurtrier.

Ishtar a la voix ferme et une aura cuivre-rose comme le parfum d’une peau tiède.

… Vous parlez d’armes, de technologie, de marchés, de surveillance, de tarés illuminés… Comme toujours, la violence est portée par des hommes. C’est pourquoi je vous propose que l’on réserve en alternance la Trame aux femmes, pythas et profanes, à l’abri des influences masculines délétères. Je suis sûre que l’affirmation d’un souffle féminin uni sur Terre comme dans la Trame constituerait un symbole puissant et le meilleur rempart contre Bloc9. Si les femmes nous soutiennent, c’est l’assurance de notre reconnaissance, de la marginalisation de Bloc9 et des pythasangs, et l’avènement d’un avenir polyphonique…

Une pluie de paillettes carmin tombe vers le haut tandis que dans la vibration grave de son aura magnifique sourd une colère intime, mémoire sédimentée d’injustices et de violences endurées par les femmes depuis tant de générations. À hauteur de ses hanches, un berceau vide oscille un instant dans le vide.

Gilga ricane, gloglote presque comme une lave ironique :

… Martine, souffle féminin uni ?!…

Un halo violet de Martine se crispe.

… Oui, eh bien, moi je suis une trans lesbienne, toi t’es un roi pédé. Chacun son genre, l’important, c’est de savoir en changer !…

… L’important est de ne pas avoir mauvais genre… rétorque Gilga.

Avant que Martine ne puisse répondre, Pierre, voix de basalte fendu, coupe net :

… Stop, pas de considérations personnelles ! Martine et Gilga, cessez vos chamailleries. Je vous en prie, gardons tous la tête froide…

Ishtar va pour reprendre la parole, se ravise, son aura se resserre comme une coquille.

Helena, petite femme à la peau fripée, regard aigu, déplie une aura de parchemin nappée de sagesse.

… Plus de vingt-cinq siècles de silence, brisés en quelques jours. Ce n’est pas rien. La Trame est un miroir : elle dévoile ce que l’on cache. Aujourd’hui, c’est nous qu’elle met à nu. Si nous laissons les foules s’y plonger sans guide, elles n’y verront que leur propre chaos. En revanche, si nous assumons cette lumière, si nous acceptons de nous montrer, alors la peur deviendra connaissance. Nous avons le choix : être perçus comme des monstres… ou comme des témoins. Donc, oui, pour ma part, je pense qu’il faut tendre la joue droite au risque de perdre quelques-uns des nôtres…

Ses mots se déroulent en couronne de feuilles translucides, apaisantes mais piquantes, comme une lucidité nue. Des rayonnages de bibliothèque s’ouvrent comme des ailes, des livres bruissent comme des oiseaux.

Le corps d’Iko s’emballe comme une saturation de néons. Triangles jaunes en rafales, odeur d’ozone et de métal chauffé.

… L’exposition est un fait. Le danger, ce n’est pas d’être connus, c’est de laisser circuler cette énergie sans contrôle. Pour moi, il faut saturer, absorber, canaliser. Si nous mettons la main sur l’origine de la diffusion énergétique, nous pourrons amortir les chocs sociaux. Sinon, chaque rumeur deviendra une émeute. C’est de la physique des foules : ou on contrôle, ou on explose. Quant aux nôtres qui se sont trop exposés, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Ce n’est pas faute de les avoir mis en garde. Je pense que tout le monde a maintenant compris la leçon et entendu la mise en garde de la Gendarmerie…

Ses triangles claquent comme des avertissements, mais dessous affleurent des formes déformées et déformantes qui les submergent. Une silhouette de démon manga se forme dans des éclairs puis se disloque comme une fractale cassée.

… Il suffit de regarder autour de nous les milliers de sœurs et frères qui sont en ce moment même projetés dans la Trame pour en douter… commente Moran.

Les membranes se couvrent d’un lin rêche tendu comme la peau d’un tambour de guerre frappé par des silhouettes floues, simples passants.

Abdullah, dans sa silhouette monochrome de lampe à huile tenue par un fil d’argent qui s’étire de sa poitrine vers l’horizon, enchaîne tout de go :

… « Au bout d’un cycle, le Temple se révélera », prophétise l’Oracle. Ce temps semble venu. Le voile s’est levé trop tôt, sans préparation. La question n’est plus de savoir si l’on peut rester cachés — c’est impossible. La vraie question…

Le fil d’argent vibre comme une corde tendue entre la promesse et le vertige. Un escalier se déroule à l’infini vers un horizon vide avant d’être avalé par un sanglier mutant.

… la seule question est de savoir comment transformer cette révélation en seuil commun, et non en fracture. Il nous faut écrire le récit, sinon d’autres l’écriront contre nous. Certainement, cette crise prépare l’avènement de la jeune fille…

À ces mots, une flamme brève traverse l’aura de Gilga et une pointe violette jaillit de l’aura de Noor. Une paroi de la Trame projette fugitivement le visage de leur amie Eve qui sourit.

… Donc, à mon avis, le plus urgent, c’est que les gendarmes sécurisent au maximum la Trame et que le Comité d’éthique de l’Ordre produise un narratif unique qui s’impose aux yeux du public comme une promesse partagée…

… Matt, qu’en dis-tu ? demande Pierre…

Chapitre 56 — 38e jour — Liste

Dans le cocon de la Trame, Matt reflète aux autres membres du Conseil un faux air de velours bleui à la cire souriante où des spirales dorées naissent et meurent. Microfissure dans la spirale : un fil noir chute, vite rattrapé. Alors qu’il se met à parler, une pluie tombe sans bruit ; les perles se dissolvent.

… J’en dis qu’il faut partager. Oui… mais pas avec tous. Offrons aux élites intellectuelles et financières l’opportunité de se faire entraîner dans la Trame par un pytha afin d’y recevoir un soin énergétique. Si elles goûtent à nos soins, elles seront convaincues ; leur retour positif sera énorme, les gens ordinaires suivront. Promettons-leur la longévité et, bientôt, l’immortalité, les foules se calmeront. Les excités ? Ils se fatigueront ou on les retrouvera crevés dans un fossé…

Sous les spirales, une fissure jaune-vert douteuse comme une stratégie de survie. La surface d’un lac se fendille, diffracte son visage en mille expressions contradictoires.

Ishtar, un tantinet tranchante :

… Heu, tu veux bien développer, Matt…

Spirale plus dense :

… C’est pourtant clair : il faut inviter le maximum de décideurs et d’influenceurs à se projeter avec des pythas dans la Trame afin de leur prodiguer des soins de haut niveau. Une fois l’élite mondiale et les pythas unis, la guerre de communication sera gagnée. La prospérité et la sécurité suivront, car les fidèles d’Ezekiel se détourneront vite de leur ancien maître pour profiter du ruissellement…

Cixi le coupe, ses lignes céladon se resserrent :

… Rassembler les élites, ça sonne très GAFAM, mon cher Matt… Cela étant, c’est une bonne stratégie d’essayer de fédérer un maximum d’influenceurs. Pour autant, le danger, c’est que notre forme de… singularité nous échappe à leur profit, non ?…

Ishtar plussoie, lame argentée :

… Hum… L’avenir n’est pas toujours synonyme de stratégie patriarcale anarcho-techno-capitaliste transhumaniste…

Matt va répliquer, mais Noor lève une main sèche. Les fibrilles argentées se déploient, effleurant chacun sans pénétrer.

… L’Art énergétique n’appartient pas à un camp, à une classe sociale ou économique. C’est un don et un soin universel. Ouvrons les mains et gardons-les à disposition. Laissons gagner la négociation. Mais, de fait, faisons pression sur tous les pythas, notamment les jeunes, pour qu’ils se tiennent en retrait…

Ses mots déposent un calme fragile. Mais elle perçoit dans les flux d’énergie qu’ils glissent sur une pierre humide. Elle devine Martine rouler des yeux, Gilga secouer la tête, Matt tracer des avenirs contradictoires, Cixi sourire, lèvres closes…

Noor pense à tous les pythas qui sont finalement aussi ordinaires que les profanes. À tous ses élèves, tous ces soignants modestes qui, eux, ne projettent aucune stratégie mondiale mais passent leur temps à soigner des gosses atteints de paludisme dans des dispensaires de fortune. À tous ces jeunes pythas qui, malgré leur talent, ont envie de partager leur vie intérieure et leur énergie sans avoir à se taire.

Pierre se redresse, bourdon fendu. Noor effleure son aura d’une corde blanche de Lyre, calme, provisoire. Une vibration olfactive d’étain chaud et de jacinthe rance infiltre la Trame comme une peur mêlée d’obstination.

Pierre reprend :

… Mes amis, trois priorités s’imposent : assainir la Trame et le monde des pythasangs qui transgressent les lois de l’Ordre et affaiblissent sa crédibilité ; établir un protocole de contrôle des profanes qui se projettent ; continuer à nous expliquer au reste du monde sans tout livrer pour ne pas nourrir les peurs, fondées ou non… Moran, je charge la Gendarmerie de réfléchir à un moyen d’endiguer l’accès des profanes qui ont leur Troisième Œil ouvert à nos informations physiques et GPS. Peut-être faire en sorte qu’un gendarme bondisse en face-à-face dès qu’ils arrivent pour les empêcher de voir…

… Les Cavaliers vont y réfléchir, Pierre, mais comme de nombreux pythas continuent à se projeter et que le rythme des nouveaux venus profanes s’accélère chaque jour, ça ne pourra pas tenir longtemps. C’est arithmétique…

Les halos vacillent. Une très fine senteur de résine et un minuscule cliquetis comme une écaille qui tombe.

… Réfléchis-y, Moran, et trouve avec les autres Cavaliers un moyen. Cela étant, en ce qui concerne les pythasangs, j’ai peut-être une solution. Mais elle est radicale et donc assez peu dans l’esprit de Pythagore et Theano. Je me dois de la soumettre à votre appréciation…

Un bruissement traverse aussitôt le cercle, des ailes de grésil bleuté se strient de rouge, de verts saturés de gris, d’ors ternis. L’attention se resserre, faisceau qui converge.

… Un geste de bonne volonté susceptible d’être apprécié par les autorités mondiales consisterait à leur fournir la liste des pythasangs connus, recherchés ou soupçonnés, mise à jour en temps réel par la Gendarmerie… Cela permettrait leur arrestation rapide, par exemple par Interpol, et leur traduction en justice ordinale ou civile dans la foulée. Un geste de transparence qui nous rendrait un grand service…

À ces mots, un grondement secoue les membranes, des plaques tectoniques invisibles s’entrechoquent dans un silence sublime. Du rouge incandescent fissuré d’éclairs noirs se hérisse en colère et stratégie.

… Mais la présomption d’innocence ?! s’exclame Martine…

… L’idée me plaît… déclare Ishtar, mais il faut en effet définir des limites…

… Tout à fait, car si on doit arrêter tous les pythas qui ont une fois sucé un petit coup, ça risque de faire du monde, ajoute Matt…

… Ce qui m’ennuie, c’est la prescription : on a tous entendu parler de tel ou tel pytha qui se serait dévoyé il y a longtemps mais qui serait rentré dans le rang depuis. Et doit-on mélanger nos deux systèmes de justice ? Il faut y réfléchir, consent Noor. C’est vrai que cette solution assainirait la situation de tous les côtés…

… Mais au risque de créer une regrettable confusion dans l’Ordre et une perte de confiance, remarque Helena…

… En fait, je serais plutôt favorable à cette solution. Je pense que l’effet diplomatique serait bénéfique, analyse Moran, mais l’opinion populaire est très volatile : donner cette liste confirmerait de fait qu’il y a bel et bien des pythasangs dans nos rangs. Ce qui pourrait se révéler contreproductif en retournant contre nous toute la population qui nous est actuellement favorable…

Le silence se fait. Mais Moran reprend :

… Peut-être, Pierre, pourrais-tu commencer par révéler officiellement le nombre de pythas que compte notre Ordre ? Notre petit million de membres pourrait rassurer. Certains profanes imaginent sérieusement que nous sommes des dizaines de millions et que nous nous apprêtons à conquérir la Terre en les siphonnant !…

Une vague verte d’approbation circule entre tous.

… Oui, j’y pense depuis plusieurs jours. J’hésite quant à l’opportunité de donner cette info tout de suite. Bon, bien, merci à tous, je vais réfléchir à tout notre échange. Cela étant, il me faudra nécessairement faire des concessions et donner des gages, le simple nombre de membres que compte l’Ordre ne suffira pas. Moran, peux-tu préparer une liste de frères et sœurs que vous avez pris en flagrant délit dans la Trame depuis son expansion ? Et aussi un mémo statistique au sujet du pourcentage de pythas qui trahissent nos règles ?…

Noor sent que Pierre est en train de perdre le soutien de personnes en qui il croyait jusqu’à les faire monter jusqu’au sommet de l’Ordre, comme membres de son Conseil. Chacun poursuit son agenda : Ishtar lisible, sincère mais dangereuse car trop sincère ; Martine aveuglée, mais aveuglée on ne sait pas trop par quoi ; Matt ambigu, c’est un art mercantile chez lui ; Cixi opaque, mal ou trop honnête avec elle-même ? ; Gilga brûlant d’ambition comme une torche traumatique.

Au même moment, à Samos, la Cavalière Izanami pose ses mains sur celles de Pierre et Moran et se projette dans la Trame comme une corde tendue. Elle se relie à Pierre et Moran un instant ; ils échangent quelques pensées vibratoires ; le Grand-Maître indique soudain à tous que la réunion est terminée. Chacun se réincorpore.

À Samos, la nuit embaume le sel et le pin brûlés. Noor et Pierre rouvrent les yeux. Ils ne parlent pas. Ils savent. La fracture n’est pas seulement mondiale. Elle est là, dans l’Ordre.

Izanami tend une tablette à Pierre. Sur l’écran :

[Telegram, canal « Bloc9_Resist », avec une liste de 8 882 noms partagée également sur Discord et le darknet]

@IAnonymous : « Ils sont parmi nous. Voici leurs noms et localisations. Protégez-vous, protégez vos familles, protégez-nous. Agissez maintenant. » #KillAllPythasBlood

La liste suinte comme une plaie ouverte. Chaque lien s’affiche comme une sentence organisée par pays, villes et… coordonnées GPS :

— Dr. Alina Müller, Berlin, 52.526465 13.3740442

— Samuel Reichman, Chicago, 41.8688684, -87.8568986

— Pr. Li Chen, Shanghai, 31.23285, 121.3271423

— Fatima et Aïcha Alaoui, Casablanca, 33.5761207, -7.6479583

…

Le bandeau rouge de CNN affiche soudain :

Breaking News : pythas identified worldwide. Mass panic and mass murder expected.