Journée de grève et manifestation du 18 septembre à Rennes : à quoi faut-il s’attendre ?

Jeudi 18 septembre 2025, Rennes et toute la Bretagne se préparent à une journée de mobilisation d’ampleur. Après la manifestation citoyenne du mouvement « Bloquons tout » le 10 septembre et plusieurs actions de blocages ce mercredi 17 au matin, les regards se tournent vers l’appel intersyndical à la grève et aux manifestations. L’enjeu : dénoncer les mesures d’austérité envisagées par le gouvernement et défendre les services publics, du monde de l’éducation à celui de la santé en passant par les transports.

Une mobilisation intersyndicale large

Les principaux syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, CFDT dans certains secteurs) appellent à rejoindre les cortèges. Les revendications portent sur :

le refus des coupes budgétaires et du gel des salaires,

la défense des retraites et de la protection sociale,

le soutien aux services publics (écoles, hôpitaux, transports, justice),

l’opposition à la libéralisation accrue du marché du travail.

Cette journée s’annonce comme un test de mobilisation sociale après la rentrée et pourrait préfigurer d’autres actions cet automne.

Le programme à Rennes

À Rennes, le rendez-vous principal est fixé à 13h sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, cœur habituel des grands rassemblements syndicaux. Le cortège doit ensuite parcourir le centre-ville en direction du sud de la capitale bretonne.

La préfecture et les forces de l’ordre redoutent une affluence importante alors que la précédente mobilisation avait déjà rassemblé environ 12 000 personnes (voir notre article).

Les transports fortement perturbés

Les perturbations sont nombreuses :

STAR (bus et métro rennais) : 131 conducteurs de bus sont annoncés grévistes. De nombreuses lignes fonctionneront au ralenti ou seront interrompues. Le métro circulera, mais avec un risque de ralentissements.

: 131 conducteurs de bus sont annoncés grévistes. De nombreuses lignes fonctionneront au ralenti ou seront interrompues. Le métro circulera, mais avec un risque de ralentissements. SNCF : en Bretagne, la SNCF prévoit 9 TGV sur 10 et des TER largement perturbés. Des suppressions de trains sont à prévoir entre Rennes, Brest, Quimper, Nantes et Laval.

: en Bretagne, la SNCF prévoit 9 TGV sur 10 et des TER largement perturbés. Des suppressions de trains sont à prévoir entre Rennes, Brest, Quimper, Nantes et Laval. Rocade et axes routiers : le collectif « Bloquons tout » appelle à des barrages filtrants aux abords de la rocade et des zones économiques, même si plusieurs tentatives de blocages ont été déjouées dès ce mercredi matin par les forces de l’ordre.

Écoles et restauration scolaire

Selon Rennes Métropole, 45 cantines scolaires seront fermées ce jeudi. Les parents devront fournir un pique-nique dans 28 établissements. Seize écoles assureront toutefois un service de restauration normal.

La FSU SNUipp annonce 30 % d’enseignants du premier degré en grève en Ille-et-Vilaine. Le second degré est également mobilisé, notamment sous l’impulsion du SNES.

Santé et pharmacies

Le secteur de la santé rejoint le mouvement. Les soignants dénoncent le manque de moyens hospitaliers. Mais la mobilisation la plus visible concernera les pharmacies : plus de 4 officines sur 5 fermeront leurs portes en Bretagne ce jeudi, selon l’ARS. Pour garantir la continuité des soins, l’agence a pris des arrêtés de réquisition sur certaines pharmacies de garde.

Le cas du SPACE

Le Salon international de l’élevage (SPACE), qui se déroule actuellement au parc des expositions de Rennes, sera bien maintenu le jeudi 18 septembre. Des mesures d’adaptation sont prévues pour permettre l’accès malgré les perturbations routières et la grève des transports. La partie n’est pas gagnée d’avance…

Un climat tendu autour des blocages

Le collectif « Bloquons tout », très actif à Rennes, appelle à amplifier la contestation par des blocages économiques et routiers. Ce mercredi 17, tôt le matin, plusieurs centaines de manifestants ont tenté d’occuper des points stratégiques autour de la rocade. La police est intervenue rapidement et a dispersé les attroupements.

Les autorités craignent que des groupes radicaux rejoignent le cortège de jeudi. Selon plusieurs médias nationaux, la présence de plusieurs milliers de « casseurs » est redoutée. Des renforts policiers ont été mobilisés.

Les autres manifestations en Ille-et-Vilaine et en Bretagne

Outre Rennes, plusieurs rassemblements sont annoncés :

Saint-Malo : 11h, place de l’Europe (médiathèque).

: 11h, place de l’Europe (médiathèque). Vitré : 17h, place de la gare.

: 17h, place de la gare. Redon : 17h, sous-préfecture.

: 17h, sous-préfecture. Fougères : rassemblement prévu en milieu de journée.

: rassemblement prévu en milieu de journée. Guichen et d’autres communes accueilleront également des mobilisations locales.

En tout, plus de vingt manifestations sont recensées dans la région, de Brest à Lorient en passant par Quimper, Morlaix et Saint-Brieuc.

Jeudi 18 septembre s’annonce donc comme une journée difficile pour les Rennais : transports réduits, écoles perturbées, pharmacies fermées et circulation incertaine. Pour les syndicats, l’enjeu est de montrer une force collective en réponse au gouvernement. Pour les autorités, il s’agit d’éviter que la mobilisation ne se transforme en débordements. Les prochaines heures diront si cette journée marque un tournant dans le mouvement social de la rentrée.

