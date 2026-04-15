MEP de Paris. Black Bricolage, l’Europe noire selon Johny Pitts

La Maison Européenne de la Photographie, à Paris, accueille l’exposition Black Bricolage de Johny Pitts du 10 avril au 24 mai 2026. Présentée au Studio de la MEP, elle réunit photographies, carnets, archives et documents qui témoignent de vingt années de recherche visuelle consacrée aux expériences noires en Europe et au-delà, entre 2004 et 2024.

L’artiste britannique met en lumière des réalités afro-européennes et afro-diasporiques souvent invisibilisées ou mal représentées. Son approche refuse aussi bien la nostalgie que les stéréotypes. Elle privilégie l’ordinaire, les conversations informelles, les cafés, les centres communautaires, les trajets, les lieux de vie. Son travail se construit dans la proximité, l’écoute et l’échange, au contact d’ouvriers, d’activistes, de musiciens, d’éducateurs, d’étudiants et de chercheurs. Chez lui, la photographie ne surplombe pas : elle accompagne, recueille, assemble et laisse affleurer les voix, les gestes et les mémoires.

Le regard de Johny Pitts relie chaque ville traversée à son passé colonial, à son histoire sociale et à son présent. Paris, Marseille, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Moscou, Lisbonne, Rome, mais aussi Saint-Paul-de-Vence, Freetown, Salvador de Bahia ou encore le Sud profond américain apparaissent comme autant de fragments d’un atlas sensible des expériences noires contemporaines. L’ensemble ne compose pas un récit unifié ni une démonstration abstraite, mais une constellation d’images, de notes et de traces patiemment recueillies au fil des rencontres.

Biographie de Johny Pitts (il vit et travaille à Londres)

Johny Pitts, né en 1987, est écrivain, photographe, réalisateur et journaliste. Il s’est imposé au fil des années comme l’une des voix majeures de la réflexion sur l’afropéanité, notion qui désigne la multi-appartenance culturelle des personnes noires nées ou ayant grandi en Europe. Son travail explore à la fois les cultures noires, les effets de la mondialisation et les héritages persistants de l’histoire coloniale dans les sociétés européennes contemporaines.

Avant de se faire largement connaître par ses livres et ses photographies, Johny Pitts a également travaillé dans l’univers audiovisuel et radiophonique. Il a collaboré avec plusieurs médias britanniques et a développé une pratique transversale, à la croisée de l’écriture, du documentaire, du reportage et de l’image fixe.

Johny Pitts

Son ouvrage Afropean: Notes from Black Europe a largement contribué à faire connaître son travail. Dans ce récit à la fois personnel, documentaire et politique, né d’un long voyage à travers l’Europe, il interroge ce que signifie être noir sur un continent qui peine encore à reconnaître pleinement cette part de lui-même. Plus récemment, Afropean: A Journal a prolongé cette démarche sous la forme d’un livre d’artiste mêlant photographies, notes et documents issus de vingt ans de recherche.

Johny Pitts a reçu plusieurs distinctions importantes, parmi lesquelles le European Essay Prize et le EM Forster Award. Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles à la Photographer’s Gallery à Londres en 2023 et à Foam à Amsterdam en 2020. Il figure également dans les collections permanentes du Victoria and Albert Museum à Londres. À travers ses images, il construit une cartographie alternative de l’Europe, attentive à ses marges, à ses circulations et à ses mémoires vivantes.

Avec Black Bricolage, la MEP accueille ainsi une œuvre qui tient autant de l’enquête visuelle que de la méditation politique. Johny Pitts y refuse les images attendues, les identités figées et les assignations simplistes. Il préfère les zones de contact, les appartenances composites, les vies traversées de contradictions, d’héritages et d’inventions. L’exposition ne documente pas seulement des présences noires en Europe et dans le monde : elle propose une autre manière de regarder les villes, les corps, les histoires et les liens qui les composent.

Infos pratiques

Exposition Black Bricolage de Johny Pitts

du 10 avril au 24 mai 2026

Maison Européenne de la Photographie – Studio

5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris

01 44 78 75 00

Horaires : mercredi et vendredi de 11 h à 20 h, jeudi de 11 h à 22 h, samedi et dimanche de 10 h à 20 h. Fermée les lundis et mardis.