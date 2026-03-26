Paris. Au Musée d’Orsay, une double exposition consacrée à Auguste Renoir

Le musée d’Orsay dédie deux expositions au peintre Auguste Renoir (1841-1919) : Renoir dessinateur, jusqu’au 5 juillet 2026 et Renoir et l’amour – La modernité heureuse, jusqu’au 19 juillet 2026.

Cette double exposition permet au public de découvrir ou redécouvrir la carrière et l’influence de l’un des plus grands maîtres du XIXe siècle. Le musée d’Orsay présentera deux pans de l’œuvre du peintre Auguste Renoir, entre sa pratique du dessin moins connue et ses thématiques amoureuses.

La première exposition, Renoir dessinateur, révèle pour la première fois le corpus d’œuvres dessinées, encore aujourd’hui méconnues de Auguste Renoir. Elle atteste de son processus créatif à travers ses expérimentations et l’usage de ses multiples techniques, qui vont de la mine de plomb à la sanguine. Moins célèbres que ses peintures, ses dessins, ses aquarelles et ses pastels sont dévoilés le long de ce parcours, depuis ses premières esquisses d’étudiant réalisées dans les années 1850, jusqu’à ses dernières recherches esthétiques dans les années 1910. Certaines d’entre elles, tout comme certains dessins préparatoires de ses toiles reconnues, sont montrés au public pour la première fois…





La seconde exposition, Renoir et l’amour – La modernité heureuse, réunit une cinquantaine de chefs-d’œuvre emblématiques de l’impressionnisme, dont les célèbres Bal du moulin de la Galette et Le Déjeuner des canotiers. Toutes ces toiles explorent le regard joyeux et amoureux porté par le peintre sur la modernité parisienne.

L’exposition solaire, dédiée à la représentation de l’amour, réunit un grand nombre des plus célèbres peintures issues des scènes de la vie moderne ; elles ont été réalisées par Auguste Renoir au cours des vingt premières années de sa carrière, entre 1865 et 1885. Ces chefs-d’œuvre emblématiques sont ainsi présentés en France, une rencontre qui n’a plus eu lieu depuis la grande rétrospective consacrée à l’artiste au Grand Palais de Paris, en 1985.

À travers ce corpus, l’exposition revisite le thème de l’amour, en étudiant ses expressions et en proposant un regard renouvelé sur ses tableaux, loin des lectures canoniques établies. Avec les peintures des guinguettes et des bals publics, les visiteurs assistent à des scènes galantes, à des regards admiratifs et à de grands gestes tendres…

Biographie :

Pierre-Auguste Renoir est né le 25 février 1841 à Limoges en haute Vienne. Il est le sixième d’une fratrie de sept enfants au sein d’une famille modeste. Ses parents sont tailleur et couturière ! En 1844, la famille Renoir arrive à Paris, afin d’améliorer ses conditions de vie. En 1855, Auguste Renoir, alors adolescent, entre comme apprenti dans un atelier de porcelaine, où il va effectuer la décoration des pièces. En parallèle, il fréquente les cours du soir de l’École de dessin et d’arts décoratifs jusqu’à l’âge de vingt ans. A la même période, il peint aussi des éventails et colorie des armoiries pour Henri, l’un de ses frères qui est graveur…

Auguste Renoir

En 1860, Auguste Renoir s’inscrit au Louvre pour copier des tableaux anciens et fréquente un an plus tard l’école des Beaux Arts, où il se fait de nombreuses connaissances, comme celles de Claude Monet (1840-1926) et de Alfred Sisley (1839-1899).

Auguste Renoir rencontre un réel succès en 1864 avec l’Esméralda, hélas détruite après avoir été exposée ! En 1868, il peindra: En été, la Bohémienne…

En été, la Bohémienne

Dès 1869, l’artiste installe son chevalet en plein air aux côtés de Claude Monet, souvent dans la forêt de Fontainebleau ; il expérimente en décomposant des touches de couleurs. Connu pour ses scènes de la vie moderne, il est souvent associé à la sensualité et à la joie de vivre. Auguste Renoir occupe plusieurs ateliers dans le quartier de Montmartre dans le 18e arrondissement. De 1869 à 1881, Auguste Renoir est un impressionniste. Après 1880, il change sa manière de peindre, et développe son propre style, plus classique.

Auguste Renoir aime aussi beaucoup les voyages. Il parcourt la France et visite aussi d’autres pays d’Europe : l’Italie en 1881 ; l’Espagne en 1892 ; l’Angleterre en 1883 et 1895 ; l’Allemagne en 1896 ; et la Hollande en 1898. Ces nouveaux territoires lui permettent de trouver de nouveaux sujets pour sa peinture et de fréquenter des expositions et des musées…

Auguste Renoir continuera à réaliser des sujets de la vie moderne, car selon l’artiste, la peinture est faite pour décorer les murs, et l’on doit faire la peinture de son temps. En 1903, il s’installe à Cagnes-sur-mer dans les Alpes-Maritimes, pour bénéficier d’un climat plus favorable à son état de santé. A ce moment-là, il réalise des portraits, des nus, des corps féminins ronds et sensuels, des natures mortes et des scènes mythologiques.

A la fin de sa vie, il cherche plutôt à peindre l’éternité. Son style est plus fluide, plus coloré. Souffrant de rhumatismes déformants, Auguste Renoir renonce à marcher et utilise un fauteuil roulant en 1912. En 1916, il peint dans un atelier érigé dans son jardin : il y réalise l’une de ses œuvres les plus connues : les Grandes Baigneuses.

Les Grandes baigneuses

Encore sur son lit de mort, il demande une toile et des pinceaux pour peindre le bouquet de fleurs qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre. Auguste Renoir s’éteint le 3 décembre 1919 à Cagnes-sur-Mer des suites d’une congestion pulmonaire. Il s’approchait de ses 79 ans…

Auguste Renoir

Infos pratiques :

Deux expositions consacrées au peintre Auguste Renoir –Musée d’Orsay –

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing – 7e arrondissement de Paris

01 40 49 48 14

1) Renoir dessinateur : jusqu’au 5 juillet 2026

2) Renoir et l’amour – jusqu’au 19 juillet 2026

Horaires : mardi et mercredi : de 9h30 à 18h – jeudi nocturne : de 9h30 à 21h45 – vendredi, samedi et dimanche : de 9h30 à 18h – fermeture lundi.

