À Paris, la tour Eiffel relance son pont suspendu vertigineux jusqu’au 3 mai

Avec l’arrivée du printemps, la tour Eiffel propose au public une expérience à la fois spectaculaire et conviviale au 1er étage. Baptisée Le Vertige de la Tour, cette installation présentée comme le pont urbain le plus haut de France invite les visiteurs à marcher au-dessus du vide, à près de soixante mètres du sol, avec une vue rare sur la Dame de fer et sur Paris, jusqu’au dimanche 3 mai 2026.

Très attendue après le succès de sa première édition en 2025, l’animation Le Vertige de la Tour a fait son retour le mardi 17 mars 2026. Installée au premier étage du monument, elle s’adresse aux amateurs de sensations, mais aussi aux visiteurs curieux de découvrir la tour Eiffel autrement, dans un dispositif à la fois ludique, photogénique et impressionnant.

Suspendu entre les piliers Est et Ouest, le pont du Vertige de la Tour propose une traversée aérienne d’une quarantaine de mètres à près de 60 mètres au-dessus du sol. Cette passerelle en filets ultra-résistants, imaginée par la société spécialisée Arboricorde, est solidement maintenue par un ensemble de câbles et protégée par plusieurs couches de filets totalisant plus de 25 000 mailles. L’ensemble permet de marcher littéralement au-dessus du vide tout en profitant d’un point de vue spectaculaire sur la structure de la tour et sur le paysage parisien.

L’attraction est entièrement sécurisée. La passerelle est intégralement encagée, doublée d’une résille antichute d’objets et conçue pour offrir une traversée encadrée dans des conditions strictes. Selon les informations communiquées par la tour Eiffel, sa résistance dépasse 30 000 kg par mètre carré.

La nouveauté de cette seconde édition tient aussi à l’aménagement d’une terrasse printanière, installée juste en face du pont suspendu. Après la montée d’adrénaline, les visiteurs peuvent prolonger l’expérience dans une atmosphère végétale et fleurie, autour d’un verre ou d’une gourmandise avec vue sur Paris. Parmi les propositions de saison figure notamment le cocktail La Vie en Fleurs, aux notes de fleur de cerisier et de fraise, dans un esprit léger et printanier qui contraste joliment avec le vertige de la traversée.

Entre prouesse technique, frisson suspendu et pause gourmande, l’expérience joue habilement sur deux registres : celui de l’adrénaline et celui de la contemplation. Une manière, pour la tour Eiffel, de renouveler la visite sans toucher à ce qui fait sa force depuis toujours, son pouvoir de fascination.

Le Vertige de la Tour est accessible à tous les visiteurs munis d’un billet pour la tour Eiffel, adultes comme enfants à partir de 3 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. L’attraction est déconseillée aux personnes souffrant de vertiges sévères. En raison de sa configuration, accessible uniquement par des escaliers, elle n’est pas ouverte aux personnes en fauteuil roulant ni à celles qui se déplacent avec des cannes ou des béquilles. Les poussettes, valises, boissons, nourriture et chaussures à talons hauts ne sont pas admises sur la passerelle.

Infos pratiques

Le Vertige de la Tour

Tour Eiffel, avenue Gustave-Eiffel, Paris 7e

Dates

Du 17 mars au dimanche 3 mai 2026

Accès

Attraction gratuite sur inscription pour tous les visiteurs munis d’un billet d’entrée à la tour Eiffel

Horaires

De 11 h à 18 h les lundis, mardis, jeudis et dimanches

De 11 h à 20 h les mercredis, vendredis, samedis, jours fériés et pendant les vacances scolaires

La réservation s’effectue sur place, au 1er étage, grâce à des QR codes installés aux abords de l’attraction et sur la terrasse printanière. Les visiteurs peuvent y choisir un créneau de passage proche. En cas d’affluence modérée, il est aussi possible d’accéder à l’expérience sans longue attente.

Pour visiter la tour Eiffel, les billets sont disponibles sur la billetterie officielle en ligne, ainsi qu’en caisse le jour de la visite selon les disponibilités.