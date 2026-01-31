Pluie d’Images 2026 à Brest, 6 semaines d’expos « On NOZ la nuit » du 17 janvier au 28 février

À Brest, l’hiver a son phare : la photo. Du 17 janvier au 28 février 2026, le festival Pluie d’Images déroule sa 21e édition comme une longue déambulation nocturne. Thème de l’année : « On NOZ la nuit » — clin d’œil direct au breton (noz, la nuit ; et non au discounteur…), mais aussi invitation à regarder en face ce que l’obscurité fabrique en nous : solitude, travail, errance, fête, inquiétude, douceur, bascule.

Cette édition 2026 marque aussi un tournant de format : le festival adopte une alternance entre Version Originale (VO) les années paires (clubs, collectifs et « coups de cœur » surtout bretons) et une Biennale les années impaires, tournée vers des invités de renommée plus large. Autrement dit : en 2026, on revient au cœur battant du Pays de Brest, à une photographie de terrain, collective, vivante — et gratuite, en accès libre. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Au programme : 19 expositions en accès libre sur Brest et sa région (Brest, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas), 12 rencontres et animations, un lancement en forme de vernissage déambulatoire et deux invités finistériens : DamGo (Damien Goret) et Frédéric Grolhier.

Le fil rouge : photographier la nuit au sens propre, et au sens figuré

Dans l’édito, Pluie d’Images rappelle que la nuit occupe « la moitié du temps de notre vie » : on y dort, on y travaille, on s’y perd, on s’y retrouve. Et la nuit, bouleversée par nos lumières, nos rythmes et nos peurs, n’est jamais neutre. Le festival propose donc d’« oser regarder ce que les photographes auront osé photographier » : une nuit concrète (ses faibles lumières, ses contrastes) et une nuit mentale (ses marges, ses fantômes, ses zones grises).

Les 2 photographes invités

Frédéric Grolhier — « Brest by night » (noir & blanc) : la ville « blanche » saisie au ras des éclairages, des ponts, des escaliers, du port, comme un décor de cinéma. Lieu : Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins , Brest.

(noir & blanc) : la ville « blanche » saisie au ras des éclairages, des ponts, des escaliers, du port, comme un décor de cinéma. Médiathèque François Mitterrand – , Brest. DamGo (Damien Goret) — « L’heure avant l’aube du jour suivant » : des ambiances urbaines colorées, calmes mais intrigantes, des scènes quasi cinématographiques où la solitude devient une enquête. Lieu : Médiathèque François Mitterrand, Le Relecq-Kerhuon.

Les 19 expositions (collectifs & individuels) : où voir quoi ?

« Kêr an noz – La ville, la nuit » — Photo Club de Saint-Renan — Extérieurs de la Médiathèque Jo Fourn Europe, Brest.

— Photo Club de Saint-Renan — de la Médiathèque Jo Fourn Europe, Brest. « Nuit Armoricaine » — CAPAB — Extérieurs de la Tour Tanguy (Square Pierre Péron), Brest.

— CAPAB — de la Tour Tanguy (Square Pierre Péron), Brest. « Fantomatique » — Antonio Martins — Médiathèque Saint-Marc, Brest.

— Antonio Martins — Médiathèque Saint-Marc, Brest. « Dans la nuit de la Nouvelle-Orléans » — Jakes Balcon — Mairie de quartier de l’Europe, Brest.

— Jakes Balcon — Mairie de quartier de l’Europe, Brest. « Quand arrive la nuit » — Bernard Alemany — Maison Pour Tous du Guelmeur, Brest.

— Bernard Alemany — Maison Pour Tous du Guelmeur, Brest. « Retraite de nuit » — Jean-Yves Goujard — Médiathèque Anjela Duval, Plougastel-Daoulas.

— Jean-Yves Goujard — Médiathèque Anjela Duval, Plougastel-Daoulas. « On NOZ le flou » — Atelier photo MPT Saint-Pierre — Centre social & culturel Les Amarres (Kérédern), Brest.

— Atelier photo MPT Saint-Pierre — Centre social & culturel Les Amarres (Kérédern), Brest. « Nuit blanche » — Grand Angle — Maison Pour Tous de Saint-Pierre, Brest.

— Grand Angle — Maison Pour Tous de Saint-Pierre, Brest. « Osez la fantaisie la nuit » — Foto’Gastel — Mairie du Relecq-Kerhuon.

— Foto’Gastel — Mairie du Relecq-Kerhuon. « Du crépuscule à l’aube » — Déclencheur (L’Hôpital-Camfrout) — Maison de quartier de Lambézellec, Brest.

— Déclencheur (L’Hôpital-Camfrout) — Maison de quartier de Lambézellec, Brest. « Focale nocturne » — Photo-club Foyer Laïque de Bourg-Blanc — Médiathèque de Lambézellec, Brest.

— Photo-club Foyer Laïque de Bourg-Blanc — Médiathèque de Lambézellec, Brest. « La nuit bouleversée par l’homme ou par la nature perd son mystère » — L’Œil du photographe (Le Faou) — Mairie de quartier de Lambézellec, Brest.

— L’Œil du photographe (Le Faou) — Mairie de quartier de Lambézellec, Brest. « Le Noctambule » — Focale Iroise Elorn (Landerneau) — Bibliothèque universitaire des Sciences (Le Bouguen), Brest.

— Focale Iroise Elorn (Landerneau) — Bibliothèque universitaire des Sciences (Le Bouguen), Brest. « Objectifs nuit » — PL Bergot — Cinéma l’Image, Plougastel-Daoulas.

— PL Bergot — Cinéma l’Image, Plougastel-Daoulas. « NOZ » — Landi Photo Club (Landivisiau) — Mairie de quartier des Quatre-Moulins, Brest.

— Landi Photo Club (Landivisiau) — Mairie de quartier des Quatre-Moulins, Brest. « À l’heure bleue » — PhotoAll (Loperhet) — Médiathèque des Quatre-Moulins, Brest.

— PhotoAll (Loperhet) — Médiathèque des Quatre-Moulins, Brest. « Nuit et Lumières » — GAAEL (Locmaria-Plouzané) — Le « 204 », local de l’association Pluie d’Images-CAPAB, Brest.

— GAAEL (Locmaria-Plouzané) — Le « 204 », local de l’association Pluie d’Images-CAPAB, Brest. « Brest by night » — Frédéric Grolhier — Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, Brest.

— Frédéric Grolhier — Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, Brest. « L’heure avant l’aube du jour suivant » — DamGo — Médiathèque François Mitterrand, Le Relecq-Kerhuon.

À noter : les horaires des vernissages du 31 janvier à Lambézellec ont été modifiés par rapport au programme imprimé ; le calendrier ci-dessous fait foi.

Le calendrier des vernissages, rencontres et animations

Samedi 17 janvier : grand vernissage déambulatoire (départ 10h)

10h00 — Vernissage « Kêr an noz – La ville, la nuit » (Photo Club de Saint-Renan) — Extérieurs Médiathèque Jo Fourn Europe, 9 rue Sisley , Brest.

— Vernissage « Kêr an noz – La ville, la nuit » (Photo Club de Saint-Renan) — Extérieurs Médiathèque Jo Fourn Europe, , Brest. 11h00 — Vernissage « Fantomatique » (Antonio Martins) — Médiathèque Saint-Marc, place Vinet , Brest.

— Vernissage « Fantomatique » (Antonio Martins) — Médiathèque Saint-Marc, , Brest. 12h00 — Vernissage « L’heure avant l’aube du jour suivant » (DamGo) — Médiathèque François Mitterrand, 68 rue Vincent Jezequel , Le Relecq-Kerhuon.

— Vernissage « L’heure avant l’aube du jour suivant » (DamGo) — Médiathèque François Mitterrand, , Le Relecq-Kerhuon. 15h30 — Vernissage « Brest by night » (Frédéric Grolhier) — Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, 25 rue de Pontaniou , Brest.

— Vernissage « Brest by night » (Frédéric Grolhier) — Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, , Brest. 17h00 — Vernissage « Nuit Armoricaine » (CAPAB) — Extérieurs Tour Tanguy, square Pierre Péron , Brest.

— Vernissage « Nuit Armoricaine » (CAPAB) — Extérieurs Tour Tanguy, , Brest. À partir de 18h30 — Fin de parcours conviviale au « 204 », 204 rue Anatole France, Brest.

Vernissages (expositions)

Mardi 20 janvier – 18h00 : « Dans la nuit de la Nouvelle-Orléans » (Jakes Balcon) — Mairie de quartier Europe, 31 rue Saint-Jacques , Brest.

: « Dans la nuit de la Nouvelle-Orléans » (Jakes Balcon) — Mairie de quartier Europe, , Brest. Jeudi 22 janvier – 18h15 : « On NOZ le flou » (Atelier Photo de Saint-Pierre) — CSC Les Amarres, 4 rue André Messager , Brest.

: « On NOZ le flou » (Atelier Photo de Saint-Pierre) — CSC Les Amarres, , Brest. Vendredi 23 janvier – 18h00 : « Nuit blanche » (Grand Angle) — MPT Saint-Pierre, 25 rue Victor Eusen , Brest.

: « Nuit blanche » (Grand Angle) — MPT Saint-Pierre, , Brest. Samedi 24 janvier – 11h00 : « Osez la fantaisie la nuit » (Foto’Gastel) — Mairie du Relecq-Kerhuon, 1 place de la Libération , Le Relecq-Kerhuon.

: « Osez la fantaisie la nuit » (Foto’Gastel) — Mairie du Relecq-Kerhuon, , Le Relecq-Kerhuon. Mercredi 28 janvier – 18h30 : « Quand arrive la nuit » (Bernard Alemany) — MPT du Guelmeur, 34 rue Montcalm , Brest.

: « Quand arrive la nuit » (Bernard Alemany) — MPT du Guelmeur, , Brest. Samedi 31 janvier – 10h30 : « Du crépuscule à l’aube » (Déclencheur) — Maison de quartier Lambézellec, 30 rue de Coëtlogon , Brest.

: « Du crépuscule à l’aube » (Déclencheur) — Maison de quartier Lambézellec, , Brest. Samedi 31 janvier – 11h00 : « Focale nocturne » (Foyer Laïque de Bourg-Blanc) — Médiathèque de Lambézellec, 8 rue Pierre Corre , Brest.

: « Focale nocturne » (Foyer Laïque de Bourg-Blanc) — Médiathèque de Lambézellec, , Brest. Samedi 31 janvier – 11h30 : « La nuit bouleversée… » (L’Œil du photographe) — Mairie de quartier de Lambézellec, 25 rue Robespierre , Brest.

: « La nuit bouleversée… » (L’Œil du photographe) — Mairie de quartier de Lambézellec, , Brest. Mercredi 4 février – 18h00 : « Le Noctambule » (Focale Iroise Elorn) — BU Sciences (Le Bouguen), 6 rue du Bouguen , Brest.

: « Le Noctambule » (Focale Iroise Elorn) — BU Sciences (Le Bouguen), , Brest. Vendredi 6 février – 18h00 : « Objectifs nuit » (PL Bergot) — Cinéma l’Image, 10 place Amédée Frézier , Plougastel-Daoulas.

: « Objectifs nuit » (PL Bergot) — Cinéma l’Image, , Plougastel-Daoulas. Vendredi 6 février – 18h30 : « Retraite de nuit » (Jean-Yves Goujard) — Médiathèque Anjela Duval, 6 rue Louis Nicolle , Plougastel-Daoulas.

: « Retraite de nuit » (Jean-Yves Goujard) — Médiathèque Anjela Duval, , Plougastel-Daoulas. Samedi 7 février – 10h30 : « NOZ » (Landi Photo Club) — Mairie de quartier des Quatre-Moulins, 200 rue Anatole France , Brest.

: « NOZ » (Landi Photo Club) — Mairie de quartier des Quatre-Moulins, , Brest. Samedi 7 février – 11h00 : « À l’heure bleue » (PhotoAll) — Médiathèque des Quatre-Moulins, 186 rue Anatole France , Brest.

: « À l’heure bleue » (PhotoAll) — Médiathèque des Quatre-Moulins, , Brest. Samedi 7 février – 11h30 : « Nuit et Lumières » (GAAEL) — Le « 204 », 204 rue Anatole France, Brest.

Rencontres, ateliers, sorties

Samedi 24 janvier – 10h00–12h00 : Rencontre avec le collectif GAAEL — « Nuit et Lumières » — au « 204 », 204 rue Anatole France, Brest.

: Rencontre avec le collectif — « Nuit et Lumières » — au « 204 », 204 rue Anatole France, Brest. Mardi 27 janvier – à partir de 18h00 : Rencontre avec Frédéric Grolhier — « Brest by night » — Médiathèque F. Mitterrand – Les Capucins, Brest.

: Rencontre avec — « Brest by night » — Médiathèque F. Mitterrand – Les Capucins, Brest. Jeudi 29 janvier – 17h00 : Atelier d’écriture (Atelier Photo de Saint-Pierre) — « On NOZ le flou » — CSC Les Amarres, Brest.

: Atelier d’écriture (Atelier Photo de Saint-Pierre) — « On NOZ le flou » — CSC Les Amarres, Brest. Samedi 31 janvier – 14h00–17h00 : Rencontre avec DamGo — Médiathèque F. Mitterrand, Le Relecq-Kerhuon.

: Rencontre avec — Médiathèque F. Mitterrand, Le Relecq-Kerhuon. Samedi 31 janvier – 14h30–16h30 : Atelier photo avec Antonio Martins — Médiathèque Saint-Marc, Brest.

: Atelier photo avec — Médiathèque Saint-Marc, Brest. Mercredi 4 février – 14h00–17h00 : Balade photo avec Bernard Alemany — RDV MPT du Guelmeur, Brest.

: Balade photo avec — RDV MPT du Guelmeur, Brest. Mercredi 4 février – 14h00–16h00 : Quizz photo (club de Saint-Renan) — autour de la Médiathèque Jo Fourn Europe, Brest.

: Quizz photo (club de Saint-Renan) — autour de la Médiathèque Jo Fourn Europe, Brest. Mardi 10 février – 18h30–21h00 : Sortie photo de nuit (CAPAB) — sur inscription (places limitées) — RDV au 204 rue Anatole France, Brest.

: Sortie photo de nuit (CAPAB) — sur inscription (places limitées) — RDV au 204 rue Anatole France, Brest. Mercredi 11 février – à partir de 15h00 : Rencontre avec Jakes Balcon — Mairie de quartier Europe, Brest.

: Rencontre avec — Mairie de quartier Europe, Brest. Samedi 14 février – 10h00–12h00 : Rencontre avec Foto’Gastel — Mairie du Relecq-Kerhuon.

: Rencontre avec — Mairie du Relecq-Kerhuon. Samedi 21 février – 14h00–18h00 : Rencontre “tous azimuts” avec le CAPAB — venez présenter vos travaux — au « 204 », Brest.

Infos pratiques