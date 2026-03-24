Paris. Aux Arts déco, le XVIIIe siècle reprend vie dans un somptueux hôtel particulier

Du mercredi 18 février au dimanche 5 juillet 2026, le Musée des Arts décoratifs, rue de Rivoli à Paris, invite le public à remonter le temps avec l’exposition Une journée au XVIIIe siècle, chronique d’un hôtel particulier. À travers une scénographie immersive, sensorielle et très incarnée, le parcours redonne vie à une demeure aristocratique parisienne des années 1780 et à tous ceux qui l’habitent, des maîtres aux domestiques, sans oublier les objets, les odeurs, les matières et les rythmes d’un monde disparu.

Le XVIIIe siècle fascine souvent par ses dorures, ses étoffes, ses boiseries, ses raffinements et son goût du décor. Mais l’exposition du MAD ne se contente pas d’aligner des merveilles anciennes sous vitrines. Elle choisit une voie plus ambitieuse et plus vivante. Elle cherche à faire ressentir ce qu’était une journée dans un hôtel particulier parisien à la veille de la Révolution, quand Paris s’imposait comme l’une des capitales européennes du luxe, des arts décoratifs, de la mode et des nouvelles commodités.

Co-commissariée par Sophie Motsch, attachée de conservation des collections XVIIe et XVIIIe siècles du musée, l’exposition s’appuie sur un principe simple et efficace : raconter un monde à hauteur de gestes, d’objets et d’usages. L’idée n’est pas seulement de montrer de belles pièces, mais de faire comprendre comment elles s’inséraient dans une organisation sociale, domestique et symbolique extrêmement codifiée. Dans cet univers, le mobilier, les textiles, les bijoux, l’orfèvrerie, les vêtements, les papiers peints ou les accessoires de toilette ne sont jamais de simples éléments de décor. Ils disent un rang, une manière d’habiter, un rapport au temps, au corps, au confort et à la représentation de soi.

L’exposition réunit plus de 550 pièces, pour la plupart issues des collections du musée et souvent rarement montrées. Boiseries, papiers peints, mobilier, céramiques, pièces d’orfèvrerie, vêtements, accessoires de mode, bijoux, jouets, objets liés à la toilette ou à la table composent ainsi un vaste ensemble destiné à reconstituer l’atmosphère d’une demeure aristocratique parisienne des années 1780. Le visiteur n’avance pas dans une suite de salles abstraites. Il entre dans une maison. Mieux encore, il y circule comme un invité privilégié.

Le parcours suit le déroulement d’une journée complète dans la vie d’une famille aristocratique du siècle des Lumières. C’est là l’une des grandes réussites du projet. Au lieu d’adopter un classement académique par typologie d’objets, le musée choisit le temps vécu. On passe ainsi du lever au coucher, de l’intimité de la chambre à l’apparat du salon, des activités de Madame aux usages de Monsieur, des repas aux moments de lecture, d’écriture, de travail, de réception ou de sociabilité. Les domestiques, souvent effacés dans les récits trop mondains du XVIIIe siècle, retrouvent ici leur place essentielle dans la mécanique quotidienne de la maison.

Le visiteur débute dans une ambiance sonore et olfactive soigneusement composée. Avant même de pénétrer dans la demeure, il traverse la cour, découvre les treillages, les plantations en pots, les parterres et les éléments qui signalent, dès l’entrée, le statut social des propriétaires. Le porche majestueux agit comme un seuil. On quitte la ville pour entrer dans un monde d’ordonnancement, de hiérarchie et de raffinement, où chaque espace a sa fonction, chaque meuble sa logique, chaque matière son éloquence.

Cette immersion n’a rien d’un simple décor de cinéma. Elle permet de comprendre à quel point l’hôtel particulier du XVIIIe siècle est un organisme social complet, un lieu de représentation autant que d’habitation. On n’y vit jamais de manière totalement privée. On y est vu, servi, attendu, parfois observé. Le quotidien aristocratique est traversé par l’étiquette, mais aussi par l’invention du confort moderne, par une attention croissante à l’intimité, à l’hygiène, à la spécialisation des pièces et à la circulation des corps.

La bergère évolue vers la chaise longue, pensée pour soutenir entièrement les jambes et accompagner l’essor d’un confort plus intime.

La maison comme théâtre du rang, du confort et des usages

La chambre à coucher ouvre naturellement le bal. Elle rappelle que le lever, au XVIIIe siècle, n’est pas seulement un acte privé. Dans les grandes maisons, c’est aussi un moment de sociabilité choisie, où la toilette, l’habillage, la coiffure, les soins du corps et la conversation relèvent d’une forme de cérémonie domestique. Le lit à la duchesse, les étoffes, le baldaquin, les pentes de tissu, les bassins, les nécessaires de toilette, les boîtes à savon, l’éponge ou encore la chaise percée témoignent de cette articulation entre intimité, confort et représentation. Ce que nous appelons aujourd’hui vie privée s’invente ici lentement, au milieu même d’usages encore très ritualisés.

Le bureau et le boudoir prolongent cette lecture fine des espaces. Le bureau de Monsieur incarne le travail, les papiers, les échanges, la gestion des affaires, la concentration. Le boudoir de Madame, lui, ouvre sur une autre forme d’intimité, plus douce, plus choisie, liée à la lecture, à l’écriture, aux travaux d’aiguille, à la conversation discrète. Là encore, le musée évite le cliché. Il ne s’agit pas d’opposer mécaniquement un univers masculin sérieux à un univers féminin gracieux. Il s’agit plutôt de montrer comment les lieux ordonnent les rôles, les pratiques et les libertés possibles dans une société encore fortement hiérarchisée.

La salle à manger permet, quant à elle, de mesurer combien l’art de vivre aristocratique est aussi un art de la table, de la mise en scène et de la temporalité. On y prend le repas principal au milieu de la journée, puis la collation de l’après-midi, avant un souper plus intime. Fontaine murale pour le lavage des mains, chaises cannées, consoles-dessertes, rafraîchissoirs, verrerie, bouteilles, vaisselle et grande table dressée dessinent tout un paysage matériel de la civilité. Thé, café et chocolat rappellent aussi que ce luxe quotidien repose sur des circulations mondiales de produits rares, importés, désirés, et réservés à une élite sociale.

Le XVIIIe siècle comme laboratoire de modernité

Le grand intérêt de cette exposition est d’éviter la nostalgie facile. Elle ne présente pas le XVIIIe siècle comme un simple âge d’or du goût français. Elle rappelle aussi qu’il s’agit d’un moment de transformations profondes. Les progrès techniques, la diffusion des savoirs, le perfectionnement des instruments de mesure du temps, l’évolution du mobilier, le raffinement des objets de toilette, la spécialisation des pièces, l’attention accrue au confort ou à l’intimité témoignent d’une société en mouvement.

Les horloges, cartels, montres, semainiers et almanachs de poche présentés dans le parcours ne sont pas de simples curiosités. Ils disent une nouvelle conscience du temps, plus fine, plus organisée, plus individuelle aussi. Le XVIIIe siècle n’est pas seulement le siècle des salons, des poudres et des rubans. C’est aussi celui d’une accélération des usages, d’un perfectionnement de la vie domestique, d’une sophistication croissante des rythmes sociaux.

En ce sens, Une journée au XVIIIe siècle, chronique d’un hôtel particulier touche juste. Elle montre que les arts décoratifs ne sont jamais anecdotiques. Ils racontent une civilisation. Ils révèlent ses rêves, ses hiérarchies, ses plaisirs, ses techniques, ses illusions aussi. Derrière la grâce des objets, il y a une organisation sociale très stricte, une domesticité nombreuse, un monde d’inégalités, de privilèges et de codes. L’exposition n’insiste pas lourdement sur cet envers, mais sa structure même le laisse percevoir. Et c’est heureux. Car la beauté des formes n’empêche pas la lecture historique ; elle la rend plus subtile.

Une exposition aussi séduisante qu’instructive

Le Musée des Arts décoratifs signe ici une exposition particulièrement réussie parce qu’elle conjugue plusieurs qualités rarement réunies avec autant d’équilibre. Elle est riche sans être saturante, érudite sans être pesante, spectaculaire sans céder au simple effet immersif. Le visiteur y apprend beaucoup, mais sans avoir l’impression de suivre une leçon figée. Il regarde, il compare, il ressent, il circule, il comprend peu à peu comment une société se laisse lire dans ses objets.

Ce parcours conviendra aussi bien aux amateurs de mobilier, d’histoire du goût et d’arts décoratifs qu’aux visiteurs plus occasionnels, curieux de découvrir une autre manière de raconter le XVIIIe siècle. Car le grand mérite de cette exposition est de rendre concret un univers que l’on réduit souvent à quelques clichés. Ici, la vie aristocratique retrouve ses rythmes, ses matières, ses odeurs, ses rites, ses commodités, ses raffinements et ses contradictions. L’hôtel particulier cesse d’être une abstraction patrimoniale. Il redevient un monde habité.

Infos pratiques

Exposition : Une journée au XVIIIe siècle, chronique d’un hôtel particulier

Lieu : Musée des Arts décoratifs

107, rue de Rivoli, 75001 Paris

Dates : du mercredi 18 février au dimanche 5 juillet 2026

Horaires : du mardi au dimanche de 11 h à 18 h ; nocturne le jeudi jusqu’à 21 h

Tarifs : 15 € en plein tarif, 10 € en tarif réduit ; gratuité selon conditions, notamment pour les moins de 26 ans

Réservation : conseillée, l’accès se faisant sur réservation

Contact : 01 44 55 57 50