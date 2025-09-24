Paris. Notre Dame : ses deux tours se visitent à nouveau ! 

Depuis samedi 20 septembre 2025, il est à nouveau possible de monter au sommet des tours de Notre-Dame de Paris, une nouvelle étape concernant la restauration après l’incendie qui avait ravagé la cathédrale le 15 avril 2019, l’intérieur de la cathédrale ayant été rouvert aux fidèles le 8 décembre 2024…

Ces dernières semaines d’août et de septembre 2025, les compagnons ont œuvré sur les deux tours et sur à la terrasse qui les relie, appelée la cour des citernes. Au niveau de la terrasse, à travers les colonnades, le retrait des échafaudages laisse de nouveau percevoir le pignon occidental, l’ange du Jugement dernier le surmontant et, dans la perspective, la flèche : une première depuis l’incendie !

le parcours de la visite des tours a été totalement réorganisé et repensé pour en faire une expérience inspirante. Tout a été finalisé dans la préparation du parcours de visite, avec notamment l’installation des systèmes anti-suicide et les dernières interventions sur les escaliers en bois ; car si la tour sud accueille l’impressionnant escalier à double révolution, la tour nord présente, elle, un nouvel escalier en chêne, construit par les mêmes charpentiers et menuisiers. Cet escalier en bois a été inspiré de celui du château de Chambord dans le Loir-et-Cher. Il présente une double hélice, de sorte que les visiteurs qui montent ne croisent jamais ceux qui descendent.

Les deux tours de Notre Dame ont été inaugurées par le président de la République, vendredi 19 septembre, qui a profité des Journées Européennes pour les ouvrir au public le lendemain !

Une maquette de Notre-Dame de Paris a été exposée à l’intérieur, lors de l’inauguration du parcours de visite des tours, le 19 septembre 2025



Avec ces récents travaux, les visiteurs peuvent de nouveau admirer les chimères, les gargouilles, les beffrois, les cloches, les charpentes et bien d’autres, sans compter la magnifique vue à 360 ° sur la capitale ! Après avoir gravi 424 marches, le public accède aux terrasses, qui culminent à 69 mètres, il découvre aussi les deux principales cloches de la cathédrale, dont la plus imposante pèse plus de treize tonnes ; elles ne sonnent cependant que pour les grands évènements.

La scénographie est épurée ; elle est accompagnée par une mise en lumière simple mais moderne. Il y a peu de panneaux à lire et les indications sont simples avec des années-clé, quelques photos et des maquettes pour comprendre l’histoire de ces tours. La descente se fait par la tour nord. Ce nouveau circuit de visite des tours de Notre-Dame est géré par le Centre des monuments nationaux.

Après la réouverture de la cathédrale et de sa nef, l’ouverture des deux tours marque un moment clé dans la renaissance de la cathédrale. La prochaine étape des travaux à Notre Dame vise à rénover le chevet, à l’extrémité de l’édifice, au-delà du chœur ; l’objectif est maintenant d’aller au bout de la rénovation complète…

A noter : si la visite de la cathédrale est gratuite, celle des tours coûte 16 euros. Une jauge a été fixée à 400 000 visiteurs par an