Paris. Georges de la Tour s’expose au Musée Jacquemart-André

Du 11 septembre 2025 au dimanche 25 janvier 2026, le Musée Jacquemart-André dans le 8e arrondissement présente une rétrospective sur l’œuvre rare de Georges de la Tour (1593-1652). Il était l’un des plus grands peintres français du XVIIe siècle, celui des nuits et de la lumière en France…

Les originaux des toiles de Georges de la Tour sont demeurées relativement rares, puisque seulement une quarantaine d’œuvres authentiques du peintre sont connues aujourd’hui. Tombé dans l’oubli, certaines de ses œuvres ont même été injustement attribuées à d’autres artistes. Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’il est redécouvert et remis sur le devant de la scène artistique. L’œuvre de Georges de La Tour a pourtant laissé une empreinte profonde dans l’histoire de l’art. Par son naturalisme subtil, l’épure formelle de ses compositions et leur intensité spirituelle, le peintre a su créer un langage pictural d’une grande puissance émotionnelle. Les lumières sur ses toiles sont maintenant mondialement connues après avoir été longtemps oubliées…

Madeleine en pénitence ; Saint-Sébastien soigné par Irène

L’exposition Entre ombre et lumière est composée d’une trentaine de tableaux venus d’autres musées nationaux, notamment le Musée du Louvre. Elle adopte une approche destinée à cerner l’originalité de Georges de La Tour. Le parcours explore ses sujets de prédilection : les scènes quotidiennes ; les figures de saints pénitents avec toujours ses effets de lumière artificielle et un art influencé par le caravage lorrain, français et hollandais, avec leurs importants contrastes entre le sombre et le clair, notamment dans les visages.

l’adoration des bergers

De sa vraie identité Georges Dumesnil de La Tour, le peintre lorrain Georges de la Tour est né en Moselle à Vic-sur-Seille, non loin de Metz, le 14 mars 1593. Il est le second enfant de Jean de la Tour et de Sibille, née Mollian qui auront sept enfants. Son père est boulanger, comme les membres de sa famille maternelle.

En 1616, Georges de la Tour fait un voyage aux Pays Bas et rencontre deux maîtres de la peinture de l’école caravagesque : Gerrit van Honthorst (1592-1656) et Hendrik ter Brugghen (1588-1629). Un second voyage le mène à Rome en Italie, où il découvre l’œuvre du peintre italien Le Caravage (1571-1610). Georges de la Tour commence alors une carrière de peintre avec une influence caractéristique, issue de ses rencontres. Henri II de Lorraine, dit Le Bon (1593-1624) lui commande des toiles.

Saint Thomas

Georges de la Tour devient un observateur pénétrant de la réalité quotidienne. Son goût prononcé pour les jeux d’ombres et de lumières saisit le regard et crée des tableaux marquants ; il est l’un des continuateurs les plus originaux du Caravage en France ! La technique picturale de Georges de la Tour fait que les parties claires côtoient immédiatement les parties sombres ; elle crée des effets de contrastes parfois violents qui rendent une scène plus dramatique, qui donnent l’illusion du relief, et qui figent les attitudes des personnages…

Joseph, charpentier

Après avoir épousé en 1617, Diane, née Le Nerf, membre d’une famille noble de Lunéville, Georges de la Tour s’installe deux ans plus tard avec son épouse à la Cour du château de Lunéville en Meurthe-et-Moselle, appelé communément le Versailles Lorrain. Le peintre multiplie les tableaux à sujet religieux et d’autres représentant la vie de tous les jours, des musiciens et aussi des mendiants. Il reçoit notamment des commandes du duc de Lorraine, de l’église des Minimes de Lunéville et de Charles de Vaudémont (1604-1675). Il devient lui-même l’un des habitants les plus riches de Lunéville et reçoit de nombreuses commandes de la bourgeoisie et de la noblesse lorraine.

Reconnu de son vivant, Georges de la Tour est rapidement oublié après sa mort, survenue à Lunéville le 30 janvier 1652, dans sa 59e année. C’est l’historien d’art allemand Hermann Voss (1884-1969) qui redécouvre le peintre en 1915 : il lui attribue deux toiles du musée des Beaux-arts de Nantes (44). En 1934, une exposition au musée de l’Orangerie à Paris présente treize œuvres de l’artiste oublié. Redécouvert au début du XXe siècle, le peintre inspirera ensuite des écrivains, dont André Malraux.

Cette grande rétrospective sera la première consacrée au peintre Georges de la Tour en France, après l’exposition historique de 1934 et celle qui s’était déroulée au Grand Palais de Paris en 1997. Elle offrira un regard renouvelé sur l’œuvre rare et lumineuse de l’un des plus grands peintres français du règne de Louis XIII (1601-1643), qui a su travailler pour le roi de France lui-même, pour le cardinal Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642), et pour d’autres grands noms du royaume…

Infos pratiques

Exposition du peintre Georges de la Tour : Entre ombres et lumières

Du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026

Musée Jacquemart-André – 158, Boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris

Visites : Tous les jours 10h-18h, – vendredi en nocturne jusque 22h