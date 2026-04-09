À Angers, Tolkien sort du folklore pour entrer dans la tapisserie d’Aubusson

Du 10 avril au 8 novembre 2026, le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine accueille Aubusson tisse Tolkien, la remarquable tenture Tolkien et retrace l’histoire de sa création. L’exposition a tout du grand rendez-vous populaire, mais elle vaut mieux qu’un simple effet d’affiche. Car ce prêt exceptionnel venu de la Cité internationale de la tapisserie fait entrer l’univers de J.R.R. Tolkien dans le temps long de la laine, du métier, du geste et du mur.

Un Tolkien de matière, pas de marchandise

Le risque, avec un nom pareil, serait de croire à une exposition d’appel, brillante, photogénique, immédiatement rentable. Or Aubusson tisse Tolkien joue sur un tout autre registre. À Angers, Tolkien ne sert pas de vernis culturel. Il retrouve au contraire une densité qu’une partie de l’industrie visuelle contemporaine lui a fait perdre. Ici, la Terre du Milieu n’est plus seulement un imaginaire consommé ; elle redevient une forme habitée, lente, textile, monumentale.

Le projet réunit quatorze tapisseries murales et deux tapis, réalisés entre 2017 et 2024 à partir des dessins originaux de J.R.R. Tolkien. L’ensemble a demandé près de douze ans d’aventure et quelque 160 m² de tissage. Il ne s’agit donc pas d’un simple ensemble illustratif, mais d’une entreprise de grande ampleur, à la fois artistique, technique et patrimoniale.

Une grande tenture née d’une intuition juste

Ce qui rend le projet particulièrement fort, c’est son point de départ. Dès 2010, la Cité internationale de la tapisserie envisage de renouer avec la tradition des grandes tentures, ces ensembles cohérents capables de déployer une même vision ou plusieurs épisodes d’un même monde. Très vite, l’univers de Tolkien s’impose. Mais un choix décisif est fait : ne pas partir des innombrables illustrations produites autour de son œuvre, mais de l’œuvre graphique de Tolkien lui-même.

Une rencontre avec Christopher Tolkien et son épouse Baillie Tolkien, en 2013, ouvre un travail de sélection au sein de cette riche production dessinée. Quatorze œuvres sont d’abord retenues. Une convention est ensuite signée en 2016 entre la Cité et le Tolkien Estate, représentant les ayants droit de l’écrivain. En 2020, deux œuvres supplémentaires viennent compléter le cycle. Cette chronologie dit beaucoup. Aubusson tisse Tolkien n’est pas un caprice de programmation, mais un projet construit avec patience, négociation, fidélité et ambition.

Sept années, sept ateliers, quarante professionnels

Il faut insister sur ce point, car c’est l’une des vraies beautés de cette exposition : elle montre non seulement des œuvres, mais aussi un monde de travail. Sept années ont été nécessaires pour adapter les illustrations choisies en tapis et tapisseries. Sept ateliers et manufactures de la région d’Aubusson ont été mobilisés, ainsi qu’une quarantaine de professionnels. Cette pluralité d’ateliers et de mains donne à la tenture une épaisseur collective remarquable. Derrière la signature Tolkien, il y a toute une chaîne de savoir-faire, tout un écosystème de l’art tissé.

Dans une époque fascinée par le résultat et oublieuse des processus, cette exposition a le mérite de remettre au premier plan ce qui fait œuvre : le temps, l’interprétation, la technique, la transmission. Une tapisserie n’est jamais une simple image agrandie. C’est une traduction lente, une opération de matière, un passage délicat du dessin à la présence textile.

Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, mais pas seulement

Le corpus présenté est plus ample qu’on pourrait l’imaginer. Bien sûr, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux en constituent le noyau le plus immédiatement reconnaissable. On y retrouve notamment The Trolls, Rivendell, Bilbo woke up with the Early Sun in his Eyes, Bilbo comes to the Huts of the Raft-Elves, Conversation with Smaug ou encore Moria gate. Mais l’ensemble va au-delà des images les plus attendues.

D’autres pièces ouvrent le champ vers des zones plus vastes de l’imaginaire tolkienien : Halls of Manwë – Taniquetil, Glórund sets forth to seek Túrin, Mithrim, Beleg finds Findling in Taur-na-Fuin, Númenórean Carpet, Map of Middle Earth d’après Christopher Tolkien, ou encore The Gardens of the Merking’s palace. S’y ajoutent plusieurs tapisseries inspirées des Lettres du Père Noël comme Christmas 1926, Christmas 1928 et Christmas 1933. Cette diversité est essentielle. Elle sauve l’exposition du folklore réducteur. Elle rappelle que Tolkien n’est pas seulement un fournisseur d’images héroïques, mais un créateur d’univers, de climats, de cartographies, de visions cosmiques et d’inventions graphiques.

La tapisserie, médium idéal pour Tolkien

Au fond, la réussite du projet tient à une évidence que l’on mesure mieux devant les œuvres : Tolkien était fait pour la tapisserie. Son monde appelle la mémoire, la profondeur, le seuil, la forêt, la généalogie, la montagne, la nuit, les royaumes anciens. Il lui fallait un médium capable de donner à l’image autre chose qu’une simple netteté. La tapisserie le fait admirablement. Elle épaissit. Elle ralentit. Elle rend au regard un droit de séjour.

La laine, ici, ne copie pas le dessin. Elle le transforme en climat. Une ligne devient vibration. Une couleur devient souffle. Une scène devient presque architecture murale. Là où l’image numérique impose souvent sa frontalité, la tapisserie laisse travailler la matière, les nuances, les respirations. Tolkien y gagne une gravité calme, une noblesse ancienne, presque liturgique parfois.

À Angers, le dialogue avec Jean Lurçat donne une portée supplémentaire

Présenter cette tenture à Angers n’a rien d’anodin. Le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine fête ses quarante ans, et ce contexte donne à l’événement une résonance particulière. Car le lieu n’est pas un simple écrin accueillant une exposition vedette. Il est l’un des espaces français où la tapisserie se lit encore comme un langage majeur. Faire entrer Tolkien ici, c’est affirmer qu’un imaginaire populaire mondial peut être reçu dans un cadre patrimonial sans être aplati ni folklorisé.

L’échange avec Aubusson renforce encore cette dimension. Tandis qu’Angers présente la tenture Tolkien, la Cité internationale de la tapisserie accueille exceptionnellement Le Chant du Monde. Le geste est beau et intelligent. Deux tentures grandioses, deux ensembles populaires, deux manières de faire circuler le patrimoine vivant d’un lieu à l’autre. D’un côté, Lurçat et sa puissance symbolique. De l’autre, Tolkien et sa mythologie narrative. Entre les deux, la tapisserie comme fil commun.

Une exposition séduisante, mais solidement charpentée

Ce qui impressionne finalement dans Aubusson tisse Tolkien, c’est l’équilibre atteint. L’exposition est visuellement attirante, immédiatement désirable, presque irrésistible pour un large public. Mais elle est aussi adossée à une histoire précise, à une généalogie du projet, à des choix esthétiques rigoureux et à un travail d’atelier considérable. Elle n’oppose pas exigence et accessibilité. Elle prouve qu’on peut encore proposer une exposition ample, savante, séduisante et populaire sans céder ni au gadget ni au simplisme.

À l’heure où tant d’images se consomment debout, vite et sans mémoire, cette tenture demande autre chose. Elle demande de s’arrêter. De regarder. De laisser l’œil entrer dans la trame. Et c’est peut-être là que réside sa vraie force. Elle redonne à Tolkien, et peut-être au visiteur lui-même, le goût du temps long.

Informations pratiques

Aubusson tisse Tolkien

Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine, Angers

Du 10 avril au 8 novembre 2026

Autour de l’exposition sont notamment annoncés une soirée d’ouverture Tolkien le 11 avril, des parcours commentés à partir du 12 avril, ainsi qu’une conférence le 28 avril sur le légendaire de J.R.R. Tolkien, sa genèse, son onomastique et son applicabilité.