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Rennes métropole. Découvrez le programme des Journées du Matrimoine et Patrimoine

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Rennes métropole. Découvrez le programme des Journées du Matrimoine et Patrimoine

Les Journées Européennes du Matrimoine et Patrimoine (pourquoi pas MaPatrimoine ?) se déroulern notamment dans Rennes Métropole. Découvrez de nombreuses visites libres et/ou guidées variées ainsi que des ouvertures exceptionnelles de sites remarquables. Un week-end riche en découvertes attend le public. Voilà le programme :

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Rennes

Unidivers, la culture à Rennes, en Bretagne et en France !