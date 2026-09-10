Rennes métropole. Découvrez le programme des Journées du Matrimoine et Patrimoine

Les Journées Européennes du Matrimoine et Patrimoine (pourquoi pas MaPatrimoine ?) se déroulern notamment dans Rennes Métropole. Découvrez de nombreuses visites libres et/ou guidées variées ainsi que des ouvertures exceptionnelles de sites remarquables. Un week-end riche en découvertes attend le public. Voilà le programme :
- Visite commentée – L’hôtel de la Préfecture de région, Hôtel de la préfecture de région Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de la préfecture de région Bretagne — Rennes
- Visite guidée de la préfecture de région, Hôtel de la préfecture de région Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de la préfecture de région Bretagne — Rennes
- Visites guidées de l’ancienne prison, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 09h00
Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes
- Visite guidée de la collection permanente du conservatoire du patrimoine hospitalier, Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 09h00
Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes — Rennes
- Visite guidée du Parlement de Bretagne, Parlement de Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 09h30
Parlement de Bretagne — Rennes
- Visites guidées de l’hôtel de Courcy, Ancien Hôtel de Courcy – Conseil Régional de Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien Hôtel de Courcy - Conseil Régional de Bretagne — Rennes
- Visite guidée de l’exposition : « Êtes-vous au courant? Electricité et Médecine. », Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes — Rennes
- Visite du temple protestant de Rennes, Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Rennes — Rennes
- Visite insolite Résistants de l’ombre : Rennes pendant l’occupation 1940-1944, Jardin du Palais Saint Georges – Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin du Palais Saint Georges - Rennes — Rennes
- Matrimoine – Voyage dans le temps – Au temps de l’Affaire Dreyfus, JEP 2026 – Rennes rue Edith Cavell, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
JEP 2026 - Rennes rue Edith Cavell — Rennes
- SNCF Réseau : Découvrez les postes d’aiguillage du triage de Rennes, Poste d’aiguillage de Rennes Triage, Rennes
19 septembre 2026 à 10h00
Poste d'aiguillage de Rennes Triage — Rennes
- Visite commentée – L’Hôtel-Dieu, Maison de Santé, Rennes
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de Santé — Rennes
- Concert Les Rails Chantantes, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 11h00
Gare SNCF de Rennes - Bretagne — Rennes
- Dans l’objectif / Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, Archives départementales d’Ille et Vilaine, Rennes
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales d'Ille et Vilaine — Rennes
- Visites – Les mini-potes du Frac, Frac Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Frac Bretagne — Rennes
- Journées Européennes du Patrimoine, Frac Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Frac Bretagne — Rennes
- Regards sur l’Affaire Dreyfus, Les Champs Libres – Salle de conférences, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Les Champs Libres - Salle de conférences — Rennes
- Marathon du dessin, Frac Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Frac Bretagne — Rennes
- Ouverture exceptionnelle de l’hôtel de commandement de l’officier général de zone de défense et de sécurité Ouest., Hôtel de Chateaugiron, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Chateaugiron — Rennes
- Atelier taille de pierre, Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC), Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Blossac - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) — Rennes
- Visites guidées de l’Hôtel de Blossac, Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC), Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Blossac - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) — Rennes
- Jouer, colorier, tamponner…, Les champs Libres, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Les champs Libres — Rennes
- Journée européenne du patrimoine et du matrimoine, Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu - Université de Rennes — Rennes
- Visites flash – L’affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de Bretagne — Rennes
- L’affaire Dreyfus, un héritage, Auditorium des Champs Libres, Rennes
19 septembre 2026 à 14h30
Auditorium des Champs Libres — Rennes
- Visites des réserves de la bibliothèque des Champs Libres, Les Champs libres – Bibliothèque de Rennes Métropole, Rennes
19 septembre 2026 à 14h30
Les Champs libres - Bibliothèque de Rennes Métropole — Rennes
- Visites des réserves de la bibliothèque des Champs Libres, Hall, Rennes
19 septembre 2026 à 14h30
Hall — Rennes
- Concert Musique & Co – Ensemble Musical des Cheminots Rennais, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 15h00
Gare SNCF de Rennes - Bretagne — Rennes
- Concert d’harmonie Musique & Co et Orchestre de l’Ensemble Musical des Cheminots Rennais, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 15h00
Gare SNCF de Rennes - Bretagne — Rennes
- Présentation du livre « Guide rennais de l’affaire Dreyfus », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 15h00
Temple de l'Eglise Protestante Unie de Rennes — Rennes
- Les soutiens anonymes de Lucie et Alfred Dreyfus – lectures, Musée de Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de Bretagne — Rennes
- Visite de l’exposition « Jeanne Malivel, une Bretonne art déco », Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier, Rennes
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque des Champs Libres - L'escalier — Rennes
- Visite de l’exposition – Jeanne Malivel, une Bretonne art déco, Les Champs libres – Bibliothèque de Rennes Métropole, Rennes
19 septembre 2026 à 16h00
Les Champs libres - Bibliothèque de Rennes Métropole — Rennes
- L’affaire Dreyfus au cinéma, Auditorium des Champs Libres, Rennes
19 septembre 2026 à 16h30
Auditorium des Champs Libres — Rennes
- Poésie, poésie, poésie, Frac Bretagne, Rennes
19 septembre 2026 à 16h30
Frac Bretagne — Rennes
- Matrimoine – Hélène Jégado, la plus grande serial killer, Destination Rennes – Office de Tourisme, Rennes
19 septembre 2026 à 17h00
Destination Rennes - Office de Tourisme — Rennes
- Les sens de la porte. HistoireS de la prison Jacques-Cartier, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes
19 septembre 2026 à 17h00
Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes
- « L’hôpital sud : histoire et vie d’un hôpital industriel de type Fontenoy (1970-1980) », Archives municipales, Rennes
19 septembre 2026 à 18h00
Archives municipales — Rennes
- Visite libre de l’ancienne prison Jacques Cartier, Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes, Rennes
20 septembre 2026 à 09h00
Ancienne prison Jacques Cartier - Rennes — Rennes
- Visites guidées de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Rennes, Rennes
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Rennes — Rennes
- Visites guidées de l’Opéra de Rennes, Opéra de Rennes, Rennes
20 septembre 2026 à 10h00
Opéra de Rennes — Rennes
- « Arcã – La boîte animée » – exposition visuelle et sonore au cœur des archives, Archives municipales, Rennes
20 septembre 2026 à 11h00
Archives municipales — Rennes
- « Explorons le futur du site de l’hôpital sud » – Exposition, Archives municipales, Rennes
20 septembre 2026 à 11h00
Archives municipales — Rennes
- Les Journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes
20 septembre 2026 à 11h00
Archives de Rennes — Rennes
- Fabrique ta boîte à histoires !, Archives municipales, Rennes
20 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales — Rennes
- Visite des réserves du Musée de Bretagne, Les champs Libres, Rennes
20 septembre 2026 à 14h15
Les champs Libres — Rennes
- Visite de l’orgue des Sacrés-Cœurs, Église des Sacrés-Coeurs, Rennes
20 septembre 2026 à 15h00
Église des Sacrés-Coeurs — Rennes
- ReBonds avec Anne Puech, Frac Bretagne, Rennes
20 septembre 2026 à 15h00
Frac Bretagne — Rennes
- Quizz Art & Sommeil, Frac Bretagne, Rennes
20 septembre 2026 à 16h30
Frac Bretagne — Rennes
- L’affaire Dreyfus et le procès du siècle, Auditorium des Champs Libres, Rennes
20 septembre 2026 à 16h30
Auditorium des Champs Libres — Rennes
- Matrimoine – Le matrimoine autour du parc Saint-Cyr, Le Parc Saint-Cyr, Rennes
20 septembre 2026 à 17h30
Le Parc Saint-Cyr — Rennes